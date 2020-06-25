Глава СВР Сергей Нарышкин тоже написал историческую статью

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25 июня 2020, 17:24 [ «Аргументы Недели» ]

В политической элите России пошла мода на написание исторических статей. Сначала отметился материалом экс-президент и экс-премьер Дмитрий Медведев. Затем большой резонанс в мире вызвала статья президента Владимира Путина о Второй мировой войне. И вот теперь директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин начал публиковать в прессе серию статей о работе советских разведчиков.



Материалы посвящены 100-летию со дня образования отечественной службы разведки. Одним из известных советских разведчиков, которому посвящена первая публикация, был Павел Фитин. Именно он сообщил Сталину за несколько дней до начала войны информацию о том, что Германия закончила подготовку к вторжению в СССР.



Павел Фитин родился в Тобольской губернии в крестьянской семье. В школьном возрасте парень вступил в комсомол. В 21 год направился учиться на инженера в столицу. Закончив сельскохозяйственный вуз, Фитин был отправлен на работу в издательство "Сельхозгиз". Проработав там пять лет, был зачислен «для работы в органы внутренних дел». Обучение будущего разведчика проходило в Центральной школе НКВД.



Вскоре молодой разведчик был переведён в 5-ый отдел Главного управления государственной безопасности. Фитину удалось создать разветвлённую агентурную сеть в зарубежных странах.



За год до начала войны разведчики под руководством Фитина регулярно направляли данные руководству страны о подготовке Германии к нападению на СССР. Во время Великой Отечественной войны он занимался разведыванием информации по планам фашистов при проведении основных военных операций. После смерти Сталина Фитин был уволен из госбезопасности. Последним местом работы разведчика был фотокомбинат.



