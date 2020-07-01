В этот день началось самое кровопролитное в гражданской войне США Гетисбергское сражение

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1 июля 2020, 12:50 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Битва при Геттисберге началась 1 июля 1863 года с перестрелки кавалерии северян с пехотой южан.

В первые часы выглядела как рутинная, незначительная стычка. Но затем она превратилась в самое ожесточенное и кровопролитное сражение Гражданской войны в США, имевшее решающее значение, предопределившее победу Севера.