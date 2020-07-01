В этот день произведено первое послевоенное испытание атомной бомбы на атолле Бикини в 1946-м

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1 июля 2020, 18:09 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Этот тестовый ядерный взрыв американцы по-свойски окрестили именем «Бейкер». Был он произведен 1 июля 1946 года на атолле Бикини (Маршалловы острова) в рамках операции «Перекресток».

Испытывалась атомная бомба мощностью 40 килотонн. Взрыв произошел в 27 метрах над поверхностью воды и в 5,6 км от атолла. Проверялось воздействие поражающих факторов ядерного взрыва на военный флот, всего для этих целей было задействовано 73 корабля - как старые американские, так и трофейные японские. Тогда-то и был отправлен на дно легендарный японский линкор «Нагато».