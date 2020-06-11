Легенды о Пунте. Цивилизация в Восточной Африке существовала ещё задолго до Троянской войны

Аргументы Недели → История 13+

11 июня 2020, 17:02 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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История – наука неточная и полная неизведанного. Никто точно не может сказать, что именно происходило во времена Троянской войны, да и была ли она вообще.

То же самое можно отнести и к событиям, случившимся задолго до яростных схваток сынов Илиона и захватчиков-ахеян. Древние египтяне сами по себе представляют собой очень таинственную культуру, которая изучается до сих пор. И по сей день не раскрыта тайна происхождения цивилизации Египта. Некоторые литературные памятники, созданные ещё во времена фараонов, говорят о легендарной прародине египтян, известной под именем Пунт, стране золота и богатства. По подсчётам и анализам учёных, государство вероятно располагалась на территории Восточной Африки в районе побережья Красного Моря. Пунт вёл активную торговлю не только с соседями из Египта, но и с множеством других царств, существовавших в землях Аравии.

Полномасштабная экспедиция египтян была направлена в Пунт во времена фараона Сахуры, жившего больше, чем за 2000 лет до нашей эры. Впрочем, упоминания об этой таинственной стране и её золотых источниках имелись и у Хеопса, вероятного строителя пирамид. Описание экспедиции Сахуры на территорию Пунта было запечатлено на загадочном Палермском камне. Корабли, возвращавшиеся из плавания, также изобразили на рельефах храма фараона в Абу-Сире. После Сахуры военные походы в Восточную Африку продолжились его потомками. Во времена правления VI династии фараонов подобные экспедиции участились. Египтяне попадали в Пунт через Красное море. Подробные описания экспедиций так и не попадались вплоть до обнаружения рельефов Хатшепсут. Учёным до нахождения рельефов были известны лишь только простые упоминания о плавании и сведения о том, что было привезено из Пунта непосредственно в Египет.

Более подробные описания Пунта имеются на рельефах Дейр-эль-Бахри. Там отчётливо изображаются египетские корабли, стоящие на якоре и загружающиеся различными товарами. Рельеф показывает нам ульеобразные хижины пунтийцев, высокие пальмы, всевозможные тропические растения и даже домашний скот. Писцы отобразили и встречу двух делегаций. Египтяне вместе с военачальником Нехси встречаются с пунтийскими дипломатами. Во главе пунтийцев их царь Пареху с суровым видом и ярко выделяющейся остроконечной бородкой. Рядом с ним его жена, царица Ати, представляющая собой весьма раздутую особу. Почти все женщины, окружающие Пареху выделяются полнотой. Некоторые учёные полагают, что у них преобладает стеатопигия, весьма распространённая женская болезнь. Сами пунтийцы выглядели весьма необычно. Их кожа изобиловала кирпичными оттенками. Едва ли их можно было бы относить к негроидным расам. Судя по дальнейшему анализу рельефов, жители Пунта полностью признали власть фараонов над своим государством. Соответственно, Пареху мог превратиться в египетского вассала.

Не только при Хатшепсут, но и при других фараонах, в Пунт отправлялись торговые экспедиции. С этой страной египтяне не воевали. Во всяком случае, пока не найдено ни одного источника, где говорилось бы, что фараоны уничтожали Пунт. Но вскоре сведения об этой таинственной стране стали пропадать из египетских документов. Уже к воцарению в Египте династии Птолемеев Пунт считался мифической страной изобилия. Всякие рассуждения об этой цивилизации приравнивались к обычным сказкам. Судя по всему, мы ещё долго не узнаем о тайнах тех времён, и о загадочной исчезнувшей культуре, которая могла бы дать человечеству немало интересных знаний.