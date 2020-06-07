Задолго до Мухаммеда. О царстве Химьяритов в Йемене в начале нашей эры

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7 июня 2020, 21:37 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Задолго до ислама в Аравии уже существовали крупные государства, которые вели торговлю с соседними странами и славились своими изысканными богатствами.

Одним из таких государств был Химьяр, или по-другому Химьяритская империя, управляемая в основном царями-иудеями. Страна находилась на территории нынешнего Йемена. Всё началось ещё с I века до нашей эры, когда Химьяр начал нападать на соседние аравийские государства, подчиняя их и порабощая. Уже ко временам Октавиана химьяриты сумели подчинить себе легендарное Сабейское царство. Напомним, что государство Сабы является непосредственной родиной возлюбленной самого царя Соломона – царицы Савской. Соответственно, Сабейское царство существовало в тех регионах очень давно. Химьяриты покорили эти земли и поставили владык юга Аравии на колени перед своими властителями. Позднее подчинились и другие арабские царства.

Однако есть такое известное правило, придуманное римлянами - «Когда нас покоряют, мы покоряем». То же самое случилось и с Химьяром. После захвата Сабы, химьяритские властители попали под зависимость от местной культуры. Впоследствии, все необходимые записи составлялись уже на сабейском языке. Химьяритские цари носили титулы сабейских муккарибов и возрождали многие древние ритуалы, известные ещё со времён Соломона. Но империя вскоре распалась на множество других государств. Сабейское царство снова провозгласило своё независимость. Химьяр же начал потихоньку слабеть. Междоусобицы и постоянные войны с соседями едва не поставили это государство на колени. А здесь ещё добавились и эфиопские набеги. Могущественное Аксумское царство предпринимало попытки захвата Аравии ещё в античные времена, но с началом нашей эры вторжения эфиопов усилились. Во II веке нашей эры Аксум захватил почти всё красноморское побережье Аравии.

Вплоть до конца IV века от нашей эры Химьяриты и окрестные племена вели ожесточённые бои с захватчиками из Аксума. Пришедшие эфиопы устраивали настоящую бойню. Они забирали тысячи рабов на свои корабли и отправляли в Африку. Подобного опустошения Аравия ещё не знала. Аксумцы устраивали ужасающие расправы не только над арабскими воинами, но и над местным населением. Уже при царе Маликкхарибе Йухаммине химьяритам удалось одержать верх и прогнать несносных эфиопов из Аравии. Таким образом, Химьяр вновь заявил о себе на весь Аравийский полуостров. Его влияние начало расширяться, как и в прежние времена. Усиление новой империи почувствовали и западные соседи.

Падение Химьяритского государства произошло уже в середине VI столетия. Византия при поддержке христианского Аксума жаждало покарать химьяритов за набеги и завоевания. Но больше всего аравийцев ненавидели эфиопы. Византия быстро договорилась с Аксумским негусом Эллой Асбаха о вторжении в Химьяр. Эфиопы приняли помощь союзников и вторглись в Аравию с огромными полчищами. Последний царь Химьяра Зу Нувас попытался организовать отчаянное сопротивление, но погиб в бою. Химьяритские владения снова оказались под властью Аксума. Абиссинские негусы распоряжались этими землями как могли, и все поставленные цари подчинялись непосредственно заморским захватчикам. Впоследствии, арабы снова восстали против завоевателей. Им как и прежде удалось одержать верх и прогнать аксумцев за море. Но вскоре Химьяр был лишён независимости из-за противостояния с могущественной Империей Сасанидов и окончательно превратился в парфянскую провинцию.