//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//История

Народный писатель для служебного пользования

8 октября – 75 лет со дня рождения Юлиана Семенова

5 октября 2006, 14:00 [ «Аргументы Недели» ]

Народный писатель для служебного пользования
Юлиан Семенов был фигурой колоритной ...

СЕМЕНОВ. ПОЯСНЕНИЕ ДЛЯ МОЛОДЫХ

 

 

 

 

 

 

 Журналы печатали Юлиана Семенова под осень: в преддверии подписки он повышал тираж. Его книги нельзя было купить – только «достать». Тогда ведь не было ни Марининой, ни Акунина – лишь ограниченный круг советских «мастеров детективного жанра», писавших в основном о милиции (они и сами, как правило, были из бывших оперов и следаков). «Первый среди равных» Юлиан Семенов. Мэтр. Мастер жанра №1. Кто умел круче заворачивать сюжет? Кто был допущен к самым сокровенным архивам? Кто еще мог непринужденно бросить с телеэкрана что-нибудь вроде: «Когда по пути из Рима в Сеул, я заскочил в Мадрид для беседы с Отто Скорцени…» Причем – чистая правда! – в невыездные советские времена, когда даже отправляющимся по турпутевке в Болгарию мотали нервы припыленные старые коммунисты из идеологической комиссии райкома, Семенов колесил по миру, с кем хотел – общался, со всеми пил. Ах, головокружительные «Семнадцать мгновений весны»! Ах, «Начало семьдесят третьего», пропитанное пряным воздухом стран, в которых, казалось, нам в жизни не побывать! И оставалось завистливо скрипеть: «Семенов? Ну, конечно! Певец КГБ! У него связи…» А Семенов связей и не скрывал. На вечере в Останкино заметил: «Я заканчивал Институт восточных языков. Среди моих студенческих друзей были и те, чья сегодняшняя работа связана с государственной безопасностью…»

 

 

 

 

 

 

АРГУМЕНТ ПОЛКОВНИКА

 

 

 

Станислав ЛЕКАРЕВ: «У нас на Семенова обратили внимание после его «милицейских» романов. «Петровка, 38» и «Огарева, 6» были хорошо написаны, пользовались популярностью. У начальства возникла ревность: МВД он воспевает, а КГБ что – хуже?»

 

 

 

 

 

 

СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН

 

 

 

Фильму «ТАСС уполномочен заявить…» предшествовал одноименный роман (1979) я, читал его, кажется, в «Знамени». Среди прочих советских детективов он выделялся. Нет, не литературными достоинствами – как раз был безумно многословным, с обилием ненужных героев, какими-то дурацкими приключениями в придуманных странах – Нагония и Гаривас (сколько потом про Нагонию с Гаривасом появилось пародий!). Но впервые у нас рассказывалось не про историческую, а про современную операцию КГБ. «Контора»-то в широких кругах симпатий вызывала мало: гоняет диссидентов, может посадить за анекдот. А вот поди ж ты – неужто иногда и делом занимается?

 

 

 

 

 

 

АРГУМЕНТ ПОЛКОВНИКА

 

 

 

Станислав ЛЕКАРЕВ: «Тут вот что важно понимать. В 1970-е Андропов начал переводить во Второе главное управление (контрразведка) недавних руководителей Управления «К» (внешняя контрразведка) Григоренко, Боярова, молодого тогда Олега Калугина. Внешняя контрразведка обеспечивает безопасность наших зарубежных резидентур, – это стык разведки и контрразведки. Руководители привели за собой «свою команду» – оперативников среднего звена (я был в их числе). То есть фактически в контрразведку пришла группа людей с опытом работы за рубежом, с чуть другим, «более западным», стилем мышления.

