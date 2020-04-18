Чёрная магия вождизма. Что именно сгубило Николае Чаушеску

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18 апреля 2020, 12:12 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Николае Чаушеску развернул свою политическую деятельность в Румынии с 1960-х годов.

Поначалу он считался вполне либеральным политиком. Он яро осудил Пражскую весну 1968-го, поддержав критику действий СССР. Затем он так же выступал и против советских войск вторжения в Афганистан, утверждая, что подобные решения могут привести к фатальным ситуациям. Западные лидеры охотно шли на переговоры с Чаушеску и давали ему в долг. Политику Николае по праву окрестили осторожной внутриполитической либерализацией. Однако всё изменилось с 1970-х годов.

В 1971-м он посетил маоистский Китай и диктаторскую Северную Корею. Там его встречали с невероятным радушием. Наблюдая за богоподобным положением Мао Цзэдуна и Ким Ер Сена, Чаушеску как будто бы подвергся магическому влиянию. Недаром ведь говорят, что если часто общаешься с шизофрениками, ты сам отчасти становишься одним из них. Та же самая «шизофрения» передалась и вполне либеральному политику Румынии. Безумие коммунистических «императоров», распространившееся на Востоке, не обошло стороной и Чаушеску. А ведь начинал он вполне неплохо. Его действительно ценили за помощь и поддержку собственного населения.

После приезда из КНДР и Китая Чаушеску твёрдо решил, что пойдёт по стопам этих лидеров, и так же воссоздаст культ личности. Решил он это конечно же неофициально. Николае действовал очень тихо и не спешил, но знал, что в скором времени Румыния окажется полностью в его власти. Уже в 80-х годах портреты Чаушеску висели практически по всем городам страны. Его книги были первыми на прилавках в магазинах. Николае называли по-разному: гением Карпат, отцом родины или начальником государства. Культ личности распространялся и на членов его семьи. Их почитали едва ли не как королей. Западные источники именовали Николае «Балканским Сталином», что однако не обижало его, а даже радовало. К концу 80-х президент Румынии превратился в одного из самых жестоких диктаторов Европы. Даже грядущие Милошевич или Изетбегович с Балкан не шли на такие кошмарные преступления по отношению к собственному народу.

Главным козырем Чаушеску была служба «Секуритате», которая являлась аналогом советского КГБ. Её агенты рыскали по всей стране в надежде «очистить» её от всех политпреступников. Одним из таких «преступников» был священник Ласло Тёкеш, который не молчал, а говорил правду о многочисленных зверствах и нарушениях тогдашнего режима. Никаким теоретиком революции Тёкеш не был. Он никогда не хотел кровопролития. Но «Секуритате» признали его Ласло и его семью провокаторами. Когда священника схватили, вся паства заступилась за него и призвала спецслужбы отпустить их лидера. Дело произошло в Тимишоаре, в области Трансильвания. Именно там и случилось первое вооружённое восстание против власти Чаушеску. Впоследствии, Николае ввёл войска и приказал открыть огонь по мирным жителям. Это и стало причиной его непосредственного падения.

Чаушеску за время своего правления настолько разорил страну, что большей части населения едва ли хватало даже на трёхдневное питание. По словам деспотичных сторонников режима, «румыны уж слишком много ели». Власть устраивала массовые отключения электричества и отопления. Каждый день погибали люди. Репрессии, культ личности, маоистская политика, увеличение пенсионного возраста, постоянное отсутствие денег, голод и разорение довели народ до открытого противостояния с властью. В декабре 1989 года режим Чаушеску обрушился, как карточный домик. Самого диктатора и его жену без всякого сожаления расстреляли. Начались расправы и над сторонниками правящего режима. Ведь это был уже не коммунизм, а самая настоящая монархия в стиле восточных деспотов.

А ведь если бы Николае не заразился безумными восточными идеями тирании, возможно его имя бы звучало совсем по-другому. Он бы и дальше продолжил либеральную политику, налаживал бы отношения со странами запада, и в конце концов привёл бы страну к эпохе адекватного капитализма. Но всего этого не случилось. Отныне и впредь Чаушеску будет считаться одним из самых кошмарных тиранов Европы конца ХХ века.