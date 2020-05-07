История военной мощи Китая. Хроники Страны Дракона

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7 мая 2020, 00:04 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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На сегодняшний день китайская армия считается одной из эффективных в мире. Технологическое развитие и передовое вооружение сделали Народно-Освободительную армию Поднебесной сильнейшей войсковой группировкой на планете. Многие аналитики уже спорят, что же произойдёт, если армия КНР столкнётся с США на поле боя. Тем более, что из-за коронавирусной пандемии возникла опасность реального столкновения наций. Но всегда ли так было? Всегда ли китайская армия была на пределе своего могущества? Давайте разберёмся конкретнее.

Всё началось ещё с легендарных времён, эпохи первых «божественных» императоров. Точная история Поднебесной в древнейшие времена почти неизвестна науке. Одни эксперты говорят, что в эру фараонов и шумеров Китай уже представлял собой могущественное государство. Другие же утверждают, что было множество различных царств, и все они воевали друг с другом, а заодно и противодействовали иноземным племенам. Во времена династии Шан Китай ещё не обладал могущественной и профессиональной армией, как например, Египет или Хеттское царство. Большинство солдат набирались в основном из крестьянского населения. Основным ядром считалась даже не конница, а боевые колесницы. Со снабжением ситуация была весьма плачевной, да и обучение хромало. Но всё же Китай активно противодействовал северным племенам, которые нередко вторгались на его территории. Однако в 771 году до н.э. племена сижунов захватили Гаоцзин, крупнейший город Поднебесной. С этого момента начался распад Китая на множество различных царств. Ситуация ухудшилась ещё и благодаря постоянной вражде аристократии, ненависти простого народа к знати, а также политическим интригам при императорских дворах.

Распавшиеся царства и княжества без конца воевали между собой. Единой власти не было даже при воцарении династии Чжоу. Однако множество государств, ввиду постоянных войн, начали формировать свои собственные подразделения. Появилось железное оружие и пластинчатые доспехи. С изобретением первого арбалета стали уходить на второй план лучники. Колесницы тоже начали уходить в прошлое. Армии многих царств превратились в профессиональные. Усилились и тренировки солдат, а также обучение командующих. Для создания надёжного войска князья стали приглашать к себе монахов-воинов, обладающих невероятными боевыми искусствами. Эти духовники стали отличными наставниками для бойцов не только в военном ремесле, но и в жизненном плане. Появились разного рода кавалерийские части, как лёгкие, так и тяжёлые. Вошло в моду и использование конных лучников на примере соседних хуннских племён. Нередко правители приглашали к себе разных кочевников для противодействия соседним государствам. В те же времена зародилось учение Сунь Цзы о военном искусстве.

В 221 году до нашей эры Поднебесная объединилась под знаменем Императора Цинь. Царство Цинь превратилось в могущественное государство, возглавившее все земли Китая. Впоследствии, мятежи среди знати и населения привели к смене династии Цинь на Хань. При императоре Цинь Ши Хуанди тренировки в войсках увеличились многократно. Также была улучшена централизованная военная система. Появилось ещё больше профессиональных генералов, к которым нередко прислушивались сами правители. Была усовершенствована и система военного снабжения. С воцарением династия Хань ситуация с развитием армии не изменилась. Однако в те же времена Китай оказался под угрозой вторжения объединения племён Хунну (Сюн-ну). Под знаменами бога Тенгри эти суровые кочевники вторгались во многие китайские провинции, неся смерть и разрушение. Именно из-за их бесконечных атак и была построена Великая Китайская Стена. При династиях Цинь и Хань Китай расширился ещё больше, особенно на юге. Империя стала налаживать отношения и с соседними крупными странами. Уже во времена Поздней Хань, в начале нашей эры, армия Китая стала пополняться добровольцами. Также чиновники, отвечающие за рекрутский набор, уже не брали в войско всех подряд. За определённую плату можно было и не служить. По приказу верховной власти освобождались от службы многие ремесленники, а также и те, кто давал государям рабов, коней и необходимые запасы.