 

 

 

Сами перемены объяснялись тем, что впереди были Олимпиада-80, за ней – Фестиваль молодежи и студентов (1985) – периоды, когда надо ожидать наплыва в страну «нежелательных гостей», едущих под видом туристов, членов делегаций. Логика: у вас, «внешников», опыт работы за рубежом, знание иностранцев. Действуйте! Но новое руководство Управления «К» понимало: контрразведка действует эффективно, если опирается на помощь населения. В какой-нибудь Швейцарии или Германии домовладелец или гостиничный портье сам позвонит «куда надо», что-то заподозрив. У нас традиционно иначе. Но тогда, тем более, очень желательно предпринять что-то такое, что поднимет престиж КГБ в народе. Дальше – логика простая. Есть Юлиан Семенов. У всех на памяти ошеломительный успех «Семнадцати мгновений». Может познакомить его с подробностями дела «Агроном»? Подлинная история, выигрышный для нас сюжет. Напишет роман, на его основе можно сделать сценарий. Если все пойдет удачно, есть шанс получить вторые «Семнадцать мгновений»  только не про разведку, а про контрразведку… Чья это была идея – самого Семенова или, например, дружившего с ним генерала Кеворкова – не знаю. Но машина завертелась после рапорта Кеворкова, где были эти соображения изложены. Андропов наложил резолюцию: «Согласен».

 

 

 

 

 

 

 

ДЕЛО «АГРОНОМ»

 

 

 

После выхода фильма «ТАСС уполномочен заявить» в народе оно стало известно, как дело «Трианона», хотя в КГБ именовалось «делом оперативной разработки «Агроном» по ассоциации с фамилией главного персонажа: Огородник. Александр Дмитриевич Огородник, выпускник суворовского училища и МГИМО, дипломат, кандидат экономических наук был завербован ЦРУ в начале 1970-х в Колумбии, где работал вторым секретарем посольства. Вернувшись в СССР, успешно делал профессиональную карьеру. К моменту ареста занимал должность второго секретаря отдела Америки Управления по планированию внешнеполитических мероприятий МИД СССР. Разоблачен в 1977 г. При задержании покончил с собой.

 

 

 

 

 

 

АРГУМЕНТ ПОЛКОВНИКА

 

 

 

Станислав ЛЕКАРЕВ: «Огородника (в романе и фильме его звали иначе) играет Борис Клюев. Не похож. Огородник был здоровый, мордастый парень, спортсмен. Одно время работал в Комитете молодежных организаций, там однажды по пьяни звезданул в глаз своему шефу Янаеву (который в 1991-м возглавил ГКЧП). Но Янаев был еще пьянее и наутро не помнил, кто ему фонарь повесил, – дело стихло. Американцы Огородника взяли на «медовой ловушке» – подсунули женщину. Но он и по психологии был этакий «одинокий волк», любитель острых ощущений.

 

 

 

Вообще сегодня я полагаю, что американцы нам его сдали намеренно… Внимание контрразведка концентрировала на поисках «Трианона» – второстепенного агента и отвлекалась от действительно крупных «кротов» в нашем лагере: Полякова, Шевченко, Гордиевского. Кроме того, Огородник был женихом дочери Русакова, тогдашнего помощника Брежнева (потом секретаря ЦК). Разоблачение било сразу по трем важным фигурам в советской иерархии: Русаков, Громыко (шпиона пригрел!) и Андропов (куда смотрел?). Так что самоубийство Огородника оказалось весьма кстати. Он действительно, как и в фильме, покончил с собой, куснув шариковую ручку с замаскированной капсулой с ядом, еще раньше той же ручкой отравил любовницу: на горизонте замаячила Русакова, надо было избавиться от связи, способной испортить выгодный брак».

 

 

 

Вообще вся «контрразведывательная» линия в фильме воспроизведена абсолютно точно. Другое дело – Нагония и Гаривасы. Семенову требовалось действие, «экшн», вот и напридумывал. «Консультанты» махнули рукой: пусть! Хотя понятно, что если бы реальный офицер КГБ так вел себя в чужой стране, его надо увольнять за профнепригодность.

