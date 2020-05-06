Высокомерие – путь к краху. Тщеславие и жажда власти погубили Великую империю Сасанидов

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6 мая 2020, 07:30 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Высокомерие и тщеславие - вестники гибели. Именно эти два «всадника апокалипсиса» в своё время уничтожили Сасанидскую империю, наследницу могучей Парфии.

Дело произошло в середине VII века. Причём ещё в начале столетия войска парфянской династии стояли у Константинополя. Великий шахиншах Хосров считался одним из самых могущественных завоевателей Тёмных веков. Его армии дошли до самой столицы Восточного Рима. И кто бы мог подумать, что через каких-то несколько десятилетий империя начнёт гаснуть, подобно свече. Всё случилось из-за того, что сам Хосров вовремя не остановился. Поначалу он вовсе не стремился завоевать Византийскую империю. Он был дружен с её прежним императором Маврикием, который стал ему почти отцом. И вот, когда Маврикия убивает тиран Фока и узурпирует трон, Хосров решается на страшную месть. Месть доводит шахиншаха до невероятных высот. Но в самый последний момент, когда Фоку убивают его же соплеменники, парфянский шах не желает остановиться. Им движет невероятная жажда власти. Ведь к тому времени Империя Сасанидов уже простиралась на тысячи километров. В результате кампании Хосрова были захвачены многие земли, вплоть до самого Египта. Но после прихода к власти императора Ираклия, парфянский властитель продолжает войну. И на этот раз судьба его жестоко карает.

Ираклий тщательно изучает военные планы, составленные ещё при Александре Македонском и Пирре Эпирском. Он инициирует новую тактику среди византийских воинов. Он также разгоняет всех иноземных наёмников, выплачивает дань аварам, чтобы те ушли, а затем собирает хорошую армию, исключительно из греков. Потом он заключает договор с Хазарским каганатом. И вот здесь уже начинается первый этап обрушения Сасанидов. Ираклий наносит удары за ударами по некогда могущественной державе. С помощью многочисленных союзников Византии удаётся отбить захваченные территории. Войско Шахрбараза, преданного военачальника Хосрова, терпит поражения за поражениями. Но появляется теперь и другая опасность – недоверие со стороны самого шаха. Неизвестные люди пытались спровоцировать междоусобицы в Сасанидской империи. Они поссорили Хосрова и Шахрбараза. Шахиншаху доложили, что его лучший полководец планирует переворот. Это естественно оказалось ложью. Византийцы вовремя предупреждают Шахрбараза об опасности. Полководец совсем не планировал действий против своего владыки, но узнав о предательстве, он оборачивает свой меч против него. Вместе с Шахрбаразом против Хосрова поднимаются и другие заговорщики. Вскоре самого царя царей убивают. Причём делает это собственный сын – Кавад. Вначале он жестоко пытает отца, а потом расстреливает из лука.



Новоиспечённый тиран-отцеубийца в спешке организовывает мирные переговоры с Ираклием. Византийцы требуют огромную контрибуцию, которая разоряет половину страны. В державе Сасанидов воцаряется жуткий экономический кризис, сопровождающийся голодом и восстаниями. Вскоре контрибуция уплачивается в полном размере, и византийцы соглашаются на мир. Но страна уже оказывается на грани разрушения. А ведь тогда ещё шёл 628 год от нашей эры. Буквально за десять лет до сего Сасаниды были в шаге от мирового господства. Ничто не мешало им захватить Константинополь и начать своё вторжение в Европу. Ещё стоит упомянуть и основную угрозу, полностью прикончившую могучую Парфию. Этой угрозой являлись арабы, у которых тогда появилась новая вера. Ислам, распространяемый пророком Мухаммедом, завоевало популярность едва ли не по всему Аравийскому полуострову. На территории Империи Сасанидов жило полно людей, выходцев из Аравии. К таким людям можно причислить обитателей области Лахмы, некогда бывшей столицей Лахмидского царства. Ислам распространялся с ошеломляющей быстротой. Его принимали даже персы, не говоря уже о бедуинах или арабах. А вот Сасаниды с их невероятным тщеславием начали стремительно угасать. После Кавада началась эпоха сменяющихся царей, которую можно вполне окрестить древней эрой похорон. После этой эпохи начался более мрачный период в истории Парфии, получивший название Арабского завоевания.

Но Сасанидов уничтожило вовсе не вторжение из Аравии. Не стоит ни в коем случае винить в этом мусульман. Арабы сделали то, что должны – добили умирающего хищника, некогда угрожавшего всем известным странам. Ещё повлияло и стремительное распространение новой религии, пришедшей от Мухаммеда. Во времена Арабского завоевания случалось и такое, что в новую веру обращались даже видные Сасанидские военачальники, причём по собственному желанию. Ислам принимали и многие местные жители из разных народов, проживающих в Сасанидской империи. Есть и теория о том, что некоторые аравийцы работали в парфянских городах. Они втайне принимали ислам и ждали подступов арабского воинства. И когда войска халифов подходили, эти люди открывали им ворота. При последнем шахиншахе Йездигерде империя угасла окончательно. Йездигерд, войдя на трон, грезил о невозможном. Он вспоминал подвиги великого Хосрова и намеревался покончить с арабским вторжением. Шах не раз подумывал о восстановлении былого величия Сасанидов. Но самого правителя не терпели не только арабы, но и даже собственные сородичи. Его высокомерие и тщеславие было куда хуже, чем у Хосрова. По крайней мере Хосров был удачливым шахом, в отличии от последнего государя Парфии. Своими нравами Йездигерд настроил против себя и собственную знать. Империю то и дело сотрясали восстания и междоусобицы. Во время вторжения арабов число восстаний увеличилось многократно. Закончилось всё тем, что Йездигерд, потеряв столицу и крупные города империи, бежал в Маргиану. Там он и погиб, оказавшись зарезанным простым мельником, пустившим венценосную особу к себе на ночь.

Не стоит забывать, что история склонна повторяться. Некоторые правители не замечают своих ошибок. А ведь эти ошибки уже были в своё время совершенны нашими далёкими пращурами. К примеру, современные Европа и Америка так же оказалась не готовы к коронавирусной пандемии. Правящие круги постоянно рассуждали о единении и светлом будущем, но оказались не способны сдержать распространение инфекции. Ложные суждения о превосходстве надо всеми поставили многие страны на грань тяжелейшего кризиса. В США число умерших уже заходит за 70 000 человек.

То же самое можно сказать и про проблемы мигрантов в Европе. Приехавшие африканцы и арабы не всегда ценят доброту и оказанную поддержку. Порою они склонны к наглости и завышают свои требования. Их количество значительно возросло за последнее время, и, судя по всему, не собирается убывать.

Если бы правители нынешних стран учились бы на ошибках древних (в частности Сасанидов), возможно, мы жили бы уже в совершенно ином мире.