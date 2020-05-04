Мир, Труд, Май. Немного истории о легендарных Майских праздниках

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4 мая 2020, 11:03 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

В современной России уже давно отмечается особый праздник, известный как День Труда.

Многие полагают, что он напрямую связан сугубо с Советским периодом. Но Праздник Труда существовал намного раньше, чем появился СССР. Впервые так называемый Первомай возник ещё в середине XIX века, когда рабочие изо всех стремились к восьмичасовому рабочему дню. Первыми тогда выступили австралийцы. Они потребовали от властей введения новых реформ в плане трудовых условий. Работать по 10-12 часов было просто невыносимо. Первые призывы к справедливости в плане условий труда прозвучали ещё 21 апреля 1856 года. С того времени этот праздник в Австралии превратился в ежегодный.

Далее можно упомянуть майские события 1886-го, случившиеся в самой что ни есть демократической Америке, которая тогда ещё только ступила на путь к свободе и равенству. Произошедшая демонстрация в Чикаго едва не переросла в глобальные антиправительственные выступления. Жестокость полиции была колоссальной. Тогда ещё никто не заговаривал про права человека и про сдержанность стражей порядка. Первый разгон протестующих на Хеймаркет привёл к человеческим жертвам. В последующие дни произошли попытки массовых мятежей, устроенные анархистскими организациями. Во время уличных боёв один из террористов бросил бомбу, убившую 8 полицейских. Стражи порядки не церемонились с недовольными. Они схватили всех организаторов восстания. Многие из них отправились на каторгу. Это явление вызвало бурный всплеск ярости среди марксистских организаций.

Впоследствии Второй Интернационал по предложению американских рабочих объявил дату 1 мая 1890 года Днём Солидарностью трудящихся всего мира. Успех устроенных демонстраций привёл к объявлению этого праздника ежегодным, как и в Австралии. В 1918 году Владимир Ильич Ленин сделал 1 мая красным днём календаря. Отныне это был уже государственный праздник, имевший название – День Интернационала. Первое и второе мая последующих лет были объявлены нерабочими для всех советских граждан. В эти дни, как правило, проводились демонстрации трудящихся людей, включая и военные парады Красной армии. В 70-х годах в СССР название праздника поменялось на День Международной Солидарности всех трудящихся.

В современной России этот праздник называется Днём Весны и Труда. Его ежегодно отмечают представители коммунистических и анархистских сообществ. Но политический характер праздника уже давно утратил своё влияние. Для россиян это скорее очередной выходной день и повод для дачного отдыха.