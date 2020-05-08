Как в мае 1945 года наши офицеры захватили генерала Власова в расположении американских войск

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8 мая 2020, 12:23 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

генерал Власов, фото: соцсети

Подходила к концу Пражская операция. Продвигаясь по Западной Чехии, 25-й танковый корпус 13-й армии 1-го Украинского фронта приблизился к расположению американских войск. Узнав от разведки и пленных о том, что юго-восточнее Пльзеня сосредоточились власовцы, командир 25-го танкового корпуса генерал-майор Фоминых приказал командиру 162-й танковой бригады полковнику Мищенко «во что бы то ни стало найти и пленить Власова».

Власов

Отходившая из Праги 1-я дивизия Русской освободительной армии (РОА) генерал-майора Сергея Буняченко 10 мая 1945 года находилась в районе Лиарже (35 - 40 километров юго-восточнее Пльзеня). Согласно разведданным, там же находился и командующий РОА, генерал-лейтенант Андрей Власов.

Комбриг вступил в переговоры с командиром 2-го пехотного полка РОА подполковником Вячеславом Артемьевым. Днем 12 мая выяснилось, что Артемьев с Буняченко лишь тянули время: дивизия была уже распущена, и сдаваться при этом никто не собирался.

Мищенко направил в расположение американцев на машинах командира моторизованного батальона автоматчиков 162-й бригады капитана Якушева с группой бойцов. 23-летний капитан воевал с июня 41-го, был трижды ранен.

«Американцы относились к нам тогда хорошо, нашу машину пропустили без особых расспросов», - вспоминал спустя полвека Якушев.

Большой удачей стал встреченный по пути капитан РОА Петр Кучинский, решивший сдаться. Это он сообщил Якушеву, что в показавшейся неподалеку автоколонне уходит вглубь американской зоны штаб дивизии Буняченко. А минут через сорок - когда машины Якушева сумели обогнать колонну и остановили ее, развернувшись поперек дороги, - подсказал, что в одной из пяти легковушек может находиться и Власов.

Далее помог водитель власовцев Илья Комзолов, посоветовавший обходившему машины Якушеву обратить внимание на черный Wanderer. Открыв заднюю дверь автомобиля, капитан обнаружил на заднем сиденье сбрасывающего с себя не то одеяло, не то плащ-палатку высокого человека в очках и во френче без погон. На требование назвать себя человек ответил: «Генерал Власов». Уже в следующий момент, вскинув автомат, капитан заставил Власова выйти и объявил его арестованным.