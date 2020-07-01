В этот день началась битва на Сомме, одна из самых жестоких в Первой мировой войне

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1 июля 2020, 18:24 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

1 июля 1916 года во Франции на берегах реки Сомма началось одно из крупнейших сражений Первой мировой войны.

На поле боя сошлись армии Антанты (Британской империи и Французской республики) и Германской империи. В этой битве обе стороны понесли огромные потери, всего было убито и ранено около 1 млн. человек.