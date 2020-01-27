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27 января 2020, 12:44 [ «Аргументы Недели» ]

надежда аллилуева и сталин,фото соцсетей

Смерть Надежды Аллилуевой стала одним из главных секретов довоенных времен. Надежда Аллилуева была второй женой Генерального секретаря ЦК ВКП Иосифа Сталина. Эксперты и историки по сегодняшний день пытаются раскрыть загадку, почему Надежда совершила самоубийство и, если это было не самоубийство, кто стал главной причиной ее ухода из жизни. Последнюю версию выдвинул историк из Сочи - Юрий Александров, он долгие годы изучал это происшествие, и пришел к выводу, что вероятнее всего, девушка очень ревниво относилась к Сталину. При этом историк считает, что это была не единственная причина, а под заветными письмами Сталина и Надежды крылись разборки, куда серьезнее.

Для того чтобы выяснить, почему Надежда Аллилуева лишила себя жизни? Что думают об этом эксперты? Какие версии ее смерти выдвигались в последующие года? – мы подобрали самую актуальную и свежую информацию из различных источников. Она поможет получить вам ответы на вопросы:

Жена Сталина Аллилуева, кто она такая? Где познакомились Надежда Аллилуева и Иосиф Сталин? Сталин и Аллилуева, что было между ними? От чего умерла жена Сталина? Как умерла Надежда Аллилуева?

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Жена Сталина Надежда Аллилуева биография

Кем же является девушка, которая умерла так много лет назад, а тайны и фантазии все еще ходят, для раскрытия секрета – предлагаем ознакомиться с ее биографией. Многие историки и ученые считают, что Аллилуева имела невменяемое состояние и болела тяжелыми психологическими заболеваниями. Но сейчас не про это, начнем с того, как все начиналось.

Родилась девчонка в 1901 году 9 сентября в Баку. Семья простого рабочего, который был цыганом. Мама Аллилуевой была коренной немкой. Крестил девочку и стал крестным отцом партийный деятель Енукидзе. Росла Надежда вместе с младшим братом Павлом. После, вся семья переезжает в Петроград, где Надя с юного возраста работает в Наркомате по делам национальности. Она принимала активное участие в развитии журнала «Революция и культура» и вела колонку в газете «Правда». По неизвестным причинам, проработав в редакции несколько лет – ее исключают. Непонятным образом, через 4 дня после увольнения, Надежда вновь становится кандидатом в члены Революционной Коммунистической Партии.

Поскольку в юности получить образование не вышло, Надежда принимает решение учиться в Промакадемии, на факультете текстильной промышленности. Там она приобретает много влиятельных знакомств, ведет себя открыто и достаточно дерзко. В истории упоминается неприятный инцидент во время учебы, в результате которого 8 подруг Нади были арестованы. Аллилуева попыталась взять ситуацию в свои руки, чтобы вызволить однокурсниц, обратилась к главе объединенного государственного политического управления - Генриху Ягоде. На тот момент, он был настолько влиятельным и устрашающим политиком и революционером, что поступок Нади удивил и поразил всех знающих ее людей.

К сожалению, спасти подруг не удалось – вскоре они умерли от инфекционного заболевания, пока перебывали в местах для арестантов. Но Аллилуева показала себя, как бесстрашная и пробивная личность в тяжелые для всех времена. Так же, отмечается, что она была однокурсницей Хрущева, а в будущем познакомила своего мужа с ним.

Жена Сталина биография личная жизнь

Возраст 16 лет. Еще 100 лет назад, девушки выходили замуж в 14-16 лет, а влюблялись в юных парней намного раньше, чем нынешнее поколение. Так и произошло с молодой Надей, которая первый раз полюбила в свои 16. Это был будущий правитель СССР Иосиф Сталин. Он едва успел вернуться из Сибири в Петроград, как познакомился с Аллилуевой. Больше всего такая любовь убивала отца Надежды. Он очень волновался, поскольку избранник был на 21 год старше, чем его дочь. Более того, отца смущало, что Сталина уже не раз отправляли в сибирскую ссылку, и боялся, что девушка попадет не под хорошее влияние немолодого парня. Встревожено было и все окружение Нади, считая, что она совершит глупость, будучи с ним. Так и случилось.

Иосиф забрал молодую девчонку на фронт первой Мировой войны. В 1918 году, годовалый роман перерос в бракосочетание, и они помолвились. Но регистрация брака произошла в марте 1919 года, после войны. Неудивительный факт, но факт – Аллилуева отказалась брать фамилию мужа, оставив свою при себе до конца своих дней. Такой решение эксперты расшифровывают, как внутренний стержень, который Надя не хотела терять, взяв фамилию мужа. Сталин с уважением и спокойствием отнесся к ее поступку.

В 1921 году, в возрасте 21 год у семейной пары, прожившей два года вместе, появляется первый ребенок Василий. В будущем он станет известным советским летчиком, нося звание: Генерал-лейтенант авиации. Карьера парня сложится ужасно, ведь после Второй Мировой – он начнет постоянно употреблять алкоголь и 8 лет проведет в заключении. А уже в 1962 году умрет от алкогольного отравления. Через 6 лет после рождения сына, в семье появится дочка Светлана. Из-за ранней смерти мамы, малышка пострадает больше всего. Отец будет относиться к ней оскорбительно, и видеть все реже, нанимая нянь, пока он работает. Но именно няня сделает жизнь девочки счастливой и благодаря ей, Светлана станет филологом и проживет долгих 85 лет, вплоть до 2011 года.

