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В этот день крестоносцы разгромили армию сельджуков в Дорилейской долине

, 11:37 [ «Аргументы Недели» ]

В этот день крестоносцы разгромили армию сельджуков в Дорилейской долине
фото: соцсети

Войско крестоносцев одержало решительную победу в битве при Дорилее над сельджукской армией Килидж-Арслана 1 июля 1097 года.

Христианам помог случай, отряд под командой Адемара заблудился и по счастливому стечению обстоятельств вышел в тыл армии турок-сельджуков, которые запаниковали и обратились в повальное бегство, поскольку посчитали, что у них за спиной все войско крестоносцев. Это и предрешило исход сражения.

АОл

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