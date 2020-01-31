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31 января 2020, 16:26 [ «Аргументы Недели» ]

тонька пулеметчица в молодости,фото соцсетей

Кто-то дает жизни, другие спасают их, но есть те, которые забирают жизнь у детей, женщин, стариков. Страшные военные события 1941-1945 годов на территории Советского Союза, не оставляют никого равнодушным даже спустя много лет.

С войны, показавшей всю жесткость человеческого мира, со временем начинают всплывать ужасающие факты. И один из них мы предлагаем обсудить.

История Тоньки-пулеметчицы поражает своим зверством и равнодушием, удивляет и оставляет массу вопросов. В свое время она убила более 1500 человек, в их числе были дети, беременные женщины. Чем руководствовалась юная девушка, почему перешла на сторону нацисткой Германии и как вообще там оказалась? – сегодня предстоит выяснить. Так же, вы узнаете:

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Про известную своей грязной и кровавой жизнью персону, снято множество фильмов, сериалов. Выставлено роликов с различными документально-историческими фактами. Она считается самой жесткой женщиной Второй Мировой Войны.

Жертва обстоятельств или бессердечная убийца? - вопрос остается открытым до сих пор.

Сколько людей – столько и мнений.

Тонька пулеметчица биография

Родилась девочка в деревне Малая Волковка, в 1920 году. В ее семье было семеро детей, отец и мать являлись простыми крестьянами, а она стала последней дочерью. В 7 лет ее отдали в начальную школу, собственно оттуда и начались все мифы про жизнь Тоньки пулеметчицы, которые очень продлили ее существование. Поступив в первый класс, застенчивый ребенок не смог назвать свою фамилию. Одноклассники, зная, что отец Макар, закричали: «Да Макарова она, Макарова!». В свою очередь, учительница занесла в школьный журнал фамилию Макарова, но на самом деле она была Парфенова. Почему родители не исправили этот вопрос – неизвестно. Но в будущем в любой документации она именовалась, как Парфенова.

Девочка закончила 8 классов в деревне, а после поступила в московскую школу, поскольку родители вынуждены были переехать. Училась старательно по всем предметам, но больше любила географию и историю, ведь в школьном журнале были высокие отметки по данным наукам, как позже выяснит следствие. Она имела большое желание стать врачом-хирургом, поэтому сразу после школы пошла в медицинское училище. Внимательная и жестко воспитанная Антонина с юного возраста полюбила героиню Анку-пулеметчицу. Под влиянием фильма Тоня пошла добровольцем на фронт в возрасте 19-20 лет.

Она рассчитывала быть на передовой и воевать вместе с солдатиками, а оказалась санитаркой, по совместительству буфетчицей. Помогая спасать жизни чуть меньше 2 месяцев, произошла Вяземская операция, и Москва оказалась без защиты войск СССР. Медицинский госпиталь, где она работала, был полностью разгромлен. Тоне пришлось спасаться, скрываясь в лесу. Но, не имея навыков выживания и не зная, как добраться до своих партизан – она попала в плен немецкого батальона. Правда, бытует мнение, что пулеметчица была в плену лишь один раз, а после Вяземского котла встретила в лесу солдата Николая Федчука. Но многие источники указывают, что с ним она познакомилась в плену у немцев, откуда они вместе сбежали.

Реальная история Тоньки пулеметчицы

Именно с Николаем Федчуком история женщины палача начинает набирать обороты. Солдат, натерпевшийся и повидавший войну, не собирался искать партизан или вновь присоединяться к своим войскам. Он, как и Тоня, хотел лишь выжить. Ближайшие 2 месяца 1941 года, вплоть до зимы, они скитались по лесам и деревням. Николай и не думал ставить Тоню в известность, что держит путь домой. Ему было выгодно иметь с собой рядом временную солдатскую жену. Питалась военная парочка, чем придется. Чаще всего это были ягоды, грибы, а заходя в села – воровали продукты у местного населения.

В январе 1942 года, они дошли до деревни Красный Колодец. Там солдат признался, что использовал Тоню, чтобы спокойнее добраться до дома. Тут его ждет жена и двое детей. Пулеметчица умоляла Федчука оставить ее при себе, но на все просьбы и мольбы услышала отказ. Оставшись одна, перед ней предстояла новая, похожая задача – выжить. Тоня приняла решение ненадолго остаться в деревне Красный Колодец. Рассчитывала, что сможет найти себе избранника и не покидать село. Изначально, местные жители не имели ничего против девушки, они подкармливали ее, чем могли. Одна женщина разрешила ей пожить у себя. Но со временем, народ устал от ее присутствия, поскольку еды не хватало даже для своих детей. Загнанная Тоня покинула деревню.

