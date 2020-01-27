Тульский программист восстановил документ о концлагере Освенцим

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27 января 2020, 16:40 [ «Аргументы Недели» ]

Ежегодно 27 января отмечается день памяти жертв Холокоста. Несмотря на то, что с момента освобождения прошло уже 75 лет, многие события того времени остаются нераскрытыми. Так, программист из Тулы Александр Никитяев смог восстановить текст одного документа. Это письмо сотрудника зондеркоманды Марселя Наджари. Оно было обнаружено 40 лет назад на территории концлагеря.



В 1944 году немцы привезли из Афин в польский концентрационный лагерь состав с евреями. Психически крепких людей выбирали для работы по уничтожению евреев. Они сопровождали людей в газовые камеры, очищали помещения после массового убийства.



Марсель смог выжить благодаря тому, что во время переклички успел перейти в обычную колону узников, которую в дальнейшем удалось спасти. Письмо Марселя состояло из 12 страниц. Они были сильно испорчены. Но благодаря кропотливой работе Александра из Тулы, текст был восстановлен. Письмо очень сильно повлияло на сознание программиста. Боль, которую описал автор письма, очень сложно пережить. После прочтения текста многие исследователи смогли лучше узнать, как был устроен Освенцим. Полный текст письма в настоящее время опубликован в сети Интернет, в том числе на русскоязычном сайте-блоге «Хабре».



