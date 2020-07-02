Забытая Нубийская империя. Древнее царство Керма столетиями воевало с египетскими фараонами

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2 июля 2020, 00:05 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Многие слышали про легендарных нубийских стражников, охраняющих могущественных фараонов Египта. Египетские властители охотно отдавали свою жизнь в руки этих странных и молчаливых чернокожих великанов.

Ведь они отличались особенной преданностью и невероятной физической силой. Впоследствии, призывы нубийцев на службу в армии Древнего Египта, привели к возникновению меджаев, элитной военизированной полиции, состоящей, как правило, из представителей народов северного Судана. Но мало кто знает, что в Нубии к тому времени уже давно существовало развитое и цивилизованное государство, известное под именем Керма. Именно оттуда фараоны в своё время и призывали на службу легендарных нубийских стражей.

Сведения о царстве Керма идут ещё из глубины времён. Считается, что цивилизация в тех местах существовала задолго до египетских пирамид. Но всё же Керма никак не относится к легендарному царству Пунт. Ведь Нубией в те времена считались земли Северного Судана и некоторая часть Эритреи. А Пунт, по многим данным, мог находиться на территориях нынешних Эфиопии или Джибути. Если Пунт считалась миролюбивой страной с обилием полезных ресурсов, то Керма представляла для Египта настоящую угрозу. За весь период существования этого царство происходило множество войн с египтянами. Сами кермийские монархи также именовали себя фараонами и приравнивали к Живым Богам. У них имелась религия, очень близкая к древнеегипетской. Многочисленные археологические раскопки показывают о существовании очень развитого государства в Нубии. А литературные памятники ясно говорят, что египтяне видели в Керме великую угрозу.

Ближе к окончанию Бронзового Века цивилизация, существовавшая в Нубии, распространило своё влияние на множество земель. К сожалению точных данных по тому периоду так и не сохранилось, и потому мы имеем дело лишь с обрывками информации. Египетские источники ясно говорят о жестокой войне фараонов с их «тёзками» из Кермы. Обе стороны хорошо знали военное дело и искусство колесниц. Чтобы обезопасить свои южные границы, египтянам пришлось даже воздвигнуть целую оборонительную линию. Линия из фортов и крепостей нередко помогало отражать атаки нубийцев. Но всё же во времена гиксосского вторжения Египет оказался на грани краха. Фараоны Кермы с охотой заключили союз с гиксосами (или Возничими) против своих ненавистных соперников. Между 1575 и 1550 годами до н.э. произошло масштабное вторжение нубийцев в Египет. Египтяне впоследствии стёрли многие упоминания об этом позоре. Ведь в результате атаки многие памятники нильской культуры были разрушены или вывезены в столицу Кермы. Нубийцы тогда испытывали несравненную радость от покорения могущественной из всех цивилизаций Африки.

Но уже к 1504 году до н.э. величие Кермы пошатнулось. Гиксосы были разбиты и отброшены, и вновь подняли свои головы фараоны из Мемфиса. Во времена правления Тутмоса, египтяне нанесли ответный удар по своим нубийским соседям. В результате мощнейшего наступления, Керма была практически полностью завоёвана. Нубия была аннексирована и на долгое время лишена независимости. Попытка порабощения местных кушитов вызывала массовые восстания, продолжавшиеся в этих землях десятилетиями. Египтяне старались безжалостно подавлять все волнения и мятежи.

Возрождение Кермы в форме новообразованного царства Куш произошло уже в 1000 году до н.э., когда Египет уже начал слабеть и распадаться. Кушитские правители продолжали использовать Керму в качестве своей столицы и ключевого города. Через некоторое время они снова организовали вторжение в Египет и на столетия установили там свою династию. Этот период в истории Египта получил заслуженное название – «Эра Чёрных фараонов». Кушиты охотно перенимали все египетские традиции и культурные особенности. Даже в поздние века их правители продолжали величать себя фараонами и возводить величественные пирамиды.