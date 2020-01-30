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30 января 2020, 12:16 [ «Аргументы Недели» ]

правда о екатерине 2,фото соцсетей

Как много вы знаете о Екатерине 2?

Одна из немногочисленных правительниц женщин в Российской Империи, чьи заслуги перед родиной будут помниться и изучаться из года в год. Удивительно, но женщина, которая держала власть в своих руках, родилась в немецком городишке Штеттин. Сейчас он Щецин и находится в Польше. Семья не была царского происхождения, отец служил главнокомандующим командиром при дворе Ангальтского дома, в будущем стал управлять городом, заняв должность губернатора. Но мама имела королевские корни, будучи дочерью одного из князей Любекска, носила звание принцессы Готторпского дома.

Девочка с детства получала домашнее образование, как и многие королевские дети. Она изучала английский, французский, русский, итальянский языки. Занималась танцами, рисованием и музыкой. Но перечислять количество увлечений маленьких принцесс – можно долго. Ведь испокон веков считается, что раз ты княжеское дитя, то будь добр знать и уметь все. По исполнению 15 лет они с матерью отправились в Россию для знакомства со своим избранником. Так сложились обстоятельства, что мать Петра 3, как раз подыскивала ему невесту, и она же пригласила Екатерину 2 занять почетную должность любящей жены. Но не многие знают, что Петр 3 приходится троюродным братом Екатерине, тем не менее, бракосочетание состоялось. Кстати, не стоит забывать – Екатерина 2, о которой мы так усердно изучали в школе, изначально была Софией. Но она приняла православие, отказавшись от лютеранства, и стала Екатериной 2.

Казалось бы, что успех и властность юной девушки, ее королевские поступки, решения и удачные реформы могут заставить гордиться Российскую Империю такой правительницей. Но не все так просто. Брак по принуждению, а не по любви, всегда влечет за собой психологические моменты. Кто-то закрывается в себе, живя с нелюбимым, но Екатерина 2 стала главной распутницей царского двора 18 века. Почему так случилось, какие мифы о ней ходят – сегодня нам предстоит выяснить. А так же, поговорим про:

Екатерина Великая личная жизнь.

Распутство Екатерины 2.

Мнение о Екатерине 2.

Екатерина 2 с конями, миф или правда?

Подвиг Екатерины 2, что она сделала?

Прошло уже больше 200 лет с того момента, как правительница ушла из жизни. Но истории, байки и мифы продолжают писаться и обсуждаться. Поэтому, почему бы не познакомиться с новой и интересной информацией благодаря нашему подобранному материалу с достоверными фактами и увлекательными мифами.

Личная жизнь Екатерины 2



Вклад, который внесла Екатерина 2 в развитие Российской Империи, в ее приближении к европейским нормам – неоценим. Насыщенная, бурная жизнь с белыми и черными полосами, принесла истории интересные факты и замыслы о правительнице. Про нее снимают фильмы, пишут книги и изучают в школе. Но не думаем, что школьникам рассказывают, чем любила заниматься Великая Екатерина в свободное время от реформ.

Екатерина, личная жизнь:

При царских дворах, родители практиковали отдавать своих принцев и принцесс за именитых детей, так и случилось с Екатериной 2. В возрасте 15 лет она вышла замуж за Петра 3, который приходился ей троюродным братом. Неудачный брак просуществовал недолго, да и о каких годах счастья может идти речь, если вы не любите друг друга?

После принуждения, историки насчитывают, что правительница имела в своем списке больше 23 мужчин, с которыми вела близкие отношения. Но про это позже. У Екатерины 2 было трое детишек. Первенец появился в возрасте до 20 лет, от первого мужа Петра 3, именовался Павлом Петровичем. После появился сын от Орлова, одного из любовников княгини. Назвали мальчишку Алексеем Бобринским. Третья была девочка, но она умерла от тяжелого заболевания в годовалом возрасте.

Хоть императрица и обладала рядом скандальных отношений, но историки утверждают, что в ней не было ничего такого. Она не любила наряжаться, оставалась неизбалованной и неприхотливой. Очень увлекалась рукоделием и резьбой по дереву. Более того, уделяя много внимания учебе с самого детства, Великая составляла пьесы для придворного театра. Сама сшила костюм для любимого внука Александра, что было редкостью для деятельности правительниц того времени. Но она никогда не имела семью, тихий домашний оберег. Из-за этого у нее развивалось желание знакомиться, и проводить время со случайными избранниками очередных придворных вечеров. Многие историки утверждают, что для нее это стало нормой и привычкой – проводить время в компании новых поклонников. Самое удивительное – она этого совершенно не скрывала и спокойно реагировала на замечания от своих близких. Более того, заводила отношения со всеми подряд, начиная от великих императоров, заканчивая простыми гвардейцами. Кстати, гвардеец Григорий Орлов, был в ее списке любимчиком.

