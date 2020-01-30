//История 13+

30 января 2020, 12:53 [ «Аргументы Недели» ]

нагорный карабах конфликт 1988,фото соцсетей

Карабахский конфликт, как принято его называть, давнее событие 1988 годов, которое до сих пор не имеет развязки. Но назвать его просто конфликтом двух национальностей очень сложно. Быстрее, это кровопролитная война, длиной в 32 года и не оконченная по сегодняшний день.

Всем известен яркий, жесткий нрав армян и азербайджанцев. Запальные, дерзкие и властные национальности столкнулись в борьбе за небольшой кусочек земли на Южном Кавказе. История берет начало в годы правления Екатерины 2, она вместе с князем Потемкиным собиралась составить проект о вхождение Карабахского Ханства в состав России. Хоть ей и не удалось совершить задуманное, в будущем проект сыграет важную роль. А России удастся забрать Нагорный Карабах в свои владения на 1 век. Но этот факт упускается во многих источниках азербайджанской и армянской истории. Каждая народность пропагандирует свою версию.

Армяне утверждают, что события Нагорного Карабаха и войну начали не они, а Азербайджан. Территория входила в политическую и культурную сферу Урарту и Ассирии. Они принадлежали Армении, а значит и Нагорный Карабах был их. Но во времена захвата страны Турцией и Персией, армяне смогли сохранить лишь полунезависимое положение Нагорного Карабаха, но территория так и осталась принадлежать армянской народности.

Азербайджан утверждает обратное, что столкновение в Нагорном Карабахе произошло из-за преувеличений и не правдивых фактов Армении, ведь земля никак не является их. Аргументируют следующим утверждением: Карабах является одним из старейших регионов Азербайджана. Он входил в государство Сефевидов, а позже стал независимым Карабахским ханством.

Отсюда же вырисовывается и 3 факт про Екатерину 2, а так же правительство России в период 1813 – 1918 годов. Екатерине 2 не удалось исполнить свою идею, но с этим отлично справилась Российская Империя. Она способствовала эмиграции мусульманского народа с Карабахского края, при этом заселяла регион армянами. 700 семей остались жить на территории азербайджанского СССР, который вошел в него в 1918 году.

То есть, получается следующая запутанная картина. Больше 3000 армянских граждан, живут в Азербайджане, считая, что это теперь их территория. А ко всему этому Азербайджан входит в состав СССР вплоть до его распада. Распавшись, Азербайджан становится независимым, но в его регионе все еще живут 3000 армян, и совершенно не собираются покидать родные для них земли. Конечно, такой расклад не устраивает солнечную страну и даже до развала СССР, начинаются национальные конфликты, сначала с мирными пояснениями, а потом с кровавой бойней.

Чтобы более подробно разобраться в ужасной, но достаточно интересной ситуации, предлагаем выдвинуть вопросы и узнать на них ответы.

Война в Нагорном Карабахе, причины.

Что произошло в Карабахе между двумя национальностями?

Армяно-азербайджанский конфликт 1988 – 1994 годов.

Что случилось с Карабахом, его положение сейчас.

Информация взята из 3 источников политических взглядов от России, Армении, Азербайджана.

Конфликт в Карабахе 1988, причины

Не думайте, что это было совсем недавно. История ярых скандалов начинается с 1918 годов. Когда армяне, проживавшие в Нагорном Карабахе, не хотели подчиняться азербайджанским властям, хотя жили на их землях. Уже в 1920 году, Азербайджан методом войны, собирался вывести армянский народ. Но армяне сумели оказать сопротивление, а как результат конечного действия – советские войска подавили и усмирили армянин. После грубого подавления, военные вспышки двух наций практически прекратились, вплоть до 1988 года.

Карабах, конфликт, основные причины:

Армяне считали, что эта территория принадлежит Армянской республике, поскольку они проживают на ней с 1813 года. Азербайджан не признавал армянские поселения на своей территории, считая, что только их национальность может жить, владеть и править в своем законном регионе. Азербайджан не принял мирное прошение от Армении, признать Нагорный Карабах их землей и отдать его им. Азербайджан увеличивал число своих граждан в Нагорном Карабане. Закрыв армянские школы, университеты. Делал все, чтобы изгнать и доставить полный дискомфорт армянам. Армяне в любом случае считают, что Карабах исконно их земля. Поскольку на ней есть более 2000 знаков армянской культуры, основанной за 2000 лет, до конфликта.

Суть конфликта в Нагорном Карабахе:

Ни сторона Азербайджана, ни сторона Армении не могут прийти к общему мнению и присвоить Нагорный Карабах кому-то одному. Вследствие этого, имеется постоянный конфликт двух независимых государств за «непонятно чью» землю. Азербайджан хочет избавиться от армян на своей территории, а Армения считает, что это только их земли и они на законных основаниях проживают в Нагорном Карабахе.

