В этот день в 1600 году произошла битва у Ньивпорта между испанцами и голландцами
2 июля 2020, 12:21[ «Аргументы Недели» ]
В этот день в 1600 году произошла битва у Ньивпорта между испанцами и голландцами.
Войско штатгальтера Нидерландов принца Оранского 2 июля 1600 года при Ньивпорте нанесло поражение испанским полкам, возглавляемым испанским наместником эрцгерцогом Альбрехтом. Правда, на ход Восьмидесятилетней войны эта виктория - не повлияла.
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