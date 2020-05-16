Тавры - исчезнувший народ Крыма античной эпохи​

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16 мая 2020, 00:11 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Тавры были древнейшими обитателями южного побережья известного нам Крымского полуострова.

. В те времени полуостров носил совсем иное название – Таврида, в честь тех, кто обитал на нём и строил свои царства. Греки были одними из первых, кто установил контакты с могущественными Таврами. Правда сведений об этом крайне мало. Учёные по праву считают Тавров истинными обитателями Крыма и предполагают, что они могли там жить ещё задолго до появления дорийцев на территории Греции. Геродот упоминает мифического царя Тоаса, жившего в Тавриде. По легендам, он властвовал там ещё в XIII веке до нашей эры. По анализу древних хроник, у Тавров имелась своя государственность. Их едва ли можно было причислить к варварским племенам.



Язык народа Тавров до сих пор не изучен. Одни историки утверждают, что он принадлежал к индоевропейской семье. Другие же полагают, что язык древних обитателей Крыма и вовсе представляет собой отдельную группу. Впервые же эти народы упоминались Геродотом, величайшим из древних историков. По его сведениям, во времена Скифо-персидских войн, Тавры были теми, кто не поддержал народы скифов и сарматов, стремящихся остановить продвижение Ахеменидов. Тавры в его рассказах выглядят суровыми и кровожадными. Они отказываются участвовать в альянсах и сговорах и занимают лишь только собственную позицию. Их древнее божество именовалось Девой. Эта богиня нередко отождествлялась греками с Артемидой. Хотя предполагается, что её культ мог вполне иметь связи и с древнейшими индоарийскими верованиями.



Тавры часто воевали не только со скифами или киммерийцами, но и с эллинскими колонистами. С пленниками они расправлялись весьма жестоко. Ни о какой пощаде не шло и речи. Они приносили несчастных в жертву вышеупомянутой богине Деве. Пленников либо заживо закапывали в землю, либо же сбрасывали в море, надевая на шею камень. Нередко случалось и так, что убитые таврами воины украшали их собственные дома. Особенно эти суровые воители любили выставлять вокруг своих жилищ отрубленные головы противника. Бывали и случаи набегов Тавров на другие поселения, особенно прибрежные. Проходили сведения и о пиратской деятельности этих народов на территории Чёрного моря. Корабли торговцев и купцов из Эллады нередко подвергались их атакам. Тавры слыли жестокими и бессердечными людьми, склонные к зверскому насилию. Порою их опасались даже скифы, славящиеся своими кровавыми ритуалами.

Точно неизвестно, когда именно произошло исчезновение Тавров, да и исчезли ли они вообще. Одни источники говорят, что они ассимилировались со скифами или сарматами. Другие говорят, что они подчинились Боспорскому царству и стали служить его государям. Третьи документы утверждают про завоевание этих народов со стороны Понтийского царства. Уже ко IV веку от нашей эры сведения о Таврах и вовсе пропадают из исторических источников. Последний раз они упоминались римским историком Аммианом Мирцеллином. Он утверждал, что нет более кровожадного народа в мире, чем жестокие и беспощадные Тавры.