Жизнь Тоньки пулеметчицы в плену

Несколько месяцев Макарова провела в лесах, удивительно, как ей удалось выжить самостоятельно. Но к ее счастью и несчастью будущих жертв, она оказалась в немецком плену во второй раз.

Село Локоть было окружено немецкими войсками и стало Локотской республикой. Там обитали русские коллаборационисты, будучи на побегушках у немцев. По незнанию Макарова встретилась с русско-фашистским полицаем, который моментально произвел арест. Ее привели в часть и стали проводить допрос, зная жесткость фашистов, Тоня приняла роль человека ненавидящего власть Советского Союза. Фактически она обвиняла все действия советских войск, чтобы в глазах фрицев стать жертвой обстоятельств и получить помилование от пыток.

Но и немецкая смекалка сыграла на «ура». В обмен на жизнь, они предложили ей выполнять самую черную работу. Даже фашистам не всегда нравилось убивать женщин, детей, стариков. А спихнуть обязанность на обозленную девушку было удачной задумкой. И хотелось бы сказать, что она, как истинный герой не согласилась стать карателем невинных людей, отдав свою жизнь. Но нет. Тоня с легкостью приняла решение убивать. Но. Это не подтвержденный факт, и историк Иван Ковтун, заявил, что каждое убийство давалось девушке очень тяжело. Ее спасал лишь алкоголь после процесса казни.

Палач, реальная история Тоньки пулеметчицы. Первое и последующие убийства

Так же, многие источники утверждают, что Тонька чуть ли не сама пришла к немцам. Там ей предложили поесть, передохнуть, а после изнасиловали. Не было никакого допроса, а она по личному желанию стала проституткой для немецких полицаев.

Но это очередной не доказанный факт, поскольку попав на земли села Локоть, после допроса, она познакомилась с начальником. Он сделал ее своей любовницей, а другого выхода у нее и не было. На территории ей дали 30 марок, предоставили комнату и питание. Тоня наблюдала за убийствами соотечественников, а когда впервые взялась за пистолет сама – чуть не убила родственника своего начальства. За проступок ее перенаправили в колонию, где назначили охранником и палачом.

Пулеметчице выдали пистолет и пулемет «Максим». В один из вечеров фрицы готовили ее для совершения казни. Взявшись, первый раз за настоящий пулемет и увидев людей у стены – Тоня не смогла лишить их жизни. Тогда охранники изрядно напоили пулеметчицу, полностью убрав ее страх. В ту ночь она убила 27 человек, в их числе были дети, женщины. С каждым разом убивать становилась не так трудно, она привыкла к грязной работе. В сарай, который служил тюрьмой, помещалось 27 человек. Вечером Тоня пулеметчица убивала всех, чтобы освободить камеры для новой партии людей. Совершив очередные убийства, Макарова напивалась и спала с различными немецкими полицаями.

Интересный факт:

Позже, начальник тюрьмы разрешил ей снимать одежду и украшения с мертвых. Одежду она могла оставить себе, но перед этим приходилось ее изрядно зашивать и чистить от следов крови. Самое ужасное было даже не в этом. В очередной раз, совершив расстрел, Тоня не попала в одного из мальчишек, пуля прошла параллельно его головки. Его, вместе с убитыми вывезли в место, где сбрасывают трупов. Очнувшись, напуганный ребенок увидел, как пулеметчица отрывает золотые зубы у мертвяков. Их рты были разорваны и окровавлены. Что касаемо мальчика, ему удалось сбежать и встретить партизанский отряд, которому он рассказал о женщине-палаче. На нее началась активная охота. Это подтвержденный факт от свидетелей тех времен.

И тут у многих читателей может возникнуть не состыковка. Казалось бы, Тоня безумно страдает от своих поступков, но ей просто некуда деваться и в то же время она лишает золотых зубов людей из трупной ямы. Историки объясняют такое не совпадение, руководствуясь «психологическим давлением». Выдвигая варианты, что пулеметчица приносила золотые зубы, поскольку немцы заставляли ее это делать, а если бы она отказалась – смерть. Но и по этому вопросу можно спорить долго.

