В этот день крестоносцы разгромили армию сельджуков в Дорилейской долине
1 июля 2020, 11:37[ «Аргументы Недели» ]
Войско крестоносцев одержало решительную победу в битве при Дорилее над сельджукской армией Килидж-Арслана 1 июля1097 года.
Христианам помог случай, отряд под командой Адемара заблудился и по счастливому стечению обстоятельств вышел в тыл армии турок-сельджуков, которые запаниковали и обратились в повальное бегство, поскольку посчитали, что у них за спиной все войско крестоносцев. Это и предрешило исход сражения.
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