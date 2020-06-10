«Рабовладельцы похуже бледнолицых». Аксум – тираническая империя древности

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10 июня 2020, 22:49 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Аксум – одно из величайших государств, существовавших на месте нынешних Эфиопии и Эритреи.

Его правители нередко сравнивали себя с древними египетскими фараонами. Деспотия и самодержавие преследовали жителей Эфиопии вплоть до конца ХХ века. Правда всё начиналось ещё задолго до Аксума. Историки и исследователи говорят о могущественных империях, существовавших в Восточной Африки ещё во времена Троянской войны. Первые упоминания об Аксуме, как о великом государстве, появились ещё в I веке от нашей эры. Страна считалась отличным источником слоновой кости. Упоминался и один из местных царей, звавшийся Зоскалом. Царство располагалось на многочисленных торговых путях. Больше всего в Аксуме процветала работорговля. Не было более жестоких и беспощадных рабовладельцев, чем сами аксумиты. Они порабощали как своих сотоварищей, так и обладателей белого цвета кожи.

Возвышение Аксума началось уже в III-IV веках. Один из царей по имени Эзана сумел завоевать всю Нубию. Он господствовал не только в Восточной Африке, но и в Красноморье. О его могуществе доходили сведения даже до Рима. Именно при его правлении начались масштабные вторжения эфиопов в Аравию. При этом царе в 333 году была введена официальная религия – христианство. Первым епископом Аксума стал Фрументий, сириец по происхождению. Он был придворным рабом-секретарём ещё при малолетнем Эзане. Впоследствии, он освободился от оков и стал не только главным священнослужителем в стране, но и надёжным советником царя. Новосозданная Эфиопская православная церковь вскоре попала под непосредственное влияние Александрийского патриархата.

Но несмотря на массовое распространение христианство и так называемую свободную идеологию Иисуса Христа, эфиопский абсолютизм никуда не ушёл, а даже укрепился. Власть монархов намного усилилась. Теперь они представляли собой едва ли не божьих помазанников. Рабовладельческая система естественно сохранилась. Более того, эфиопские правители всячески насаждали христианство покорённым народам. Аксумцы умудрились завоевать немало земель по всей Аравии. Прихода эфиопов боялись многие местные жители. Арабы познали на себе гнёт завоевателей во всей красе. Гигантское количество рабов было захвачено на побережье Красного моря и перенаправлено в Африку. Даже Йемен, находившийся под контролем химьяритов, был разгромлен и попал под прямую зависимость Аксума. Химьяритское государство было завоёвано царём Эллой Асбаха, поставившим своих наместников. Потом эти владения благополучно перешли под власть Сасанидов, а эфиопские посадники были вынуждены бежать.

Начиная с VIII века в Аксуме начался период упадка. Всё случилось из-за междоусобиц, которые охватили страну. Ещё добавились и климатические проблемы, приведшие к обрушению государственной экономики. Но финальную точку в существовании Аксума поставили именно Эфиопские евреи. В Аксуме евреев не всегда жаловали. Они часто подвергались гонениям и дискриминации. Нередки были случаи порабощения иудеев и жестокого обращения с подобными рабами. Уже ближе к концу Х века еврейская царица Юдифь вместе с верными силами полностью уничтожила Аксумское царство. Были разрушены многие города и культурные центры. Евреи не щадили даже исторические источники и беспощадно сжигали всё, что попадалось под руку. Возможно, если бы не их набег, мы бы знали об Аксуме куда больше.