Карабахский конфликт - годы:

Официальные вооруженные действия начались в 1988 году. Но битва за земли ведется с давних времен Российской Империи. Эксперты разделяют 2 стадии событий на даты и по названиям:

Карабахский конфликт в 1987-1991 год. Довольно пугающие военные действия, из-за протестов армянских студентов. Начинается сбор подписей граждан Армении, о воссоединение Карабаха с Арменией. В этих же годах, проживавшие азербайджанцы на армянских землях, массово покидают их из-за постоянных столкновений и драк национальностей. А азербайджанские полицейские убивают двух молодых студентов армян на границе НКАО. В Армении начинаются митинги с требованиями возвращать свои земли. Это подает огня и желания армянских властей забрать Нагорный Карабах. Все столкновения наций заканчиваются убийствами и драками.

Карабахская война 1991 – 1994 год. Начинаются военные вооруженные действия, где изначально армяне берут все привилегии, несмотря на пол, возраст убивают всех азербайджанцев, а те в ответ совершают равные действия.

Когда началась война в Карабахе, а самое главное как?

Карабах, история конфликта начинается 20 февраля 1988 года. В этот день АрмССР запрашивает у АзССР передачу земель Нагорного Карабаха Армении (АрмССР). Но Азербайджан отклоняет запрос. Активно развиваются протесты в регионе и Ереване от армян. Как мы писали выше, любая встреча двух различных национальностей заканчивается жестокими драками и убийствами.

2 сентября 1991 год, славится событием провозглашения НК автономной областью, но все еще в составе бывшего Азербайджанского ССР.

10 декабря 1991 год. За несколько суток до распада Советского Союза, происходит голосование в НК, где 99 процентов его жителей голосует за воссоединение НК с Арменией.

14 декабря 1991 год. Акт признан незаконным. Начинается вооруженный конфликт двух сторон.

Армения, явно уступает в своем количестве военных Азербайджану и СССР, который вступился в защиту азербайджанцев. Тем не менее, военный и жестокий народ армян не собирается отступать. СССР имеет желание защитить Карабах от армян, но не учитывает, то, что в Карабахе проживают именно они. Поэтому сам регион НК вступает в битву и свое освобождение от войск СССР и Азербайджана. Вследствие войны идут большие потери граждан и солдат обеих сторон уже в первые дни. Армяне теряют управление 1 регионом и частью правления двух других. Но при этом завоевывают аж 7 пограничных районов, которые в 1920 годах были переданы Азербайджану от Армении по указанию Сталина. По сути, возвращают свое, хотя это уже давно не их границы.

Особо удачно для армянских войск сложилось с распадом СССР, поскольку в период серьезной перестройки никто не мог помешать и искоренить конфликт двух государств. Битвы продолжаются вплоть до 1994 года. В 1994 году были подписаны определенные договоренности, о них ниже.

События в Нагорном Карабахе в 1994 и сейчас

Война продлилась до мая 1994 года, по подсчетам экспертов было убито 35 тысяч мирных жителей и солдат обеих сторон. Ходят слухи и истории, что очевидцы своими глазами видели, как армянские войска безжалостно убивают детей азербайджанцев с помощью снайперов.

Но самым непонятным для всех является другое… С 1994 года по сегодняшний день 2020 года, территория Нагорного Карабаха «висит в воздухе». Она до сих пор не признана и не передана ни одному, ни второму государству. Азербайджан все так же намерен вернуть бесконтрольные земли, а Армения не собирается допустить этого. Для контроля порядка и мира на территории Нагорного Карабаха, с 1999 года проводятся регулярные встречи лидеров государств. По фактам ООН, в 2015 году Россия предоставила кредит Армении на сумму 200 миллионов долларов, на вооружение их оружием. Но те же действия она проделала с Азербайджаном, предоставив оружие на 4 миллиарда долларов.

То есть, наша страна не поддерживает ни одну ни вторую сторону, но умело снабжает их оружием, составляя выгодные денежные переводы для себя. Насколько это опасно для жителей Армении и Азербайджана – неизвестно. Хочется верить, что конфликт исчерпается, но прямые факты говорят об обратном.

Слишком принципиальные стороны двух государств готовят друг для друга далеко не самые приятные события? Собирается ли кто-то пойти на уступки и отдать землю? Чья земля на самом деле? Борьба за нее ведется из-за жестких характеров азербайджанцев и армян? – На эти вопросы трудно ответить даже самому лучшему прогнозисту военных действий.

Судить кто прав, а кто виноват – не имеет смысла, ведь сколько людей столько и мнений. Поэтому каждый из читателей может принять чью-то позицию. Непонятно только, а стоит ли разбитая земля очередных смертей, которые могут состояться из-за двух упрямых правителей?