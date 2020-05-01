Расцвет и падение Спарты. Немного о великом городе-государстве Лаконии

Аргументы Недели → История 13+

1 мая 2020, 20:48 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Все мы слышали про отважных и могучих спартанцев, не сдающихся никогда, и идущих на смерть без всякого страха. Но всё же многие подробности спартанской истории остаются для большинства неизвестными.

А ведь великий город-государство существовал ещё во времена Троянской войны. Правда 3200 лет назад Спарта ещё не была той самой Спартой, которую мы представляем. В обитель «суровых мужчин в набедренниках» эта держава превратилась уже после Мессенских войн, то есть в VIII веке до нашей эры. Дорийское вторжение, случившееся в XI веке до нашей эры, навечно изменило судьбу Древней Греции.

Подъём великой Спарты начался при жизни Ликурга, видного законодателя и политика тех времён. В те дни в государстве правили два царя вместе с различными совещательными органами. Безвластие и хаос царили практически повсюду. При Ликурге было полностью изменено государственное устройство Спарты. Именно он является основателем традиционного спартанского искусства. При нём каждый спартанец был превращён в воителя, начались усиленные тренировки и испытания. Из предшествовавшего строя Ликург сохранил только двух царей. Также он установил власть совета из 30 старейшин (герусию) и ежемесячное народное собрание (апеллу), в котором могли участвовать граждане, не моложе тридцати лет.

После побед в Мессенских войнах Спарта завоевала внимание среди всех древнегреческих государств. А уже с VII века до нашей эры, этот город стал считаться первым во всей Греции. Спартанцы получили наименование сильнейших эллинов. Особая политика по свержению тиранов в других греческих полисах создала целый круг проспартанских сторонников во всех городах Эллады. Противодействие Спарте пытался оказать Аргос, правители которого издавна желали воцарения над Грецией. Однако после сокрушительного поражения при Тиринфе от царя Клеомена, аргивяне уже не претендовали на господство. Их желания и стремления к власти начали сходить на нет. Все они стали признавать наличие сильнейшего царства эллинов.

Впоследствии, Спарта окрепла ещё больше и оказывала влияние почти на все греческие государства. Спартанцы получили статус «величайших воителей». Их ставили в пример многие греки. Их уважали и почитали во многих местах тогдашней Европы. Каждый юноша-спартанец, дабы стать мужчиной, проходил через настоящий ад. Не все выживали в тяжёлых испытаниях «агогэ», которые требовали невероятных усилий для прохождения. Ещё по некоторым сведениям, спартанские жрецы осматривали каждого новорожденного на предмет заболеваний. В случае выявления дефектов, они безжалостно расправлялись с младенцами. О достоверности подобного «нацизма» спорят до сих пор. Но в целом, к инвалидам и больным на территории Древней Греции всегда было не лучшее отношение.

В V веке до нашей эры спартанцы оказали решительное сопротивление державе Ахеменидов. Персия тогда превратилась в могущественную империю и пыталась распространить своё влияние не только в Малой Азии, но и на других материках. Мечты «богоподобных» царей (шах-ин-шахов) не поддавались воображению. Они желали покорить не только Грецию, но и все другие государства, расположенные неподалёку. Если бы не яростное сопротивление эллинов, вполне вероятно, что персидской армии удалось бы дойти до самого Рима. О подвиге 300 спартанцев знает практически каждый, кто хоть как-то неравнодушен к истории. Особенно знаменит легендарный царь Леонид, что выступил против персов с личной гвардией. Битва при Фермопилах была проиграна, но после неё начался массовый подъём эллинских государств. Массированные наступления греков не дали Ахеменидам распространить своё влияние в европейской части планеты.

Но всё же и Спарта познала на себе тягость разрушения. Все империи склонны распадаться, и это неоспоримый факт. Ещё ни одна держава не просуществовала на одном уровне слишком долго. Исключение составляет лишь Китай, сохранившийся с древнейших времён. Да и то, нынешнюю Поднебесную едва ли можно сравнивать с Империей Цинь или Чжоу. Спарта была разрушена, благодаря своему стремлению к воцарению над всей Греции. Высокомерие местных правителей повлекло за собой всевозможные восстания и междоусобицы. Рабы поднимались против знати, знать поднималась против царей. Многие эллинские города уже не хотели видеть в Спарте главенствующую силу. Уже после Греко-Персидских войн вспыхнули конфликты между греческими государствами. В Беотийской войне, вспыхнувшей в IV веке до нашей эры, лидерство над эллинами взяли на себя Фивы во главе с Эпаминондом. Далее уже наступила эра Филиппа Македонского и его сына Александра. Доблестные фалангиты македонян намного превосходили спартанцев по дисциплине и навыкам.

В Эллинистическую и Римскую эпоху Спарта начала медленно угасать. Попытку возродить величие «ликургианской державы» попытался царь Агис IV. Он попытался провести экономические реформы, рассчитывающие увеличить число граждан в стране, но богатейшие слои воспротивились ему. Новая эра Спарты началась при Клеомене III, который исполнил многие желания Агиса в плане преобразования государства. Но к концу III века до нашей эры могущество спартанцев снова пошатнулось. Эллинский союз объявил войну древнему царству, разрушив его надежды на восстановление былого величия. После смерти Клеомена могучая династия Гераклидов в Спарте прекратила своё существование. В 146 году до нашей эры в Грецию вторглись римляне и полностью ликвидировали её государственность. Так и закончилась эпоха отважных эллинов. Однако Спарта и Афины получили от Рима права самоуправления в память об их былой славе.