 

 

 

 

 

 

БОРЬБА ГЕНЕРАЛОВ

 

 

 

В КГБ надеялись, что фильм будет снимать Татьяна Лиознова, но она то ли болела, то ли была занята на другой картине. Снимал Владимир Фокин.

 

 

 

Не надо думать, что если работа считалась почти «заказом КГБ», то все проблемы отпадали. Как раз из-за КГБ дополнительная головная боль и возникала. «ТАСС уполномочен» посвящался деятельности «Второго главка» ведомства Григоренко, зама Андропова по контрразведке. Но у Андропова были и другие замы – Цвигун, Цинев… Начались обиды: почему одного показывают, а других нет? (Пусть имя изменено, но Михаил Глузский, игравший «главного начальника», даже внешне чем-то походил на Григоренко).

 

 

 

 

 

 

АРГУМЕНТ ПОЛКОВНИКА

 

 

 

Станислав ЛЕКАРЕВ: «Доходило до смешного. В начале фильма идут кадры стремительного проезда нескольких машин от Спасских ворот до Лубянки, после чего герой Глузского распахивает двери лубянского подъезда. Эти двери (четвертый подъезд) – тяжеленные, их сходу не распахнешь, на съемках с обратной стороны прапорщик подталкивал палкой. Но это еще ползаботы. Сначала в кадре поносилась «Татра»; чехи подарили по «Татре» зампредам Комитета, Григоренко для съемок дал свою. Но ревнующие другие зампреды, чтобы Григоренко-Глузского не выделять, потребовали, чтобы ехала обычная «Волга». Однако была уже записана трехминутная фонограмма с музыкой. Режиссер сказал: «Хорошо, пусть «Волга», но музыку переписывать не буду. «Волга» должна проехать в точно отведенные три минуты». А «Волга» не укладывалась. У службы наружного наблюдения взяли с форсированным мотором. Эта рванула так, что отстала «Чайка» с оператором. Снова пересъемка! Помню, на брусчатке Красной площади «Чайка» подпрыгивала козликом, пришлось держать оператора за поясницу.

 

 

 

А посреди съемок от Цинева пришло заключение: работу приостановить, фильм раскрывает методы контрразведки. По приказу Григоренко я сидел, обложившись книгами и подшивками, и сочинял ответ: нет, не раскрывает… этот прием уже описан там-то, этот – там-то…»

 

 

 

 

 

 

ПОЭТ В РОССИИ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОЭТ

 

 

 

 

 

 

АРГУМЕНТ ПОЛКОВНИКА

 

 

 

Станислав ЛЕКАРЕВ: «Понятно, что все подробности «дела «Агроном» не раскрывались. Нельзя было говорить про Русакова, про то, откуда узнали про Огородника… Вырабатывались версии взамен. Что-то Семенов придумывал сам, что-то подсказывали. Он проштудировал дело, потом не однажды приезжал на Лубянку – «консультироваться». «Консультантов» (сплошь с генеральскими звездами) был добрый десяток. Они просиживали с Семеновым часами: тоже показатель того, какое внимание книге (и фильму) уделялось в КГБ. Консультации продолжились и когда фильм снимался – уже не только со сценаристом, но и с режиссером, с представителями студии».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но каждый раз генералы собираться не будут, а текущие поправки шли постоянно, и Лекарев в итоге стал чем-то вроде «офицера связи» между КГБ и Семеновым. Приезжал к тому с утра. Квартира, как правило, была после пьянки: грязная посуда, остатки салата в тарелках, бычки горой в пепельницах. Посреди этого печального великолепия сидел мэтр – коренастый, бородатый, с круглой, коротко стриженой головой. Одет был обычно в южноафриканский пустынный камуфляж – желтый с коричневым. От похмелья не стонал, деловито доставал рукопись…

 

 

 

Семенов вообще запомнился Лекареву как человек очень живой. Умный, хитроватый, сыпавший анекдотами. Нахальный – мог в генеральском кабинете, подмигнув хозяину, попросить разрешения позвонить куда-то по «кремлевке». Решал личный вопрос: стройматериалы, дефицит. Генералы обалдевали и разрешали!

