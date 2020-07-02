В этот день в 1853 году русская армия вошла в Молдавское княжество, эта дата рассматривается как начало Крымской войны
2 июля 2020, 13:34[ «Аргументы Недели» ]
2 июля 1853 года русская армия вторглась на территорию Молдавского княжества, находившегося под контролем Стамбула.
В этот же день фактически началась Крымская война 1853 – 1856 годов. Российская империя боролась практически в одиночку с военно-политической коалицией в составе Британской, Французской, Османской империй и Сардинского королевства. Эту войну историки часто называют «Нулевой мировой».
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