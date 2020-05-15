Что погубило Византию​

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15 мая 2020, 09:54 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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К XV столетию Византийская Империя настолько потеряла своё могущество и величие, что даже слово «империя» к ней едва ли подходило.

Это была уже не та огромная и легендарная держава, бросавшая вызов всей Европе во времена Велизария или успешно сдерживающая арабов при императоре Ираклии. В начале эпохи Возрождения это государство владело лишь горсткой территорий, включая конечно Константинополь, древнюю столицу.



Армия у Византии представляла собой в основном наёмные силы. Ромеи нередко нанимали итальянцев, которые умело пользовались огнестрельным оружием и считались мастерами флотского дела. Легендарная имперская гвардия, ранее славившаяся неутомимым боевым духом, уже давно превратилась в формальный почётный караул, способный разве что щеголять на парадах. Да и власть императоров ослабела в сотни раз.



А со всех сторон некогда славную Византию уже давно обложили Турки-османы. Османская империя наращивала своё могущество ещё с начала XIV века. Её султаны покоряли многие территории планеты. Перед бесстрашными янычарами падали на колени не только города Азии, но и Восточной Европы. На самом деле Византия могла бы пасть ещё в конце XIV столетия. В 1396 года войска султана Баязида осадили Константинополь. Но в самый последний момент они были вынуждены уйти из-за вторжения Тамерлана. Таким образом, Царьград удалось спасти ещё на добрые полсотни лет.



Существует множество различных теорий о том, почему же пала могучая Византия. Историки нередко спорят на эту тему и не приходят к общему решению. Но всё-таки сыграли свою роль невероятное высокомерие и алчность византийских императоров. Ведь они вплоть до позднего средневековья продолжали считать себя истинными наследниками Рима. Остальные европейцы были для них не более, чем наследниками варварского мира. Некоторые из базилевсов даже в поздние времена грезили о возрождении былой цивилизации. Но все империи рано или поздно рушатся. Властители ромеев забыли про принцип разрушающихся форм. Каждая форма на этой планете рано или поздно погибает. Ничто не вечно.



Причин падения Византии очень много. Начнём с того, что в XIII столетии Константинополь был захвачен крестоносцами, что привело к расколу империи на несколько частей. Лишь только спустя несколько десятилетий ромеям удалось снова вернуть под контроль многие бывшие владения. Но тем не менее, раскол сказался на Византии. Дерзкий захват Царьграда в 1204 году при помощи венецианцев отчётливо показал слабость и неэффективность византийской армии, надолго застрявшей в Тёмных веках. К тому же сразу же всплыли наружу все имевшиеся ранее проблемы, от экономических проблем, до политических, вроде противодействия знатных «кланов». Византия была известна своими бесконечными гражданскими войнами. За императорский трон боролись многие семьи, считавшие себя достойными славы Римы.

Ещё одной причиной падения следует считать полнейшую зависимость от итальянских городов. Уже к XV веку политическое влияние Генуи было настолько велико, что целый квартал Константинополя отдали итальянскому купечеству. Вся торговля в Чёрном море была так же зависима от Генуи. Соперничество с Венецией отрицательно сказалось на общей экономике Византии. Доходы от морской торговли попросту не поступали в казну. Ещё стоит упомянуть и ненавистнические настроения в Восточной Европе. Жители Сербии, Македонии и Болгарии отказывались признавать величие угасающей империи. «Багрянородные» базилевсы превратились для них в тиранов-самодуров, от которых лучше было бы избавиться, чем почитать их и веровать в их могущество. Приходило в упадок и влияние православной церкви. Константинополь уже не являлся главным центром мирового православия, в отличие от Москвы.



Постоянные войны с Османской империей и Венецией значительно ослабляли экономику Византии. В итоге, это привело к тому, что императорам приходилось в несколько раз повышать налоги. Новые налоги вызывали недовольство населения. Очень многие жители начинали нищать. Купеческие компании познавали на себе тягость банкротства. Да и союзников у Византии практически не имелось. Уже никто не обращал внимания на «умирающего больного», за которым оставался лишь один крупный город.



В 1453 году султан Мехмед II отчётливо понял, что Византии не устоять. Благодаря многодневному штурму он всё-таки взял Константинополь. Ромеям не помогли ни собственные войска, ни пушки генуэзцев. К тому же у самого Мехмеда имелись лучшие орудия во всей Европе, способные разрушать даже самые крепкие стены. После падения Царьграда Византийская империя окончательно прекратила своё существование. Уцелеть удалось лишь некоторым родственникам императора Константина XI, часть из которых уехали в Италию. Другие же вельможи полностью отдались власти Ивана III, самодержца Московского государства.

Племянница последнего властителя Византия вышла замуж за правителя Москвы, а он в свою очередь приказал именовать свой город – Третьим Римом. Но как бы громко ни звучали столь пафосные названия, новому Риму уже никогда не суждено появиться на свет.