 

 

 

Он сумел замечательно встроиться в систему! Пил – и не спивался. Дружил со спецслужбами – а доносов не писал. Печатался, издавался, причем даже если гнал явную халтуру – книги его все равно читали и фильмы смотрели, потому что Семенов, имя. На все ему хватало времени и здоровья – на загулы, на женщин, на работу, на поиски Янтарной комнаты... Потом пришла перестройка и тоже пришелся ко времени: затеял газету «Совершенно секретно» (первая негосударственная газета в СССР!), книжные серии, телепрограммы… Казалось, сносу не будет. И вдруг – как удар в висок: инсульт. Пять лет бессильного лежания в полусумеречном состоянии – и тихая смерть.

 

 

 

Был ли он хорошим писателем? Большинство им написанного, конечно, что называется, не выдержало испытания временем. Но есть несколько первоклассных рассказов, «Семнадцать мгновений», «Майор Вихрь»…

 

 

 

Впрочем, «поэт в России больше, чем поэт», а прозаик Юлиан Семенов больше, чем писатель. Он (вместе с Татьяной Лиозновой и Вячеславом Тихоновым) предопределил судьбу страны. В ельцинские времена социологи провели исследование: кого из киногероев наши люди хотели бы видеть президентом. С гигантским отрывом побеждал Штирлиц. Пришло время – и народ избрал в лидеры суховатого полковника разведки, работавшего в Германии.

 

 

 

 

 

 

Сергей НЕХАМКИН

 

 

 

 

 

 

 

 

P.S. «ТАСС уполномочен заявить»:

 

10-серийный фильм, снятый в 1984 г. на студии М. Горького. Режиссер В. Фокин. Играли звезды советского кино – В. Тихонов, Ю. Соломин, И. Алферова, В. Кикабидзе, А. Ливанов и др.

 

 

 

«ТАСС уполномочен заявить…» может и не стал нашей телеклассикой, как «Семнадцать мгновений», но это фильм, за который не стыдно. По телевидению его крутят до сих пор. И DVD продаются (а раз продаются, значит покупают). Да, можно сказать, что картина идеологизирована, что КГБ приложило руку...

 

 

 

Только КГБ многое могло обеспечить – кроме таланта.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости МирТесен

//Общество

Фантастический урожай

Фантастический урожай

В прошлом номере мы рассказали, как эколог Артур Мовсисян, миссионер проекта «БИОКЛАД – Природное земледелие», спас погибающий от жары маленький ландшафтный садик, разбитый на большом открытом пространстве в Тверской области, в деревне Грозино, на даче художницы Ирины Лунёвой

//В мире

Четыре вероятных сценария начала Третьей мировой войны перечислили аналитики

Четыре вероятных сценария начала Третьей мировой войны перечислили аналитики

Эксперты в области международной безопасности обозначили четыре возможных сценария начала Третьей мировой войны. Об этом рассказывается в заметке, появившейся некоторое время назад в интернете.

//В мире

В Крыму объяснили генсеку НАТО истинную причину воссоединения полуострова с Россией

В Крыму объяснили генсеку НАТО истинную причину воссоединения полуострова с Россией

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель объяснил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу истинную причину воссоединения полуострова с Россией.

//Происшествия

В Красноярск прибыла первая группа людей из Ачинска

В Красноярск прибыла первая группа людей из Ачинска

Во вторник, 6 августа, ранним утром в Красноярск из Ачинска прибыла первая электричка с людьми, эвакуированными из поселков, рядом с которыми произошёл взрыв на складе боеприпасов. Уточняется, что на станции их уже ожидали спасатели и автобусы.

