Царство Мероэ – страна «чёрных» фараонов

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28 июня 2020, 16:46 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Кушитские государства в Судане начали возникать ещё во времена Троянской войны. Если кто помнит Гомера, то в «Илиаде» отчётливо упоминалось про пришествие некого Мемнона из эфиопов на помощь троянцам. Он убил одного из ахеян по имени Архилох, но при этом сам пал от руки Ахиллеса. Упоминание Мемнона в «Илиаде» было неспроста. Вполне вероятно, это были египетские подкрепления, вызванные на помощь Трое, либо же наёмники из царства Куш. Не мог же Гомер попросту нафантазировать, учитывая то, что фантастика в те времена попросту не существовала. Люди, конечно, приукрашивали поэмы участием Богов и чудовищ, но обо всех народах и племенах писали так, как знали.

Хотя некоторые исторические данные говорят, что знаменитое царство Куш образовалось лишь в VIII столетии до нашей эры, уже спустя 400 лет после битвы за Трою. Египет к тому времени уже потерял былую славу и подчинялся Ассирии. Столицей кушитского государства был город Нопата, находящийся в нынешнем северном Судане. Темнокожие народы охотно заимствовали древнеегипетскую мифологию и обычаи. Они сами именовали себя фараонами и приравнивали к Младшим Богам. Церемониал был тоже заимствован из соседней северной страны. Избрание государей в этих местах утверждалось высшими жрецами. В качестве гробниц для местных фараонов использовали пирамидальные сооружения. Некоторые из пирамид до сих пор сохраняются во владениях Судана.

Государство Куш (или впоследствии, Мероэ) переживало разные периоды. Расцвет этой державы пришёлся на III-II века до нашей эры. Мероиты охотно вмешивались в дела Птолемеевского Египта. С эллинистическими державами на севере и востоке велась торговля. Некоторые элементы заимствовались местными царями. По некоторым сведениям, мероиты даже обладали эллинизированной армией и использовали знания греческих стратегов для ведения войн. С упадком Птолемеев и вторжением римлян цари Мероэ планировали использовать Южный Египет в своих целях. Кушиты даже предприняли попытки изгнания римлян из страны фараонов. Они охотно поддержали восстание местных жителей в Фивах. Но против тяжелобронированных легионов мероиты оказались попросту бессильны. Уже в 23 году до н.э. римский префект Гай Петроний вторгся в кушитские владения и захватил Напату. Северная Эфиопия была присоединена к Римской империи.

Уже с начала нашей эры Мероэ утратило былое величие. Его цари всё чаще и чаще стали враждовать с местными племенами и даже с собственным народом. Гражданские войны и междоусобицы поставили некогда могучее царство на грань уничтожения. Уже с III века н.э. Мероитское государство распадается. На его месте создаётся три кушитские царства, такие как Алва, Макурра и Нобатия. Впоследствии, выросло влияние Аксумского царства, которое стало одним из сильнейшим государством Восточной Африки в период Тёмных веков.