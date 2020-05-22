В Сирии воевали ещё до нашей эры. Митанни – древняя империя Востока

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22 мая 2020, 00:29 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Митанни (или Ханигальбат) – одно из древнейших государств, существовавших в нынешней Месопотамии больше чем 3500 лет назад.

В основном его население состояло из хурритских народностей, язык которых не изучен до сих пор. Некоторые учёные роднят хурритский язык с нахско-дагестанской группой. Есть и те, которые причисляют к наследникам Митанни и нынешних чеченцев. Государство играло огромную роль на восточной арене. О его могуществе было известно даже египетским фараонам. Столицей Митанни являлся город Вашшуканни, нынешний Хошкани, располагавшийся на территории восточной Сирии.



Развитие этого государства началось в XVII веке до нашей эры, когда Вавилон буквально начал трещать по швам. В те дни хурритские племена Месопотамии объединились в единое государство, получившее название Ханигальбат, также известное как Митанни. Возвышение этих народов случилось из-за ослабления Хеттского царства. После смерти царя Мурсили в землях хеттов начались ожесточённые конфликты. Это и позволило Митанни нарастить военную мощь и стать преуспевающей державой Востока. Хурриты мастерски развили военное дело. Их излюбленным средством передвижения были колесницы. Впоследствии, они создали целые группы боевых колесниц и профессионально овладели техникой коневодства. Уже к XVI веку до н.э. Армия Митанни считалась одной из лучших во всём восточном мире.

Одним из самых могущественных хурритских царей был Саусаттар. Себя он называл владыкой всего Митанни и народов хурри. Его власть распространялась и на аморейские города Месопотамии. Митанни владело и областью под названием Ассирия, позже преобразившейся в отдельное государство. Город Ашшур хоть и не входил напрямую в состав хурритской державы, но подчинялся Саусаттару. Царь Митанни поставил во главе ассирийских старейшин своего ставленника, который мастерски манипулировал политикой региона. Власть Саусаттара крепла с каждым днём. Его побаивались не только враги, но и даже собственные вельможи.



В XV веке до нашей эры Митанни столкнулись с разросшимся Древним Египтом. Египтяне во главе с фараоном Тутмосом III покорили ханаанские города. На 33-й год царствования Тутмоса, Египет объявил войну хурритской державе. По всей северной Сирии вспыхнули ожесточённые бои. Война продолжалась вплоть до воцарения у власти Артадамы I в Митанни. До его правления египтяне выигрывали сражения и оттесняли миттанийцев. Ведь у Египта также имелись хорошие войска из колесниц. Но с приходом Артадамы боевые действия прекращаются. Царь отдаёт в наложницы фараону собственную дочь. Однако митаннийский правитель пошёл на этот шаг неспроста. В те века вновь началось разрастание Хеттского государства. Хурриты опасались, что хетты, нарастив могущество, вторгнутся в Месопотамию с превосходящими силами.



При царе Тушратте так и случилось. Правитель хеттов Хаттусилис III с огромной армией проник в Сирию, стараясь вытеснить миттанийцев. В самом хурритском царстве начались внутренние распри. Вельможи поднимались против своего государя, желая свергнуть его и установить новую династию. Но Тушратта имел надёжных союзников в лице Египта. Дружба между двумя могущественными империями началась ещё со времён Артадамы, который остановил кровопролитный конфликт в Сирии. При поддержке египтян Тушратте удалось нанести хеттам несколько поражений. Он сумел успешно процарствовать ещё множество десятилетий и не допустить уничтожения страны.



Разрушение Митанни началось уже после смерти Тушратты. Не успел остыть труп покойного царя, как начались новые междоусобицы. Многие сведения говорят о том, что с приходом к власти Шуттарны III в стране началась гражданская война. Вновь разразились династические распри. К тому же обострились и конфликты с ассирийцами. Власти Ашшура отказались от протекции Митанни. Ассирийцы желали полной независимости и потихоньку начинали наращивать собственное могущество. Правление Шуттарны в Митанни обернулось чередой новых кровопролитных войн. Гегемония хурритской державы начинала пресекаться. Многие народы, жившие в пределах государства, так же как и ассирийцы желали собственной независимости.



Уже к 1250 году до н.э. от Митанни не остаётся и следа. Нарастившие могущество войска Ашшура полностью захватывают царство хурритов, уничтожая его верховную власть. Это произошло уже при правлении царя Шаттуары II, последнего из митаннийских властителей. При нём случилось сокрушительное поражение хурритских войск от ассирийского властителя Салманасара I. Митанни не помогли даже союзники из числа амореев и хеттов. Вся Верхняя Месопотамия полностью подчинилась власти Ашшура.