Кто же был прототипом майора Вихря?

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19 февраля 2020, 12:36 [ «Аргументы Недели» ]

20 декабря этого года исполнится 100 лет Службе внешней разведки (СВР) России. Её ровесников среди ветеранов ведомства практически не осталось. На днях ушёл из жизни самый знаменитый разведчик-долгожитель, Герой России полковник в отставке Алексей Николаевич Ботян.



В последнее время часто писали, что он был прототипом легендарного майора Вихря, спасшего польский Краков от уничтожения гитлеровцами. Как стало известно из недавно рассекреченных документов, в руки разведчиков Ботяна угодил некто Зигмунд Огарек – поляк, который трудился инженером-картографом в немецком штабе тыловых подразделений. Помимо ценных карт оборонительных сооружений фашистов Ботян и его бойцы получили от Огарека важную информацию о крупном складе, где фашисты хранили

взрывчатку для подрыва Кракова.



Сорвать эти дьявольские намерения помог польский коммунист, который согласился под видом грузчика проникнуть на склад и заминировать его. Ранним утром 18 января 1945 года Краков сотрясся от мощного взрыва Ягеллонского замка – тогда погибло около 100 и было ранено порядка 300 фашистов. На следующий день Краков был освобождён от немецкой оккупации передовыми частями 1-го Украинского фронта нашей армии.



Так ктоже всё-таки был прообразом отважного майора Вихря из популярного фильма? На

Украине сейчас с пеной у рта доказывают, что это был не Алексей Ботян, а львовянин

капитан Березняк. Однако ещё в 2007 году точку в этом споре поставил сам Алексей Ботян. Вот что он публично заявил: «Майор Вихрь – образ собирательный, в спасении Кракова участвовало несколько групп. И моя, и Евгения Березняка...»



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