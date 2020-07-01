Этот день ознаменовался разгромом турецкого флота русской эскадрой Дмитрия Сенявина у берегов Афона
1 июля 2020, 11:25[ «Аргументы Недели» ]
Афонское морское сражение, известное также как битва у Лемноса — состоялось в Эгейском море1 июля 1661 года, 19 июня (1 июля) 1807 года близ полуострова Афон.
Оно стало жемчужиной Второй Архипелагской экспедиции русского флота во время Русско-турецкой войны 1806—1812 годов. В ходе сражения русская эскадра вице-адмирала Дмитрия Сенявина, состоявшая из 10 линейных кораблей (на палубах которых было размещено 754 орудия) атаковала и разбила превосходящую по силам турецкую эскадру капудан-паши Сейит-Али (10 линейных кораблей, 5 фрегатов, 3 шлюпа и 2 брига, 1196 орудий).
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