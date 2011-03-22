Обнародована ранее засекреченная анкета Крупской о Ленине

В архивах КПСС, которые долгое время считались секретными, а теперь оказались в доступе, содержится множество любопытных документов, касающихся в том числе и Ленина.



В частности, увидела свет анкета Надежды Константиновны Крупской о психологическом портрете идеолога Октябрьской революции. Анкета с вопросами о Ленине, заполненная ей, была сильно поправлена, многое из неё было вычеркнуто (чтобы не испортить светлый образ Ильича), однако специалисты смогли восстановить вычеркнутое.



Крупская указала в анкете, что Ленин выполнял мало физической работы, занимаясь ей исключительно на субботниках. Он любил собирать грибы, играть в городки, кататься на велосипеде и на коньках. Она отметила, что Ленин обладал громким хохотом. Рассказала, что как-то раз Ленин чуть не подрался со своим соратником Богдановым, причём они чуть было не пустили в ход палки. В еде и одежде Ленин был неприхотлив, в домашней жизни был очень спокойным, а в политической - очень возбуждённым, сообщает сайт news4k.com.