Как жила Екатерина 2, правдивые мифы про ее жизнь



Великие заслуги – великими заслугами, но женское удовольствие никто не отменял. Кажется, именно таким принципом руководствовалась Екатерина 2 и не особо стыдилась этого. В ее список избранников попали 23 мужчины разных чинов и происхождений. Поговаривают, что к ней «забегали» и мимолетные придворные парнишки, но их мы не берем в учет. Чтобы подкрепить и добавить шокирующих мифов в ваше воображение, познакомьтесь с 7-мью основными мифами про императрицу:

Сын – не сын Петра . Такому мнению придерживался в первую очередь сам Петр 3. Он считал, что Павел не является его родным ребенком. Вполне достоверный факт, поскольку их семейное гнездышко больше походило на соседские отношения в большем палаце. То есть ни Петр, ни Екатерина – не любили друг друга. А появление первого любовника правительницы, во время болезни Петра, давало ему повод думать, что дитя зачато не с ним. Первый избранник после официального мужа был Сергей Салтыков. Как только появились признаки беременности Екатерины, «друга» отправили за границу в качестве посла. 100.000.000 рублей. Представляете, какие огромные деньги на тот момент составлял 1.000.000.000 рублей. Сейчас за них с трудом удастся найти квартиру, а тогда императрица спокойно растрачивала их на своих любовников. Она возводила палацы, делала дорогие подарки. И не все бы было так печально, если б не одно НО. Одарив своих избранников сюрпризами и постройками – Екатерина оставила Российской Империи невероятные долги. Эта сумма превышала внешние и внутренние расходы государства во много раз. Вопрос один, чем она руководствовалась? Но, личное дело – дело лично каждого. Если развлекаться, то за пределами города . Легенда не легенда, но и такая версия есть. Екатерина любила проводить субботние вечера на окраинах Питера и Москвы, в простых кабаках. Конечно, появлялась она там не в роли государственной владелицы, а переодевалась в простую христианку. Но верится в это меньше всего, поскольку, ни одного факта не предоставляется. Фанерный столик . Ничего такого, правда? Если бы не наличие на нем мужских половых органов. Да что уж наличие, весь столик держится именно на мужских интимных частях, а женские фигурные груди добавляют масла в огонь. На аукционе в 2017 году его продали за 25.000 долларов, утверждая, что он находился в одной из похотливых комнат царского палаца Екатерины 2. Маркетинговый ход или правда? – обе версии достаточно правдоподобные. Анекдот с конем . По нашему мнению, эта самая небылица, которую придумали, чтобы подкрепить статус распущенной царицы. Суть: Екатерина 2 умерла сразу после полового контакта с жеребцом царской конюшни, от разрыва внутренних органов. Но верить в такой неутвержденный домысел – отсутствие логики. Зачем Екатерине делать это с конем, если у нее в поклонниках насчитывалось больше 100 мимолетных и серьезных отношений. Хотя история переросла в смешную байку, которая оскверняет все положение королевы. Вернемся к столику . С ним тоже не все так просто, ведь утверждают, что он располагался в необычной комнате царского палаца. Она была оборудована различными интимными игрушками того времени, имела странные, возбуждающие конструкции и предметы мебели. К слову, этот миф перерастает в правду после фильма бельгийского режиссера Водича «Секрет Екатерины Великой». Он собирал факты, выискивал улики о наличии развлекательного помещения, а вскоре раскрыл их в своем фильме. Письма . Современные смс о признаниях в любви от молодежи – ничто, по сравнению с мемуарами, которые писали друг другу императоры и императрицы. Они даже вели личные дневники, где описывали все чувства во время уединения со своим партнером. Не трудно понять, что такая записная книжка была и у Екатерины, найдена она или нет – неизвестно, но миф безостановочно ходит по просторам интернета.

Подвиги и смерть Екатерины Великой



Похождения похождениями, а то, какой вклад императрица внесла в развитие Российской Империи, затемняет всю ее распущенность. Она провела административные и судебные реформы, значительно расширила границы России. Построила 144 города и 29 губерний. Довела Российскую Империю до самой большой страны в Европе и спасла аристократов от заболевания оспой, сделав экспериментальную прививку на себе. Конечно, это далеко не весь список ее подвигов перед Россией. Единственное, положение внутри государства – не особо радовало крестьян. Их права значительно ущемлялись, она усилила бюрократию и самодержавие, эксплуатировала и получала в рабство крепостных и городских жителей.

Есть несколько версий, почему Екатерина Великая умерла, но основная и правдоподобная причина смерти – лишний вес. Суставы, тромбы и аневризм – забрали жизнь правительницы Российской Империи.

Стоит осуждать ее за распущенность и постыдное положение Российской Империи? – не думаем. Каждый ведет свой образ жизни так, как хочет он. Может быть, именно интимные отношения помогали ей расслабиться после принятия тяжелых государственных решений, царских дел. А может, это было единственное удовольствие и одновременно боль в ее жизни.