«Выбираю Север»: причины поддержки Северян Александром II в Американской гражданской войне

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24 июня 2020, 20:35 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Александр II считается по праву одним из лучших государей Российской империи. За всю историю отечества не было ещё более либерального и демократичного правителя, который полностью вывел Россию из тёмной и беспросветной эпохи.

Именно при Александре было официально отменено порабощение крестьян, уже успевшее всем надоесть. Крепостное право исчезло в мгновении ока уже в 1861 году. Впрочем, это могло случиться ещё в 1825-м, когда планировалось установление декабристской диктатуры. Но если декабристы скорее всего поставили бы Россию на уровень робеспьеровской Франции, то при Александре даже само слово «тирания» было неприемлемо. Общество готовилось переходить в новую эру, эпоху свободы и равенства. Тогда оно совершало лишь детские шаги на пути к достойному будущему.

Именно при Александре начался период более тесного сотрудничества между Россией и США. В те дни по всей Северной Америке прокатывалась опустошительная гражданская война. Одна часть американцев поддерживала деспотию и гнёт, другая же выступала за определённые свободы.

Южане и северяне схлестнулись между собой в беспощадной кровопролитной схватке. Казалось бы, русскому царю было бы логичнее поддержать южан. На это вполне мог бы вполне пойти Николай I, учитывая его крепостнические настроения. Но Александр посчитал невозможным существование рабства как такового. К темнокожим в те времена практически все относились с недоверием, но всё же их признавали за людей, за Божьих созданий.

Ещё конечно же сыграла роль испорченных отношений с Великобританией. Британская монархия изрядно насолила России в Крымской войне. Былые распри не могли исчезнуть даже в 1860-х годах. К тому же в Англии были готовы поддержать южные штаты в войне против Авраама Линкольна.

Отличная работа русского военного атташе в США Степана Лесовского сильно повлияла на русско-американские отношения. Авраам Линкольн видел в России надёжного партнёра и союзника. К тому же у обоих лидеров имелась врождённая ненависть к рабству. Один пытался освободить всех темнокожих, другой – окончательно ликвидировал рабство в родной стране.

25 июня 1863 году Александр II официально подписал указ об отправке большой флотилии на просторы Атлантики и Тихого океана. В случае возможной войны с Англией эти армады могли бы сразу же нанести удар. Они планировали действия на британских торговых путях. Возможный конфликт с Великобританией мог вспыхнуть в любую минуту, и тогда у России появилось бы значительное преимущество. Александр тщательно изучил все действия прежнего государя во времена Крымской войны. Нового поражения он просто не мог допустить.

К концу сентября 1863 года российский флот прибыл к берегам Нью-Йорка. Приход русских кораблей в США пришёлся как нельзя кстати. Англичане тоже не дремали и послали несколько судов на поддержку южан. Но в боевые действия с русскими и американскими кораблями они так и не вступили. Осторожная политика Великобритании не допустила начала новой кровопролитной войны. Южане отчётливо понимали, что на помощь им прийти просто некому. Но тем не менее, они продолжали свою борьбу с Авраамом Линкольном. Отчаянную и безрассудную борьбу, которая вскоре привела их к окончательному краху. Наличие русских судов не давало конфедератам проводить рейды на крупнейшие порты Севера. Русские моряки в те дни были в почёте у всех американских политиков.

Правительство США с особым уважением относилось к контр-адмиралу Лесовскому и ко многим отечественным флотоводцам. Северяне считали их своими надёжными защитниками. Вскоре Север окончательно уничтожил войска конфедератов. Гражданская война в Америке закончилась.

За всё время правления Александра II российско-американские отношения пребывали на самом высоком уровне. Россия была готова поддержать своих соратников в любую трудную минуту. В общей сложности были организованы три полноценных экспедиции в США. Охлаждение и дальнейшее ухудшение отношений началось уже после смерти Александра. Когда на российском троне появился Александр III, былая дружба начала стремительно угасать. У нового властителя имелись совсем другие правила, по которым никто из бывших союзников России играть не стал. Его недоверие к другим странам и превращение России в настоящее полицейское государство вызывали немало недовольства на Западе.

