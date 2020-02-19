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//История 13+

Кто же был прототипом майора Вихря?

, 12:36 [ «Аргументы Недели» ]

Кто же был прототипом майора Вихря?

20 декабря этого года исполнится 100 лет Службе внешней разведки (СВР) России. Её ровесников среди ветеранов ведомства практически не осталось. На днях ушёл из жизни самый знаменитый разведчик-долгожитель, Герой России полковник в отставке Алексей Николаевич Ботян.

В последнее время часто писали, что он был прототипом легендарного майора Вихря, спасшего польский Краков от уничтожения гитлеровцами.  Как стало известно из недавно рассекреченных документов, в руки разведчиков Ботяна угодил некто Зигмунд Огарек – поляк, который трудился инженером-картографом в немецком штабе тыловых  подразделений. Помимо ценных карт оборонительных сооружений фашистов Ботян и его бойцы получили от Огарека важную информацию о крупном складе, где фашисты хранили
взрывчатку для подрыва Кракова.

Сорвать эти дьявольские намерения помог польский коммунист, который согласился под видом грузчика проникнуть на склад и заминировать его. Ранним утром 18 января 1945 года Краков сотрясся от мощного взрыва Ягеллонского замка – тогда погибло около 100 и было ранено порядка 300 фашистов. На следующий день Краков был освобождён от немецкой оккупации передовыми частями 1-го Украинского фронта нашей армии.

Так ктоже всё-таки был прообразом отважного майора Вихря из популярного фильма?  На
Украине сейчас с пеной у рта доказывают, что это был не Алексей Ботян, а львовянин
капитан Березняк. Однако ещё в 2007 году точку в этом споре поставил сам Алексей Ботян. Вот что он публично заявил: «Майор Вихрь – образ собирательный, в спасении Кракова участвовало несколько групп. И моя, и Евгения Березняка...»

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ПВ

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