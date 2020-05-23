Как арабы покорили Европу​

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23 мая 2020, 00:11 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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К началу VIII столетия ислам уже охватил многие области мира. А вместе с его распространением расширялись и владения арабских государств.

Ещё в начале VII века арабы не вылезали за пределы Аравийского полуострова, но после воцарения Праведного халифата, их огромные армии уже маршировали по персидским городам. Пала могущественная империя Сасанидов, а вслед за ней и все другие окрестные державы.

Удачно прошло покорение Сирии, затем и Египетской провинция Византии познала на себе ярость мусульман. Уже к концу VII столетия берберы и мавры охотно приняли ислам и подчинились владычеству халифов. Многие берберские народности жаждали присоединения плодородных земель Испании, находившейся совсем рядом с их владениями. Впрочем, набеги этих народов на иберийские города случались ещё задолго до появления ислама.



Одним из первых, кто совершил масштабный набег на Иберию, был наместник Танжера Тарик ибн-Зияд. Его мечтой было полное покорение Вестготского королевства, на тот момент охваченного внутренними конфликтами. Берберы попросту воспользовались нестабильной ситуацией в королевстве. У самих вестготов издавна имелись династические распри. Короли и вельможи воевали друг с другом едва ли не без конца. В начале VIII века в Вестготском королевстве властвовал Родриго, которого посчитали за узурпатора. Считается, что он лично изнасиловал жену и дочь графа Сеуты, Юлиана. Разъярённый граф не простил нанесённого оскорбления. Он сразу же отправил гонцов в берберские земли через море и передал, что готов отомстить ненавистному Родриго. Мусульмане среагировали соответствующим образом. Они охотно согласились помочь Юлиану, тем более, что он предоставил им часть своего флота.



Точных сведений о подробностях арабского вторжения не существуют. В исторических документах нередко встречаются различные расхождения. Как и упоминалось ранее, первую крупномасштабную атаку на земли вестготов, возглавил Тарик-ибн-Зияд. С собой он взял почти 10 000 воинов. Причём по одной из версий, мавры прибыли в Испанию на торговых кораблях. Они сразу же ринулись грабить окрестные поселения.

Впоследствии, вторжение усилилось. В Иберию прибыл величайший из арабских полководцев по имени Муса-ибн-Нусайр. Ничто тогда не предвещало падения королевства. Жители прибрежных областей, как правило, убегали от захватчиков в горы. Должного сопротивления поначалу никто не оказывал. Юлиан же аплодировал своим мусульманским союзникам. В битве при Гвадалете армия арабов и мавров наголову разбила силы короля Родриго. Предполагается, что в том сражении вестготский король и погиб. Уже в 714 году Муса-ибн-Нусайр с превосходящими силами продвигался вглубь Испании. Юлиан активно поддерживал Нусайра и советовал ему идти на Толедо. Но вскоре арабы перестали терпеть «надменного вестгота», предавшего своих собратьев.

Они забили жену графа камнями, а его самого отправили гнить в тюрьму.

В период 714-719 годов арабам и их берберским собратьям удалось захватить почти весь Иберийский полуостров. Вестготское королевство обрушилось, как карточный домик. Его погубили гражданские войны и бесконечные междоусобицы. Недаром же говорят, что раскол – вестник гибели. Подобие серьёзного сопротивление исходило от иберо-романцев и басков, которые не желали господства чужеземцев. Но арабам с лёгкостью удалось уничтожить все вражеские силы. К 719 году арабская армия уже стояла у стен Тулузы, принадлежащей Франкскому королевству.

Вместе с захватчиками на Иберийский полуостров стали массово прибывать поселенцы из различных территорий, подчинявшихся исламским лидерам. Началась массовая миграция арабов из Сирии и Аравии на земли полуострова. Берберы же заселялись в основном в менее благоприятных внутренних регионах. Вся власть была полностью передана мусульманам . Христиане же оказались в статусе «второсортных существ» под названием «зимми». На них накладывались серьёзные налоги. Их статус был одним из самых низких в общественной системе. Многие христиане стали принимать ислам, дабы избежать многочисленных налогов и презрительного отношения. Захваченные территории вошли в состав огромного халифата Омейядов. В 756 году в землях Иберии возникло новое мусульманское государство, получившее название – Кордовский эмират.



Мавры господствовали в Испании вплоть до позднего средневековья. Христиане продолжали вести с ними ожесточённые войны. Постоянная арабская агрессия и серьёзное сопротивление местных привели к периоду Реконкисты. Лишь только к 1492 году христианскому населению Иберии удалось полностью избавиться от мавританского владычества.