Александр II считается по праву одним из лучших государей Российской империи. За всю историю отечества не было ещё более либерального и демократичного правителя, который полностью вывел Россию из тёмной и беспросветной эпохи. Именно при Александре было официально отменено порабощение крестьян, уже успевшее всем надоесть. Крепостное право исчезло в мгновении ока уже в 1861 году. Впрочем, это могло случиться ещё в 1825-м, когда планировалось установление декабристской диктатуры. Но если декабристы скорее всего поставили бы Россию на уровень робеспьеровской Франции, то при Александре даже само слово «тирания» было неприемлемо. Общество готовилось переходить в новую эру, эпоху свободы и равенства. Тогда оно совершало лишь детские шаги на пути к достойному будущему. Именно при Александре начался период более тесного сотрудничества между Россией и США. В те дни по всей Северной Америке прокатывалась опустошительная гражданская война. Одна часть американцев поддерживала деспотию и гнёт, другая же выступала за определённые свободы.

Южане и северяне схлестнулись между собой в беспощадной кровопролитной схватке. Казалось бы, русскому царю было бы логичнее поддержать южан. На это вполне мог бы вполне пойти Николай I, учитывая его крепостнические настроения. Но Александр посчитал невозможным существование рабства как такового. К темнокожим в те времена практически все относились с недоверием, но всё же их признавали за людей, за Божьих созданий. Ещё конечно же сыграла роль испорченных отношений с Великобританией. Британская монархия изрядно насолила России в Крымской войне. Былые распри не могли исчезнуть даже в 1860-х годах. К тому же в Англии были готовы поддержать южные штаты в войне против Авраама Линкольна.Отличная работа русского военного атташе в США Степана Лесовского сильно повлияла на русско-американские отношения.

Авраам Линкольн видел в России надёжного партнёра и союзника. К тому же у обоих лидеров имелась врождённая ненависть к рабству. Один пытался освободить всех темнокожих, другой – окончательно ликвидировал рабство в родной стране. 25 июня 1863 году Александр II официально подписал указ об отправке большой флотилии на просторы Атлантики и Тихого океана. В случае возможной войны с Англией эти армады могли бы сразу же нанести удар. Они планировали действия на британских торговых путях. Возможный конфликт с Великобританией мог вспыхнуть в любую минуту, и тогда у России появилось бы значительное преимущество. Александр тщательно изучил все действия прежнего государя во времена Крымской войны. Нового поражения он просто не мог допустить.К концу сентября 1863 года российский флот прибыл к берегам Нью-Йорка.

Приход русских кораблей в США пришёлся как нельзя кстати. Англичане тоже не дремали и послали несколько судов на поддержку южан. Но в боевые действия с русскими и американскими кораблями они так и не вступили. Осторожная политика Великобритании не допустила начала новой кровопролитной войны. Южане отчётливо понимали, что на помощь им прийти просто некому. Но тем не менее, они продолжали свою борьбу с Авраамом Линкольном. Отчаянную и безрассудную борьбу, которая вскоре привела их к окончательному краху. Наличие русских судов не давало конфедератам проводить рейды на крупнейшие порты Севера. Русские моряки в те дни были в почёте у всех американских политиков. Правительство США с особым уважением относилось к контр-адмиралу Лесовскому и ко многим отечественным флотоводцам. Северяне считали их своими надёжными защитниками. Вскоре Север окончательно уничтожил войска конфедератов. Гражданская война в Америке закончилась.За всё время правления Александра II российско-американские отношения пребывали на самом высоком уровне.

Россия была готова поддержать своих соратников в любую трудную минуту. В общей сложности были организованы три полноценных экспедиции в США. Охлаждение и дальнейшее ухудшение отношений началось уже после смерти Александра. Когда на российском троне появился Александр III, былая дружба начала стремительно угасать. У нового властителя имелись совсем другие правила, по которым никто из бывших союзников России играть не стал. Его недоверие к другим странам и превращение России в настоящее полицейское государство вызывали немало недовольства на Западе.