Предсмертное письмо Аллилуевой Сталину, какая переписка велась между ними?

Вернемся к нашему сочинскому историку – Александрову, который выдвинула наиболее правдоподобную версию смерти Нади. Он сделал заключение, что Надежда очень ревновала и переживала, зная - Сталин ей изменяет, пока подолгу находится в командировках.

На тот момент не было смс, мобильных телефонов – люди общались письмами. И, как ни странно, переписка Сталина и Аллилуевой сохранились. Велась она, пока Сталин был в отпуске в Сочи в 1929-1931 году, почему проводил отпуск без жены – неизвестно. Эксперты нашли 17 писем от Иосифа и 13 от Надежды. Изначально, муж, в своих письмах, просил приехать жену в Сочи на 1 неделю, нежно называя ее «Татькой». Но в ответ получил, просьбу прислать 50 рублей. Отправив 120 рублей жене и 2 детям, дальше была тишина. Несколькими месяцами позже, Аллилуева пишет Сталину, что ей рассказывают, что он выглядит очень плохо, и как она могла допустить такого состояния своего мужа. Переписки перерастают в не абы, какое напряжение со стороны Аллилуевой. Сталин, все так же спокойно отвечает и успокаивает ее, призывая не обращать внимания на, то, о чем говорят другие. Уточняя, что он ее безумно любит. После, их переписка опять прерывается на долгое время. Вскоре, от Аллилуевой поступает письмо, она упрекает, что Сталин ей не пишет, ссылаясь на его лень. Так же, утверждает, что слышала о нем от какой-то женщины, которая передала: «муж выглядит великолепно». Она предполагает измену во время путешествия Иосифа, упрекая его в несовершенных им действиях. То, что такого не было – можно найти в последующем письме от Сталина, где тот оговаривает: «Сообщаю, никуда не ездил, и ездить не собираюсь….целую крепко».

Тогда, читатели задают прямой вопрос историку: «Она покончила собой из-за ревности?» - он дает следующий ответ. Аллилуева была очень ревнива, не пропуская ни одного взгляда женщин на ее муже. Она ревновала Сталина к коллегам, парикмахеру, официанткам и всем, кто просто смотрел на партийного руководителя. Так же, Хрущев рассказывал, что во время празднования 15-той годовщины Октябрьской революции, Сталин не пришел ночевать. Жена позвонила на дачу, где происходило празднование, и ей сообщили, что Иосиф находится в компании с красивой женщиной. После услышанного, она покончила жизнь самоубийством. Уже в 1932 году, Сталина часто стали видеть вместе с оперной певицей Давыдовой, для которой, считается, он построил оперный театр в Сочи.

Казалось бы – все сходится, постоянные измены мужа, зацикленность Аллилуевой на изменах, причина смерти – ревность. Но нет. Историк открывает еще одну версию, почему Надежда попрощалась с жизнью. Все дело было в книге. Александров общался с дочерью Сталина, Светланой, которая рассказала ему, что в последние годы своей жизни, отец часто задавался вопросом: «Что я ей сделал? Разве я не уважал ее, как жену и человека?» А в диалогах часто говорил о книге – ее Надежда прочитала незадолго до смерти. Назвалась она «Зеленая шляпа», он думал, что именно за нее жена написала ему в последнем письме, но нет.

Дмитровским была выпущена книга «О Сталине и Ленине», где Сталин открылся, как ужасно одинокий, злой и беспощадный человек, имевший поддержку только от жены. В ней рассказывается о репрессиях Сталина. В глазах Аллилуевой, любящий муж стал тираном, которому она отдала лучшие годы своей жизни. Передать книгу Иосифу должен был Двинский, но увидев, последствия и смерь Надежды, он этого не совершил. А после похорон больше никогда не появлялся в Кремле, место его нахождения никто так и не узнал.

Вторая жена Сталина, еще версия о ее смерти

Считается, что смерь Надежды – это не самоубийство, а убийство руками собственного мужа. А точнее, по его приказу. И, в принципе, зная жестокость этого человека – данную причину никто не отменяет. Как пишут многие источники, Сталин застрелил жену, зная, что она связана с врагами. Но такой бы вопиющий факт всплыл бы в историю, и базировался основным. Тогда бы не за чем было придумывать новые версии и говорить о самоубийстве. Но версии есть и звучат они правдивее, особенно если у Аллилуевой и правда были проблемы с психикой. Сталин опозорил Надежду на празднование 15-летия Октябрьской революции, женщина, не выдержав позора – убила себя. Но слишком уж много несовпадений, поскольку многие, в том числе и Александров, утверждают, что она не присутствовала в тот вечер на даче.

Эти 3 версии считаются самыми правдоподобными и вероятными. Остальные, неграмотные историки все продолжают придумывать. Утверждая, что она изменяла Сталину с его сыном. Была его дочкой, и он любил ее мать, которая умерла намного раньше, чем они вообще познакомились. Но все это лишь сплетни, догадки и недопустимые глупости, поскольку их перебивают исторические факты и хронология событий. Так же, близкая подруга Надежды, пишет в своем дневнике, что у Аллилуевой был «череп самоубийства», на это мог повлиять и ранний климакс, вместе с головными болями.

Достаточно запутанная и трудная история для восприятия, которая, может, имела совершенно другие причины смерти жены Сталина. Но они озвучены и звучат правдиво. Разбираться в действиях совершенных почти 100 лет назад – не так уж легко, но благодаря грамотным историкам, мы, читатели – можем изучать и знать информацию, которая будет полезна для наших докладов, работ, практик, а так же, помнить и знать историю своей страны.