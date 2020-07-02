В этот день в 1771 году Александр Суворов участвовал в бою против польских конфедератов

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2 июля 2020, 14:01 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Близ деревни Воля Мелецка 2 июля 1771 года отряд русской императорской армии, состоявший в основном из пехоты, подвергся нападению превосходящей по силам конницы польских конфедератов.

На глазах Александра Суворова русская пехота, будучи в меньшинстве яростно атаковала на штыках польскую конницу и опрокинула ее. После чего польские конфедераты в спешке ретировались. Это был первый известный случай успешной штыковой атаки пехоты на конницу.