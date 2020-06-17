Калеб - властитель - тиран Аксумского царства​

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17 июня 2020, 01:55 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Элла Асбаха или Калеб был одним из самых известных эфиопских царей. В те дни Эфиопия именовалась Аксумским царством. Это было древнее государство с тиранической формой правления, зачатки которого появились ещё в незапамятные времена. Ещё в IV веке нашей эры аксумцы начали массово принимать христианство. Уже к VI столетию множество местных жителей исповедовало новую восточную религию. При правлении царя Калеба Аксум был союзником Византийской империи, крупнейшего христианского государства тогдашней эры. Между двумя странами пролегали торговые пути, шедшие через Аравию. Эфиопы поклонялись Калебу как богу и возносили его имя, хотя при этом и исповедовали христианство. В тех землях вплоть до ХХ века было принято ставить верховных правителей на один ранг с Всевышним. У последнего императора Эфиопии Хайле Селассие даже появился целый культ растафариан, считающих его за самого Творца.

Аксуме VI столетия царская власть была настолько сильной, что даже аристократы «держались в узде» и жутко опасались любого проявления гнева монарха. Калеб охотно пользовался доставшимися привилегиями. Он был одним из самых отъявленных тиранов своей страны, ненавидел всех, кто посягал на его могущество и не переваривал иудаизм. По его приказу, было убито множество евреев. Эфиопы в те времена не только властвовали над своими землями, но и обожали совершать морские походы. Ещё в IV столетии они доставили немало боли аравийским государствам. В VI столетии поводом для очередного вторжения Аксума стали действия химьярского (йеменского) царя Юсуфа Зу Нуваса. Дело в том, что Зу Нувас был иудеем, да и во всём Химьяре тогда господствовала еврейская религия. Сам же Юсуф считал себя евреем по матери. Он зарекомендовал себя, как жестокий боец с любыми проявлениями христианства. Всё началось с того, что по его приказу было убито множество византийских купцов-христиан.



Преследования христиан прокатились целой серией по Химьяру и по окрестным государствам. Калеб, сидевший в Аксуме, воспринял это как очередной повод для вторжения в Аравию. К тому же он заключил союз с византийским императором Юстинианом I. Византия охотно помогла аксумцам в борьбе с ненавистным Химьяром и прислала много кораблей. Вскоре огромный флот эфиопов высадился в пределах Йемена. Зу Нувас организовал оборону и попытался изгнать чужаков за море. Но это ему так и не удалось. Химьяритский правитель потерпел сокрушительное поражение и пал в бою. После падения Зу Нуваса эфиопы во главе с Калебом надолго овладели Йеменом. Гарнизоны аксумцов стали появляться едва ли не по всей Аравии. Это не осталось незамеченным со стороны независимых аравийских государств и могущественной империи Сасанидов. По приказу Калеба, новым царём Химьяра стал его наместник Сумайфа Ашва, араб по происхождению. Он был одним из преданных сторонников христианства, а заодно признавал эфиопского государя верховным правителем Аравии. Но всё же недолгим было правление Ашвы, и вскоре его свергли аксумские солдаты, которые поставили на место правителя смуглокожего Абраху аль-Ашрама.

Калеб предпринимал немало попыток по утихомириванию Абрахи. Он посылал в Йемен множество солдат и командиров, но почти все они переходили на сторону Химьяра. Более того, все аксумские гарнизоны, находящиеся в Аравии, уничтожили своих офицеров и признали себя подданными нового правителя. Калеб потерял свою власть над Аравией. Возможно, это было к лучшему, так как эфиопский властитель беспощадно обращался со всеми, кто хоть как-то противодействовал ему. Царь Аксума ненавидел как евреев, так и все местные традиционные религии. Скорее всего, если бы он остался в Аравии, то продолжил бы свои гонения на всех не-христиан. Стоит отметить и про массовые потоки рабов, шедшие на эфиопские рынки из окрестных земель. Очень много арабов и евреев были порабощены и отправлены на невольничьи рынки в Африку. Эфиопы тогда считались худшими рабовладельцами. Они порабощали, как чужаков, так и своих же собственных соплеменников. На плантациях у аксумских властителей работали тысячи людей, в том числе и представители негроидных рас. Это были страшные и жуткие времена для всего человечества.



Про дальнейшее правление Калеба известно очень мало. О нём в основном упоминается лишь в аравийских хрониках. Говорится о его беспощадных набегах на арабские государства, много сказывается про потоки рабов и массовые убийства евреев. Он не церемонился и с собственными собратьями. Судя по этим документам, можно понять, насколько жестоким был Калеб для своих соплеменников. Едва ли аксумские гарнизоны восстали бы против своего царя, будь он добр и благосклонен к ним. Наверняка у эфиопов, перешедших на сторону Абрахи в Йемене, имелись на то веские причины.