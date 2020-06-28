Как русские колонисты притесняли американских алеутов

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28 июня 2020, 13:21 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Алеутские острова были открыты Второй Камчатской экспедицией Российской Империи в 1741 году. Путешественники обнаружили, что эти земли уже давно населены особенным народом, очень напоминающим индейцев. Представителей островов назвали алеутами. А сами аборигены именовали себя унанасами.

Алеуты сразу же невзлюбили русских колонистов, решивших основать в этих местах торговые фактории. Они полагали, что неизвестные «бледнолицые» прибыли сюда с целями завоевания. С 1750-х годов между местными и русскими мореплавателями начались ожесточённые столкновения.

Туземцы были беспощадны. Они не терпели никаких иностранцев в пределах своих земель. А Россия в те времена стремилась далеко не к торговым отношениям с племенами, а исключительно к колонизации Америки. Аляска уже была под контролем Империи. Алеутские острова оставались непокорными вплоть до самого конца 18-го столетия. Это стоило отечественным морякам многих жизней. Нередко бывали случаи, когда алеуты заманивали к себе русских торговцев или сами приходили к ним с подношениями. Ничего не подозревающие моряки охотно принимали подарки от местных вождей. Вот только потом начиналась бойня. Для этого ещё накануне торговых сделок аборигены брали с собой заострённые ножи. Пока русские развязывали гигантские тюки с припасами, алеуты нападали на них и убивали на месте.

В 1760-х годах уже при Екатерине II российские промышленники прибывали к островам с неплохими вооружёнными отрядами. Алеутские войска представляли собой лишь племенные ополчения, оснащённые как в древние времена. Против ружей и пушек они были беспомощны. Местными дикарями всерьёз взялись карательные отряды во главе с такими историческими личностями, как Глотов, Соловьёв и Коровин. Они совершали рейды на Алеутские острова и уничтожали их селения. В одной из деревень промышленники уничтожили до 300 алеутов одним ударом. В дело пошли особые пороховые мины, которые убивали врага десятками. Аборигены не сдавались и продолжали обороняться от русских сил. Они нередко совершали и морские набеги, нападая на корабли промышленников с лодок.

Почти на всех островах происходили ожесточённые бои, заканчивающиеся массовыми жертвами. Но вскоре сопротивление алеутов начало слабеть. Во второй половине XVIII века к островам начинали ежегодно приходить многочисленные купеческие корабли из России. Промышленникам удалось организовать поселения и установить торговые отношения с аборигенами. К тому же миссионеры начали распространение православия среди местных. Уже к концу столетия алеутские кровавые столкновения прекратились. Многие купцы брали в себе в жёны представительниц местного населения. В результате контактов туземцы многое заимствовали от русской культуры, начали изучать язык первопроходцев. Конфликты вскоре сошли на нет, и воцарилось относительное спокойствие. Алеуты перестали сопротивляться и восприняли «русификацию», как должное.

При Александре II Аляска и близлежащие Алеутские острова были проданы США. Местное население приравняли к индейцам и практически лишили всяких прав. Положение аборигенов оставалось весьма плачевным вплоть до середины 60-х годов ХХ столетия. Некоторые из алеутов проживали на территории России. Там дискриминации они не подвергались. Потомки островитян проживали мирно и тихо, охотно ассимилируясь с русскоязычным населением.