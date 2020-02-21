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21 февраля 2020, 13:01 [ «Аргументы Недели» ]

что сделал михаил федорович романов для россии, фото: соцсети

Много царей пережила Российская Империя, одним из них «случайно» стал Михаил Федорович Романов. Но был ли он по праву владыкой русской земли.

Сегодня предстоит выяснить. Неопровержимый факт рассмотрим с помощью ряда вопросов, они помогут более подробно узнать про жизнь, правление Михаила Романова.

Царь Михаил Федорович Романов биография.

Царь Михаил Федорович годы правления.

Экономика Михаила Романова.

Что сделал Михаил Федорович Романов для России?

Интересный факт: Женись или умри. «Привлекательному правителю удалось жениться только с 5-ой попытки. В те времена происходил целый отбор женщин, которые выходили замуж. В первый раз победила дворянка Мария Хлопова. Пока все шло к приготовлению свадьбы, будущая жена заболела. Врачи сообщили Михаилу, что возможно она не сможет родить наследников. Брак не состоялся. Отец Романова бредил идей женить сына на иностранке. Он выбирал между литовской, шведской, датской принцессами. Но Михаил не воспринял такого решения патриарха и отказал ему в помощи поисках жены. В 1624 году Михаил Федорович по принуждению обрел «любовь всей своей жизни». Они поженились с Марией Долгоруковой, которая наследовала род древнего княжества. Через 5 месяцев после женитьбы, по неизвестным причинам, Мария умерла. Наконец последний брак состоялся в 1626 году. Очередной просмотр невест свел Михаила и Стрешневу Евдокию в один брак. Как позже выяснилось, девушка на просмотре оказалась совершенно случайно, за компанию. В очередной раз подобный факт доказывает, что случайности – не случайны».

Царь Роман, ранние годы

Родился знаменитый владыка в семье священнослужителей в 1596 году. У отца и матери была достаточно сложная судьба. Изначально они были простыми боярами, но в 1601 году Федора Никитича и жену Ксению насильно постригли за указом Бориса Годунова. Они пережили разлуку с детьми и были посланы в отдельные монастыри. При правлении Лжедмитрия семейная пара была возвращена в Москву. Отец стал митрополитом в Ростове, а мать в будущем заняла место царского престола по желанию сына Михаила Романова. Также, их род соприкасался с Рюриковичами, но когда Федора подстригли, он стал не вправе претендовать на роль царя. Тем временем, Михаил годами укрывался в поместье своего дяди во Владимирской области. В Москву приехал, как раз в момент оккупации страны польско-литовский народов. В 1612 году он воссоединился с матерью, которая уже тогда стала носить имя Марфа, по божеским канонам. Спастись от страшной участи оккупации удалось в Ипатьевском монастыре. Про подробности детства Михаила Романова больше ничего неизвестно. Но факт, что их вместе с братьями разлучили от родителей, говорит сам за себя – было тяжело.

В возрасте 17 лет, в 1613 году вся власть Российской Империи перешла в руки молодого правителя. Случилось это 3 марта в Кремле. Земский собор избрал именно его. Произошло так – абсолютно случайно, надо было возрождать России и на избрание пришли сельские жители, дворяне, бояры.

Царю Михаилу Федоровичу предложили престол?

Ополченный и озлобленный народ больше не мог терпеть все предательства прежней власти. Из Смути надо было выбираться СЕЙЧАС. Но главным условиям выбирающих оставалась простата кандидатов. Они считали, что мудрым правителем сможет быть только выходец из дворянского народа, у которого не было никаких отношений с властью до этого дня. Род Романовых смог засветиться на пост правления. Ведь семья успела побывать при трех правителях, служа Годунову, Лжедмитрию 1 и Лжедмитрию 2.

Выбор пал на молодого дворянина. Кем являлся Михаил Романов. И тут фигурирует интересный факт. В момент, когда прибыли царские послы, чтобы сообщить матери будущего царя о его короне, она рыдала и умоляла этого не делать. Марфа просила избавить от подобной участи своего дитя, Михаил также был напуган и не особо имел желание садиться за престол. Конечно же, на слезы юного Михаила и его мамы никто не обращал внимание. Поскольку решение было серьезным и женское мнение не считалось. Задача есть – ее решили.

С 1 июля 1613 года молодой парень стал царем Российской Империи.

Царь Михаил Федорович, годы правления

Несмотря на молодой возраст, неопытного правителя, Михаил в первые годы принимал ответственные и положительные решения на благо страны. Главной задачей на начальном этапе правления было умиротворить внутренние дела государства. Период Смуты закончился, но никто не сказал, что казаки, беглые поляки, литовцы, крестьяне покинут русские земли. Со временем их стало меньше, многих было поймано и убито.

Но война не закончилась.

