В этот день началось самое кровопролитное в гражданской войне США Гетисбергское сражение
1 июля 2020, 12:50[ «Аргументы Недели» ]
Битва при Геттисберге началась 1 июля 1863 года с перестрелки кавалерии северян с пехотой южан.
В первые часы выглядела как рутинная, незначительная стычка. Но затем она превратилась в самое ожесточенное и кровопролитное сражение Гражданской войны в США, имевшее решающее значение, предопределившее победу Севера.
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