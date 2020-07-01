В этот день крестоносцы разгромили армию сельджуков в Дорилейской долине

Аргументы Недели → История 13+

1 июля 2020, 11:37 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Войско крестоносцев одержало решительную победу в битве при Дорилее над сельджукской армией Килидж-Арслана 1 июля 1097 года.

Христианам помог случай, отряд под командой Адемара заблудился и по счастливому стечению обстоятельств вышел в тыл армии турок-сельджуков, которые запаниковали и обратились в повальное бегство, поскольку посчитали, что у них за спиной все войско крестоносцев. Это и предрешило исход сражения.