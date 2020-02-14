Как Сталину удалось уговорить Рузвельта и Черчиля провести встречу в Ялте

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14 февраля 2020, 18:15 [ «Аргументы Недели» ]

Ялтинская конференция была проведена 75 лет назад. Руководители СССР, США и Англии определили будущее Европы на полвека. Конференция обеспечила мирные условия существования европейского континента на многие годы.



С местом проведения конференции длительное время не могли определиться. Американский президент Франклин Рузвельт предлагал Кипр, Афины. Однако Сталин согласился только на Крым. Союзники опасались выбранного места из-за того, что регион был освобождён от немцев относительно недавно. Но Сталин всех уверил, что безопасность будет обеспечена на высшем уровне.



В Крыму находился Черноморский флот, несколько зенитных дивизий, морские бригады. Помимо этого безопасностью мероприятия занимались спецслужбы союзных государств.



Зарубежные страны, кроме Англии и США о проведении конференции знали очень мало. Никому точно не было известно, где и когда она должна была пройти.



В Крыму было большое количество красивых дворцов, которые могли принять несколько делегаций. Немцы не успели их разрушить. Конференция проходила в Ливадийском дворце. Здесь же находились апартаменты Рузвельта, так как он не мог передвигаться на своих ногах.



Самолёты президентов сопровождали советские истребители, на море дежурили корабли и подводные лодки. В случае падения борта №1 в воду спецслужбы незамедлительно начнут спасать пассажиров.



Советская разведка и спецслужбы сделали всё, чтобы конференция прошла без проблем, и Сталин смог одержать дипломатическую победу.



