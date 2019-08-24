Как советские войска в эти дни августа освобождали Молдавию от фашистов

На сайте Минобороны России открыт новый мультимедийный раздел с архивными историческими документами, посвященными 75-й годовщине освобождения Кишинева от немецко-фашистских захватчиков



Среди представленных документов — схемы боевых и разведывательных действий, оперативные сводки, боевые донесения, наградные листы на героев-освободителей, статьи из периодических изданий, а также фотоматериалы о людях и событиях Ясско-Кишиневской операции.



Ключевые события Кишиневской операции августа 1944 года предстают в подробной схеме с порядком распределения войск на переднем крае, боевых донесениях и докладах командующего 3-м Украинским фронтом генерала армии Федора Толбухина.



Как свидетельствуют боевые донесения, к началу Ясско-Кишиневской операции перед фронтом по-прежнему действовали войска 6-й армии вермахта и 3-й румынской армии, входящих в состав группы армий «Южная Украина».



По оценке разведотдела штаба фронта, также представленной в документальном историческом разделе, армада немецкой и румынской армий достигала 197 тысяч солдат и офицеров, 9,5 тысячи пулеметов, 1,5 тысячи минометов, 800 противотанковых и 190 штурмовых орудий, 90 танков.



Особый интерес у интернет-пользователей вызовет архивный документ, содержащий ультиматум генерала армии Федора Толбухина командованию 3-й румынской армии и 9-й немецкой дивизии, выдвинутый после освобождения столицы Молдавской ССР. В своем обращении командующий 3-м Украинским фронтом гарантировал при прекращении сопротивления сохранить жизнь и обеспечить безопасность, а также оказать медицинскую помощь раненым. Именно поэтому немецкие и румынские подразделения сдавались в плен в полном составе вместе со своими командирами. Из документов, представленных в разделе, посетители узнают, что в плен в ходе операции взято 55 800 немецких и румынских солдат и офицеров.



Внеочередное донесение командарма Берзарина, составленное на рассвете 24 августа 1944 года, когда передовые отряды 5-й ударной армии ворвались в Кишинев и освободили столицу советской Молдавии стало самым ярким документом мультимедийного раздела. На нем сохранилась пометка командующего фронтом Ф.И.Толбухина с указанием поощрить участников штурма. Во время своего стремительного прорыва воины-берзаринцы за один день освободили более 200 городов.



В исторических документах представлены свидетельства того, как столица Советской Молдавии отмечала праздник своего освобождения: колонны трудящихся с песнями и цветами встречали освободителей города от фашистского гнета. «Спасибо, родные! Вы вернули нам Родину», - именно с такими словами жители Кишинева обратились к бойцам РККА. Повсеместно царила атмосфера праздника и всеобщего ликования. Жители освобожденных сел и городов тепло и радушно встречали Красную Армию. Население угощало солдат и офицеров молоком, фруктами, хлебом.



Этому были весомые причины – после окончательного освобождения Кишинева стало известно о жестокости и зверствах, учиненных немецко-румынскими захватчиками в отношении военнопленных и гражданского населения. О них в соответствующей справке докладывает начальник политуправления 3-го Украинского фронта генерал-майор Иван Аношин.



Представленные в разделе материалы фронтовых газет и боевых донесений служат живыми иллюстрациями всех ужасов, которым подверглись мирное население городов Молдавии и военнослужащие в лагерях для военнопленных.



Освобождение Кишинева от фашистского гнета стало очередным примером мужества и героизма бойцов РККА. Наградные листы в мельчайших подробностях раскрывают подвиги воинов-освободителей.



Всего же, за участие в боях за освобождение Молдавии звание Героя Советского Союза было присвоено более чем 140 советским бойцам и командирам.



Завершив освобождение Молдавии и выйдя на советско-румынскую границу по реке Прут, советские войска отправились в победное шествие по Европе, уже 31-го августа овладев столицей Румынии – городом Бухарест.



Войскам, участвовавшим в освобождении Кишинева, приказом Верховного Главнокомандующего от 24 августа 1944 года была объявлена благодарность, а в Москве в честь этого события состоялся салют 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий.



Публикация документов об освобождении Молдавии из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн, а именно – истории освобождения Восточной Европы.



