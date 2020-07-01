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В этот день в 1998 году в Российской Федерации восстановлен орден Андрея Первозванного

, 17:51 [ «Аргументы Недели» ]

В этот день в 1998 году в Российской Федерации восстановлен орден Андрея Первозванного
фото: соцсети

Высший орден России восстановлен указом президента Российской Федерации от 1 июля 1998 года № 757 «О восстановлении ордена Святого апостола Андрея Первозванного». 

Орденом Святого апостола Андрея Первозванного награждаются выдающиеся государственные и общественные деятели и другие граждане Российской Федерации за исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе России.

Награждённым за отличия в боевых действиях вручаются знак и звезда ордена Святого апостола Андрея Первозванного с мечами. Этим орденом могут награждаться главы и руководители правительств зарубежных государств.

АОл

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