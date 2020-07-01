В этот день в 1991 году в Праге был подписан протокол об официальном прекращении существования Организации Варшавского договора

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1 июля 2020, 18:03 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Организация варшавского договора (ОВД) была образована 14 мая 1955 года в ответ на присоединение ФРГ к НАТО и стала символом биполярного мира.

В состав ОВД вошли: СССР, Албания, Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния и Чехословакия. К 1990 году, когда во многих странах Восточной Европы к власти пришли либералы - Варшавский договор исчерпал себя и сохранение ОВД потеряло всякий смысл. 1 июля 1991 года в Праге, бывшие участники ОВД подписали протокол о его ликвидации.