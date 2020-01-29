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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Почему министр обороны СССР Дмитрий Устинов запретил выставлять черепа Адольфа Гитлера и Евы Браун?

, 13:26 [ «Аргументы Недели» ]

Почему министр обороны СССР Дмитрий Устинов запретил выставлять черепа Адольфа Гитлера и Евы Браун?

Российские исторические архивы до сих пор хранят тайны давно минувших лет. Мифы о том, что Гитлеру удалось бежать в Южную Америку и прожить там долгие годы, развенчивает вещественное доказательство в виде черепов фюрера и его любовницы Евы Браун.

Как рассказал в эксклюзивном интервью "Аргументам недели" генерал-полковник в отставке, бывший помощник министра обороны СССР маршала Дмитрия Устинова, экс-начальник международного управления Минобороны России Леонид Ивашов, в недрах Минобороны есть секретный сейф, доступ к которому имеют всего несколько человек в государстве. Там хранится часть материалов из архивов НКВД, которые при Никите Хрущёве распихали по разным ведомствам на сверхсекретное хранение. Этот сейф регулярно пополняется новыми документам, среди которых можно найти и про Вторую мировую войну.

Что касается черепов Гитлера и Браун, то они находились в хранилищах музея Вооруженных Сил СССР. Руководитель музея попросил в своё время Ивашова испросить у министра обороны разрешения выставить эти страшные артефакты войны к 9 Мая, ко Дню победы, чтобы расшарить патриотические настроения советских людей. Но Дмитрий Устинов посчитал, что сейчас не время и предложил запустить слух, что черепа фальшивые. Так что хранятся они до сих пор где-то в секретных хранилищах, а их смотрители ухмыляются, когда в очередной раз слышат историю о бегстве главы Третьего рейха от правосудия.

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