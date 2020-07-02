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2 июля 2020, 12:21 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

В этот день в 1600 году произошла битва у Ньивпорта между испанцами и голландцами.

Войско штатгальтера Нидерландов принца Оранского 2 июля 1600 года при Ньивпорте нанесло поражение испанским полкам, возглавляемым испанским наместником эрцгерцогом Альбрехтом. Правда, на ход Восьмидесятилетней войны эта виктория - не повлияла.