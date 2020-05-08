Несущие тайну времён. О таинственных Камнях Ики

Аргументы Недели → История 13+

8 мая 2020, 00:37 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Земля – таинственная и загадочная планета, на которой уже давно проживает человеческая цивилизация. Мы все привыкли верить проверенным знаниям и историческим документам. И потому суждения вроде существования человеческой расы во времена динозавров или наоборот, вызывают у многих из нас недоумение.

Официальная теория гласит, что человек, будучи родственником обезьяны, начал строительство собственной цивилизации лишь за 4000 лет до нашей эры. До этого, люди представляли собой обыденных дикарей. Многие даже продолжали проживать в пещерах до появления шумеров. Однако есть артефакты, которые опровергают привычные сведения о человеческой культуре и её развитии.

Камни Ики – тому подтверждение. Эти загадочные валуны из андезита были обнаружены в начале 60-х годов ХХ столетия на территории Перу. Они впервые появились на чёрном рынке антиквариата. Исследователи и любители истории древних индейцев сразу же начали скупать их один за другим. Первыми коллекционерами, завладевшими таинственными камнями, были братья Сольди и архитектор Кальво. Эти люди были ярыми сторонниками неподдельности артефактов. Архитектор Кальво впоследствии организовал специальные раскопки в районе Окукахе, и обнаружил новые камни, явно принадлежащие к доколумбовским культурам.

Каково же было удивление исследователей, когда на самих артефактах они обнаружили то, что по сути не должно существовать. На многих камнях были выгравированы различные динозавры, и вместе с ними изображены люди в индейских одеждах. Помимо этого на одном из артефактов была обнаружена странная карта земного шара. На ней отчётливо изображались несуществующие материки. В центре Тихого Океана исследователи заметили громадный континент, размером как минимум с Африку. В районе Атлантического океана был тоже обнаружен материк, отдающий легендами о древней Атлантиде. Любители мифологии пришли к мнению, что загадочная суша в Тихом Океане – это тот самый континент Му (или Лемурия), уже не раз упоминавшийся в трактатах мистификаторов.

Найденные сведения сразу же вызвали подозрения в подделке или современном происхождении камней. Однако благодаря исследованию учёных и аналитиков, было выяснено, что подобные камни в 60-х годах никак не могли быть воспроизведены. Ведь в те дни ещё даже толком не знали про динозавров. Многие из этих таинственных рептилий были открыты лишь к концу ХХ века. Но всё же официальное научное сообщество не воспринимает эти камни, как реальное доказательство существования людей во времена динозавров. Также отвергается и теория о древних затонувших материках, вроде Атлантиды и Лемурии. До сих пор идут всевозможные споры среди научных мужей.

Определить реальный возраст камней не представляется возможным, ввиду того, что на них отсутствует органика. К тому же сведения о пещере, где впервые были обнаружены камни Ики, тоже не известны общественности. Возможно, эти камни так и останутся для нас всех величайшей тайной в истории.