«Корона Гуннской Империи. Век пятый». О «вирусе» из Китая, пришедшем в Европу на закате античности

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27 марта 2020, 21:55 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Мало кто задумывается о том, что вторжение Монголов было совсем не страшным по сравнению с тем, что случилось на закате античности.

В 5-м веке вся Европа была поражена и введена в смятение. Ситуация во многих городах было не лучшей, чем сейчас в коронавирусных эпицентрах планеты. Паника и страх царили почти на каждой улице. Именно тогда в Европу вторглись Гунны, суровые и кровожадные кочевники с Востока. История гуннов довольно древняя и изобилует всякими мифами. Никто точно не знает, как именно они появились. Загадка их языка до сих пор не раскрыта. Им приписывают тюркское, северо-китайское, тунгусское, монгольское и даже индоиранское происхождение. Уже в III веке до нашей эры народ под именем Сюн-Ну начал претендовать на китайские земли. Тогда гуннских племён было весьма много.

Помимо самих гуннов известны и хунну, и сюн-ну, и хуннугуры, и хиониты, и жужани и прочие-прочие народности. Император Китая Цинь Ши Хуанди яростно сражался с северными варварами. По легендам, Великая Китайская Стена была построена именно из-за гуннских вторжений. Жители Поднебесной хоть как-то сдерживали угрозу, которая с каждым разом становилась всё страшнее и страшнее. Из-за разобщённости и постоянных гражданских войн гунны, как правило, совершали масштабные вторжения во многие китайские земли. Больше всего страдали именно северные территории. Если кто знает легенду о воительнице Хуа Мулан, то речь идёт как раз о гуннском вторжении (или в некоторых вариантах, о жужаньском).

Буквально с 3-го века от нашей эры Гунны начали своё продвижение на запад. В 4-м веке они полностью покорили Кавказ, а чуть позднее вторглись в земли скифов и сарматов. Некоторые считают, что могучий народ скифов был полностью ассимилирован захватчиками. Гунны желали построить огромную империю, которая могла бы простираться от «заката до восхода». Пришельцы с Востока немало «поигрались» и с готским королевством Германариха. Остготы и вестготы тогда были вынуждены бежать с родных земель из Причерноморья. Гуннский каган Баламир (Булюмар) погнал вестготов во Фракию к владениям Восточного Рима. В 395 году захватчики опустошили Сирию и Каппадокию (совр. Турцию), и по некоторым сведениям даже вступили в Палестину. К тому времени в составе гуннской армии уже были не только сами северо-китайские племена, но и германские и индоиранские народности. Все покорённые люди облагались данью и принуждались к походам против врагов каганата.

В начале V века гуннская угроза стала более масштабной. В 422 году Восточная Римская Империя была обложена данью. Византийские императоры были вынуждены выплачивать захватчикам огромные суммы. Потом гуннский каган Ругила обозлился на византийцев из-за вопроса о беглецах. Римляне укрывали в своих владениях врагов каганата. Но в ходе переговоров Ругила скончался, и к власти пришли его племянники – Бледа и всемирно известный Аттила, ставший потом «Божьим Бичом». Аттила не стал мириться с римлянами и решил атаковать их владения. Он давно мечтал прослыть среди всех великим императором. Его брат Бледа быстро умер, и власть вскоре сосредоточилась в руках одного человека. Царского титула для Аттилы было явно недостаточно, и он решил расширить империю и стать едва ли не властелином мира. Поначалу гуннская тактика представляла собой сплошные кавалерийские атаки. Захватчики нередко использовали конных лучников, которые по-парфянски изматывали противника стрелами, а лишь потом приступали к добиванию. При Аттиле гунны перешли к вполне современной тактике захвата городов. Стали использоваться башни, лестницы, катапульты, баллисты и даже примитивные требушеты. Римляне и все остальные европейцы замерли в ужасе перед грядущей катастрофой.

Аттила провозгласил свою столицу в области современной Венгрии. Именно там он и построил вполне укреплённый город, в котором находилась вся знать и высшее командование. Гуннская армия дошла аж до северной Франции (тогда ещё Галлии), сжигая и уничтожая всё на своём пути. Целью Аттилы было полное уничтожение Тулузского королевства вестготов, а заодно и покорение Западной Римской империи. Однако в битве при Каталаунских полях в 451 году глава завоевателей был остановлен. Там недалеко от города Труа гуннам бросили вызов римляне, вестготы и другие европейские народы. Битва была настолько страшная, что с обеих сторон погибло по 165 000 солдат. В том бою погиб и король вестготов Теодорих, будучи затоптанным лошадьми. Отважные рыцари так и не сумели защитить своего владыку. Из-за больших потерь и нарушения планов Аттила покинул Галлию и устремился в Италию. На своём пути он сжёг Милан и Аквилею. Однако вскоре в гуннских лагерях возникла эпидемия чумы, а вместе с ней пришла и вторая беда – византийцы. Войска Восточной Римской империи ударили прямо в тыл Гуннскому государству. Её полки продвигались за Дунай, нанося захватчикам поражения за поражениями. Вот на этом и прекратилось вторжение Аттилы в Европу. Он был вынужден отступить обратно в столицу.

В 453 году Аттила умер. Предположительно, он был отравлен давними врагами. После его гибели Империя Гуннов начала стремительно разваливаться. Восстали покорённые народы и рабы. Началось новое наступление Византии и западных римлян, а заодно и германских племён. Попытки гуннов прорваться на Балканы к 470 году увенчались провалом. Захватчики потеряли множество сил и всех союзников и были вынуждены покинуть Европу. Гуннские государства ещё какое-то время сохранялись на Кавказе и на территориях Азии. Созданное ещё в 5-м столетии Варачанское царство много столетий находилось в Дагестане. Но оно уже не представляло никакой глобальной угрозы. Государство просуществовало вплоть до 1-й половины VIII века, а потом попало в зависимость от новообразованного Хазарского каганата. Помимо Гуннских царств существовал и великий Тюркский каганат, угрожавший множеству народов Азии. Однако в Европе реальная угроза со стороны тюрков пришла лишь только в VIII столетии. Гунны тогда уже считались окончательно побеждёнными.

Легенды о гуннах несомненно пополнили сказания различных германских народов. В Мифах о Нибелунгах упоминается король Этцель, который не кто иной, как сам Аттила. Ещё нередко можно услышать о противостояниях доблестных рыцарей (или скандинавских воителей) с различными чудовищами. Не стоит даже сомневаться, что под чудовищами имелись ввиду те самые Гунны. Ведь азиатские захватчики не щадили никого, резали всех подряд, насиловали и убивали, сжигали города и селения. Да и выглядели они слишком неестественно для местных народов. Всё, что гунны принесли в Европу было смертью и опустошением, а такое, как правило, никогда не забывается.