Пулеметчица и дети:

Со временем, Тоня допустила несколько бракованных выстрелов и около 5 детей остались в живых и выбрались на волю. Было принято решение: убивать детей будут отдельно, целясь с пистолета в голову ребенка. Эта работа так же легла на плечи Макаровой.

Тонька пулеметчица 1943 год

От постоянного полового контакта с различными мужчинами, Тонька подхватила сифилис. В 1943 году ее направили в немецкий госпиталь. Там она познакомилась с поваром, он тайно увез ее в Украину, а после они переехали в Польшу. В польском городе будущего мужа убили, а Тоню отправили в немецкий концлагерь. Уже в 1945 году Красная Армия прорвалась на территорию Кенинсберга. Девушка понимала, что на нее так же может идти охота даже спустя 2 года. Ей удалось украсть сестринский билет и представиться армии Советского Союза санитаркой. Ее приняли в передвижной медицинский госпиталь, именно там она познакомилась со своим мужем Виктором Гинзбургом. Недолго думая, Тоня приняла предложение выйти замуж и взяла фамилию мужа.

Пулеметчица-палач после войны

Муж забрал ее в белорусский городок Лепель. Конечно же, он не знал об ужасном прошлом своей невесты. Семья зажила довольно счастливо и хорошо. Тоня родила двух дочерей, устроилась работать на швейную фабрику. Через некоторое время стала оценщиком качества и производства продукции. Ее очень уважали и любили коллеги за должную и качественную работу. Тонин портрет часто висел на доске почета. Она старалась, как можно меньше принимать участия в общих коллективных праздниках и практически не пила спиртное. В общем, у нее был вид порядочной женщины-ветерана, которая прошла тяжелую войну, спасая людей в госпитале. Но жуткое прошлое спешило напомнить о своем существовании.

Женщин палачей во время Великой Отечественной войны – было не так много. А те, кто ими являлся, разыскивался войсками. Возможно, Тоня знала и понимала это. В 1970 годах власти активно стали разыскивать забытую убийцу. Но этот процесс оказался очень трудным, ведь настоящую фамилию и имя никто не знал.

В 1976 году в городе Брянск, бывалый солдат узнал бывшего начальника республики Локотская Иванина. Ветеран осведомил милицию, и Иванина задержали. На допросе он рассказал все подробности, которые знал про Тоню. Сообщив ее ненастоящую фамилию Макарова. Процесс вновь затруднился, потому что показания не совпадали, и найти девушку с ее именем не удалось.

Дело сдвинулось с мертвой точки, когда брат Тони, работавший в Министерстве Обороны в Тюмени, указал настоящую фамилию сестры. В течение года в городе Лепель за Антониной велась слежка, ей подстраивали случайные встречи, пытались разговорить. Улик стало достаточно – ее арестовали. КГБешники говорили, что она вела себя спокойно и работала со следствием. Но ни раз, за кучу проведенных допросов, пулеметчица не признала своей вины. Звучала лишь фраза: «Это все война». Страдающая семья всячески пыталась вызволить мать и жену из тюрьмы, не понимая, почему она там находится. Когда следователи доложили причину ареста Тони, муж вместе с дочерями, внуками покинули город и больше не собирались спасать женщину-палача.

Подлинная история Тоньки пулеметчицы, ее смерть

Вся полиция, как и сама Антонина, были уверены, что ее приговорят не больше, чем к 5 годам заключения. Война кончилась 30 лет назад, ошибки прошлого – все простится. Но нет. Суд настолько ополчился после всех ее действий и вынес приговор – смертная казнь. Тоня пыталась подавать апелляции и просить помилования, но решение было однозначным.

11 августа 1978 года бывшую пулеметчицу расстреляли.

Есть ошибочное мнение от желтой прессы, якобы Тоня убила 2000 человек, но факты подтверждают, что она совершила не больше 170 убийств, поскольку в поселке имелись и другие палачи. Но как бы там не было, то, что она совершала – это дикость. И возможно, у нее не было другого выбора, Тоня пыталась защитить саму себя и избежать смерти, забирая жизнь у других. Наверняка она переживала большие внутренние страдания при каждом выстреле. Но это не снимает с нее ответственности. Судить про нее, каждый может по-разному, а как там было точно – не знает никто.