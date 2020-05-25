Каннибал Бокасса – президент-император Африки

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25 мая 2020, 01:37 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Диктаторские режимы – весьма глобальная проблема для нашей планеты.

Существует немало стран, где подобная форма власти всё ещё сохраняется. Особенно это явление преобладает в африканских государствах. Не стоит забывать про одного из самых эксцентричных тиранов ХХ века под именем Жан-Бедель Бокасса, президента и императора Центрально-Африканской Республики. Это был настоящий психопат и тиран, не видящий вокруг никого, кроме лишь своей собственной персоны. За время своего правления он не только казнил множество оппозиционных политиков, но и даже своих сторонников за малейшие подозрения. Его казни и расправы над неугодными были ужасающими. Недаром ведь его сравнивали с угандским диктатором Амином, виртуозом в плане насилия.

Бокасса ещё прославился и тем, что пришёл к власти в 1966 году, как президент Центрально-Африканской Республики, но закончил уже как полноправный император. Перед тем, как стать во главе, он был одним из ведущих военных своей страны. Причём у власти тогда находился его же кузен – Давид Дако. Предав своего кузена и свергнув правящую власть, Бокасса установил жестокую тиранию. Он был одним из первых, кто упомянул о должности «пожизненного президента». Этим он немного напоминает товарища Ким Ир Сена, ставшего для своих подданных настоящим живым божеством. По приказу Бокассы все, кто не соглашался с его идеями и высказывал критику, были схвачены и казнены. Малейшие демонстрации и пикеты подавлялись с помощью оружия. Все восстания и мятежи безжалостно подавлялись. К тому же поползли слухи и о каннибализме со стороны диктатора. Советский повар, работавший на кухне авторитарного президента, утверждал, что видел замороженные человеческие тела.

Спустя 10 лет, власть Бокассы лишь только укрепилась. Он понял, что никто и ничто не сможет бросить ему вызов. Тиран не боялся даже западных спецслужб. Тем более, что с СССР он старался поддерживать относительно дружеские отношения. Какое-то время Бокасса даже дружил с исламским миром, особенно с полковником Каддафи, возглавлявшим ливийское правительство. Он сумел и показушно обратиться в ислам, но это не мешало ему потом вернуться обратно в католицизм, сохраняя множество жён в гареме. Друзьями у Бокассы были и европейские лидеры, особенно такие, как президент Франции Жискар Д-Эстен. Правда, по многим сведениям, Д-Эстену просто невыгодно было враждовать с африканским царьком из-за полезных ископаемых и вопросов разработки урана. Некоторые слухи говорят о том, что французы даже при властвовании Д-Эстена планировали убрать Бокассу с поста. С 1976 года тиран официально принимает императорский титул. Он планировал пригласить к себе в столицу самого Римского Папу, но тот, будучи мудрым человеком, просто-напросто отказался.

Бокасса провёл роскошнейшую церемонию коронации. Он приглашал и всех мировых правителей, включая монархов. Но никто из них не явился, даже соратник диктатора из Франции, Д-Эстен. Мировые лидеры ограничились лишь отправлением нескольких делегатов. Да и по всем государствам планеты уже поползли слухи о психическом заболевании Бокассы. Его воспринимали не более, чем пациента психиатрической клиники, который каким-то чудом завладел целой страной. Церемония обошлась самому Бокассе в 5 миллионов долларов. При этом вся его страна буквально вымирала от голода и жажды. Дальнейшее правление этого человека принесло Центрально-Африканской Империи ещё большие невзгоды. С каждым днём умирало множество людей. Постоянные репрессии и казни доводили народ Империи до опасной грани. И уже в 1979 году при поддержке французов в стране произошёл переворот.

Бокасса был свергнут сторонниками Давида Дако, его собственного кузена, изрядно уставшего от убийственного императорского режима. Дако снова пришёл к власти в стране и отменил монархическую систему правления. Держава снова была превращена в республику. Бокасса же бежал во Францию, где некоторое время жил в специальном замке, находящемся недалеко от столицы. В 1986 году он попытался ещё раз вернуться в Центрально-Африканскую республику, но там была арестован властям и обвинён во многих преступлениях. Казнить Бокассу так и не удалось. Суд смягчил приговор и отправил его на пожизненное заключение. В 1993 году тирана освободили в результате мятежа. Но он уже не представлял никакой политической силы. В 1996 году преступник умирает от инфаркта, но память о нём живёт до сих пор. Память о самом страшном и сумасшедшем из всех тиранов, когда-либо существовавших на нашей планете.