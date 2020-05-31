Поле битвы – Корея. История противостояния Японии и Китая

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31 мая 2020, 01:24 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Тоётоми Хидэёси был одним из тех самых диктаторов, которые слыли любимцами народа и национальными героями. Вот только жажда власти порою приводит к психическим заболеваниям.

Тоётоми был простым крестьянином, который начал свой путь с прислужничества в аристократических домах. Но закончил свою карьеру он уже получением власти над целой Японией, объединённой державой. К 1592-му году Хидэёси уже властвовал над Страной Восходящего Солнца в звании дайдзё-дайдзина (премьер-министра). Фактически он являлся неофициальным императором подконтрольных земель. Встав во главе Японии, он превратился в настоящего безумца, рассчитывающего на порабощение окрестных земель. В его мечтах были обширные владения, вплоть до самой Индии. Он собирался завоевать весь окружающий мир. Ведь именно Тоётоми создал в Японии профессиональную армию, вооружив её мушкетами и пушками. С такими войсками можно было спокойно пройтись по половине Азии, тем более, что большинство местных царей ещё не вылезло из раннего средневековья.



Историки спорят, что же стало истинной причиной вторжения японцев в Корею и развязывания Имджинской войны. Большая часть склоняется к тому, что Хидэёси просто сошёл с ума, полностью отдавшись своей безудержной мании величия. Корея была для него лакомым кусочком, захватив который, можно было легко вторгнуться в Империю Мин. Уже в апреле 1592 года огромный самурайский флот вместе с полководцем Хидэиэ переплыл Японское море. Войска Хидаёси высадились в Пусане и устроили в нём настоящую резню. Первые месяцы войны японцы всё дальше и дальше продвигались вглубь Кореи. Корейцы никак не могли противостоять профессиональной армии тирана. 3 мая был захвачен Сеул, а уже в июне 1592 года перед могучей японской армией рухнул Пхеньян. Корейский король Сончжо бежал в дальние уголки страны. Тоётоми Хидэёси рассчитывал завоевать полуостров за несколько месяцев. Впоследствии, он полагал, что перед ним раскроются земли Мин, которые будет так же легко завоевать. На своём пути японцы уничтожали каждого корейца. Поговаривают о том, что за один только месяц было убито до 200 000 человек, причём весьма зверски.

Но уже во второй половине года удача начала отворачиваться от японцев. Корейцы усилили сопротивление и создали многочисленные партизанские отряды для внезапного нападения. Эти «летучие бойцы» наносили немалый урон армии Хидэёси. Китай не стал терпеть присутствия чужаков в землях Кореи, которая фактически считалась его вассалом. Армия Мин вместе с генералом Ли Жусуном официально вступила в войну. Начались ожесточённые бои по всей территории полуострова.

Японцы были разгромлены в нескольких сражениях, и вскоре им пришлось отступить в район Сеула. Командующие армий Китая, Кореи и Японии были вынуждены пойти на временное перемирие к величайшему неудовольствию Тоётоми. Южная часть Корейского полуострова оставалась за японцами. Остальные же земли были успешно отбиты силами из Поднебесной. В 1597 году перемирие было нарушено, и по всей Корее снова вспыхнула война. Но всё закончилось из-за внезапной смерти самого Хидэёси. Жестокому тирану так и не удалось прослыть японским «Бонапартом». Он умер, не успев провести торжественные парады в столицах Китая и Кореи. Как только весть о кончине диктатора дошла до японских солдат, те в мгновении ока покинули полуостров.



Позднее японцы подчинили себе Корею лишь только в начале ХХ века после непосредственных реформ императора Муцухито. Некоторые корейцы (в основном северные) до сих пор не могут простить жителям Японии их стародавние походы на их земли.