Но единство в Китае существовало не всегда. К концу правления династии Хань начались масштабные восстания по всем территориям империи. В тот же период участились вторжения кочевников с севера. Власть династии Хань пошатнулась. Начался новый период в истории Поднебесной, получивший название – Троецарствие. При основании царства Вэй в вооружённых силах появилась наследственная повинность. Армии из регионов стали представлять собой основной костяк. Центральные войска использовались в основном в качестве вспомогательных сил. Впоследствии, Китай постоянно раскалывался, благодаря внутренним и внешним конфликтам. Усиливалось влияние феодального сословия, что приводило к политическим дрязгам в стране. Ухудшение происходило и из-за бесконечных вторжений кочевников. Китай подвергалась атакам хунну, сяньби и жужаней. Самым масштабным из всех вторжений было продвижение Жужаньского каганата. Эффективность армии Поднебесной то падала, то росла. Постоянные гражданские войны нередко ослабляли вооружённые силы. Очередное объединение Китая случилось уже при свержении императоров из народа сяньби в конце VI столетия.

Новый период прогресса для китайской армии начался только с воцарения династии Тан. Тогда новые властители сформировали множество отрядов тяжёлой пехоты. Не менее важную роль играла и кавалерия. Для командиров были организованы специальные школы. Будущих офицеров беспощадно тренировали опытные наставники. Вскоре на смену Тан, пришла династия Сун, положившая начало новым реформам. При Сун были сформированы институты генерал-губернаторов в провинциях. Наследственность в военной службе была упразднена, благодаря решению императора Чжао Куаньиня. Чжао намеревался таким образом избавиться от мятежей среди генералов. Но именно при Сун империя оказалась в величайшей опасности. Опасность, нависшая над ней, была куда страшнее, чем угроза жужаней в начале нашей эры. Вокруг Поднебесной стали сформировываться всевозможные государства монголоидных народов. К тому же подняли свои головы маньчжуры, создав могущественную империю Цзинь. В XIII столетии огромная монгольская орда смела на своём пути всю китайскую армию. Династия Сун перестала существовать. Уже при господстве Чингизидов армия Поднебесной была реформирована. Она пополнилась монгольскими бойцами. Стали использоваться новейшие осадные орудия, вроде требушетов. Также были введены новые виды вооружения, работавшие на порохе.

После падения монгольской династии Юань, наследников Чингисхана, Китай вновь погрузился в пучину коррупции и усобиц. Возникшая династия Мин так и не смогла навести порядок на подконтрольных территориях. В начале XVII столетия тунгусо-маньчжурские племена вновь объединились и создали Империю Цин. Хан Нурхачи начал полномасштабное наступление на Китай. После завоеваний Поднебесной, армия этой страны стала подчиняться Восьмизнамённой системе, введённой маньчжурскими владыками. Основную роль стала играть тяжёлая конница лучников, которая намного превосходила ту, что использовалась монголами. Также увеличилось и количество пороховых орудий. Но жуткая тирания новой династии, постоянные крестьянские выступления и жуткий голод напрочь подорвали экономику страны уже в XVIII столетии. При господстве Нурхачи, маньчжурская армия считалась одной из самых профессиональных в Азии. Но уже к концу XVIII века Китай превратился в отсталую державу, находящуюся едва ли не в изоляции. Деспотия, неравенство и голод стали абсолютной нормой для этой страны. К тому же сказалось и отсутствие необходимых связей с иноземцами. В XIX веке китайская армия оказалась самой худшей на всей планете. Пришедшие европейцы с лёгкостью громили бесчисленные полки маньчжуров. Вспыхнувшее в 1855 году Тайпинское восстание окончательно дисквалифицировало армию Цин. Однако европейцы, ранее воевавшие с маньчжурами, решили поддержать правящую династию. В развитие боеспособности были вложены миллионы. Благодаря сотрудничеству между Цин и странами Европы, китайская армия начала оснащаться новейшими видами вооружения. В ход пошли пушки нового поколения, винтовки и пулемёты Гатлинга. Стала уменьшаться и роль кавалерии. Изменились все принципы тактики и стратегии. Китай стал воевать уже по европейским стандартам. К 1860-м годам войска Цин успешно разгромили тайпинских повстанцев, а заодно и все остальные группировки.

Уже в XX столетии, благодаря реформам Мао Цзэдуна и при господстве коммунизма, Китайская армия повысила свою боеспособность в несколько раз. Усиленные тренировки, коммунистическая идеология и высокая подготовка сделала её сильнейшей во всём известном мире. Также повлияли и постоянные войны с японцами на протяжении 30-40-х годов. Китайцы многому научились в бесконечной резне, и эти знания они сохраняют до сих пор. На сегодняшний день армия Поднебесной обладает прекрасно подготовленными бойцами, эффективной боевой техникой и могущественным флотом. Многие древние знания об искусстве войны до сих пор практикуются в военных академиях Китая.