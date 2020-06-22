Арапы: темнокожие в царской России

Аргументы Недели → История 13+

22 июня 2020, 00:58 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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История – весьма интересная наука, особенно если дело касается обществоведения. Взять хотя бы вопросы о так называемом африканском рабстве в XVIII-XIX веках и его влиянии на Россию. Если в Америке африканцы были превращены в рабов и лишены всяких прав, то в нашей стране подобное не было столь популярным явлением. Да и рабами при царском режиме темнокожие граждане, как правило, не становились.

Естественно бывали случаи привоза из экзотических стран нескольких «арапов» с отличными цветами кожи. Об этом упоминает А.С.Грибоедов в своей бесценной работе «Горе от ума». Грибоедов едва ли мог фантазировать, учитывая его обширные знания в области российского общества. То, что в произведении упоминалась так называемая «арапка-девка», - далеко не вымысел. Но в широком смысле рабство среди темнокожих у нас не распространилось. Всему виной было крепостничество и порабощение своих же крестьян. К тому же сыграла роль отдалённость российских территорий от Африки и Средиземноморья.

А вот при дворах российских императоров существовали особые должности для подобных людей. Темнокожие именовались Арапами Высочайшего двора.

Арапы не были рабами, но состояли в дворцовой прислуге. Для них шилась специальная одежда. Они всегда следовали за остальным двором. В самих дворцах они обычно дежурили при дверях во внутренних залах. Также арапы сопровождали процессии, следующие на приём к императору. Они же могли выполнять и функции охранников. Недаром ведь российские государи брали себе на службу исключительно тренированных арапов.

Впервые слуги-арапы появились ещё в XVII столетии во время царствования Михаила Романова. Но широкое их распространение началось во времена Петра. Одним из самых ярких людей петровского времени был Абрам Ганнибал, сумевший потом дослужиться до звания генерал-аншефа. Его привёз в Москву один из русских послов, Савва Рагузинский. О легендарном темнокожем воине Петра ходило множество легенд. Считается, что именно Абрам Ганнибал является ближайшим родственником великого А.С.Пушкина. Абрам постоянно сопровождал Петра везде и всюду, спал в его комнате и выполнял особые поручения. Это был совсем не невольник, а полноправный царский секретарь.

Кстати именно Абрам Ганнибал стал тем, кто распространил на территории России картофель. Екатерина II поручила ему заниматься разведением этой таинственной иноземной культуры. Вскоре картофель стал популярен среди народа, хотя поначалу местные жители и побаивались «загадочного жёлтого плода», да ещё и с ядовитыми листьями. Ганнибал всегда слыл уважаемым человеком в Российской империи. Хотя в вопросах брака этот человек был весьма деспотичным. Жёны называли его отъявленным тираном в отношениях.

Но всё же арапов в народе нередко побаивались. Люди, не видевшие никогда подобные цвета кожи, порою принимали их за демонов. Проблемы случались из-за банального отсутствия знаний об окружающей среде и примитивизме мышления. Говорить о каком-то ярко выраженном расизме здесь не приходится.