Шведы по-прежнему терроризировали Новгород, а наглая польская армия пробивалась к Москве. Осознавая тяжелую политическую и военную ситуацию, Михаил понимал, что без помощи ему не справиться. Он дождался своего отца, который покинул польский плен в 1619 году, по возвращению в Москву, и моментально сделал отца патриархом, именуя титулом великого правителя. Филарет имел огромное влияние на действия сына, хотя на тот момент парню было 23 года, и он уже 6 лет отдал престолу. Доверие, правильная военная стратегия сумели вывести Россию на новый уровень. Двое владык трудились друг с другом до 1633 года. В 1633 году Филарет умер, оставив полную ответственность за государство на сына.

После смерти отца, сын принял вести не самую резвую внешнюю политику. Михаил не собирался ввязываться в военные действия с разными странами. Поскольку неудачно закончилась война с поляками, которые сумели сохранить ранние отвоеванные русские территории. Еще один военный казус случился во время казацкого похода. Русским воякам удалось захватить турецкую крепость Азов, но царь принял решение не ссориться с турками. Отвел свои войска и отдал крепость.

Внутреннее правление царя Михаила Федоровича

Романов понимал, что если не поднимет страну во внутренних отношениях, то не сможет укрепить ее во внешней политике. Михаил занялся вопросом подъема экономики и финансов, в чем собственно преуспел. Источники указывают, что за время правления Михаила было организовано 12 Земских соборов, с их помощью править огромным государством было легче. Царь создал новые законы, упорядочил кадастр и произвел разбор военного класса среди населения.

Активные переговоры и посещения России начались с 1635 годов. В Россию приезжали иностранцы. Иностранные ученные проводили совместные исследования вместе с русскими. Менялось и исправлялось написание церковных книг. Особо похвальным становится обучение. Михаил отдал приказ создать первую правительскую школу.

Царь Романов Михаил Федорович преследовал одну цель

Если вы обратите внимание, то в начале статьи мы указывали положение Михаила с женитьбами. Сказать, что они были неудачными – ничего не сказать. Но помимо самого правителя, который желал любви и спокойствия с любимой женой, об этом молился и весь народ.

Из-за мягкого характера царя, им сильно манипулировала мать. Ее приказы на ком жениться, а на ком нет, выводили Михаила из себя. Но делать было нечего, царь сам понимал, что жена ему срочно необходима. Поэтому и состоялся брак с Долгоруковой. Народ и правитель ожидали, что вскоре будет зачат наследник. Но, как вы помните, Долгорукова умерла из-за заболевания. Все приходили в ужас. Михаилу было уже 30 лет, состояние здоровья ухудшалась, а за спиной не жены, ни детей. Собственно после смерти 3 невесты, семья перестала вмешиваться в выбор сына. Созвав очередную выборку девушек, царю приглянулась юная особа 18 лет. Она даже не претендовала на роль будущей царицы, но уже через год вышла замуж и родила первую дочку Ирину.

Новость это конечно была хорошая, но не для народа. Все боялись вновь периода Смуты и всей страной жаждали рождения наследника. Следующая беременность прошла удачно, но результатом оказалась новая малышка Пелагия. В этот момент все королевство и население России, стало хвататься за голову. Понимая, что король не молод и их ждет что-то ужасное. Но все обошлось. Третьим ребенком стал сын Алексей, который родился в 1629 году. А вот после рождения третьего малыша, Михаил с Евдокией безостановочно дали жизнь еще семерым. На выходе получилось 10 детей, 3 мальчика и 7 девочек. По неизвестным причинам до совершеннолетия дожил только Алексей и Анна.

Что сделал Михаил Федорович Романов для России?

Заключил вечный мир со Швецией в 1617 году.

Заключил вечный мир с Польшей 1634 году.

Назначил воевод и старост по всей территории России.

Принял приказ о разборе жалоб «на обиды сильных людей»

Реорганизовал армию.

Основал первый Тульский железнодорожный завод.

Основал Немецкую Слободу в России.

Присоединил некоторые земли Тихого океана к России.

Царь Михаил Романович, смерть

Уже в 30 лет правитель стал страдать болезнью ног. Он престал передвигаться самостоятельно и не редко его переносили на руках. В возрасте 49 лет царь покинул этот мир. Источники обозначают, что скончался от водянки. Любимая жена пережила мужа не на много, всего 5 недель прошло после его смерти. На 6 неделю умерла и царица Евдокия.

Теперь титул правителя и владыки Русской земли держал молодой принц, а после приказа – царь. 16-летнего Алексея ожидала непростая судьба. Уже через год своего правления он активно принимал внутренние политические решения, владел ситуацией внешней политики и укреплял всю династию Романовых.

Благодарим вас за проявленный интерес к нашей статье. Знать свою историю очень важно и ценно, ведь именно из-за решений бывших царей, королей страны, Россия стала непоколебимым и сильным государством.