//В мире

Условие окончательной потери Киевом Донбасса обозначил украинский журналист

Условие окончательной потери Киевом Донбасса обозначил украинский журналист

Украинский журналист Павел Казарин назвал условие, при котором Киев окончательно потеряет Донецк и Луганск. Точка зрения Казарина приведена в публикации, появившейся на страницах российских интернет-СМИ.

//Новости СМИ2

//Политика

Соловьёв возьмёт интервью у Коломойского, если бизнесмен хочет познакомиться

Соловьёв возьмёт интервью у Коломойского, если бизнесмен хочет познакомиться

Российского телеведущего Владимира Соловьева возмутила информация о работе, которую ему предлагал украинский бизнесмен Игорь Коломойский. По его словам, у него в тот период была прекрасная карьера и он не нуждался в помощи.

//Здоровье

Самую полезную кашу для здоровья сердца назвали медики

Самую полезную кашу для здоровья сердца назвали медики

Перловка, по мнению медицинских специалистов, является самой полезной кашей для здоровья сердечно-сосудистой системы. Об этом рассказывается в материале, опубликованном в отечественном интернет-сегменте.

//В мире

Жена хоккеиста Овечкина попала в больницу из-за проблем с почками

Жена хоккеиста Овечкина попала в больницу из-за проблем с почками

Супруга знаменитого российского хоккеиста Александра Овечкина Анастасия недавно попала в больницу. Согласно последней информации, медики ранее выявили у молодой матери проблемы с почками.

//Шоу-бизнес

"У них никогда не было интима", дочь Шукшиной требует развода матери с Бари Алибасовым

"У них никогда не было интима", дочь Шукшиной требует развода матери с Бари Алибасовым

Младшая дочь Василия Шукшина уверена, что ее мать вообще не понимает, зачем вышла замуж за скандального продюсера. И им обязательно нужно развестись, потому что они даже не живут вместе

//Новости МирТесен

//Новости партнеров

//Политика

Зеленский призвал скорее возобновить встречу в "нормандском формате"

Зеленский призвал скорее возобновить встречу в "нормандском формате"

Президент Украины Владимир Зеленский после гибели четырех украинских силовиков в Донбассе призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" как можно скорее возобновить переговоры.

//Здоровье

Сопливый нос

Сопливый нос

Действительно, самостоятельно трудно определить разницу между инфекцией и аллергией. Симптомы схожие: течёт из носа, слезятся и опухают глаза, вы чихаете, кашляете, слышны свистящие хрипы. Температура (невысокая) может быть, но не обязательно.В любом случае нужно обратиться к врачу

//Здоровье

Непростой недуг простаты

Непростой недуг простаты

Аденома предстательной железы – разрастание железистой ткани простаты, ведущее к нарушению оттока мочи из мочевого пузыря. Механизм развития аденомы простаты до конца не определён. Отмечается выраженная зависимость частоты возникновения аденомы простаты от возраста больного.

//Спорт

Любят ли хоккей в Армении?

Любят ли хоккей в Армении?

В Сочи проходит летний хоккейный турнир России – Sochi Hockey Open. Наш человек побывал в Адлере на арене «Шайба» и поговорил со многими интересными людьми. Шесть команд выступают на турнире: СКА, «Авангард», «Локомотив», рижское «Динамо», «ХК Сочи» и олимпийская сборная России.

//Наука

Британские ученые выяснили, что после "ерша" не бывает похмелья

Британские ученые выяснили, что после "ерша" не бывает похмелья

Исследователи из Великобритании смешали водку с пивом и проверили, отчего у человека бывает похмелье. Оказалось, что не от такого «ерша».

//Спорт

«Мы везём кубок Стэнли в Сибирь»

«Мы везём кубок Стэнли в Сибирь»

Владимир ТАРАСЕНКО этим летом снова стал отцом, а также впервые в жизни завоевал Кубок Стэнли. В интервью форвард «Сент-Луиса» рассказывает о секрете своего фирменного броска, любимых книгах, а также о приезде легендарной серебряной чаши в Новосибирск – это произойдёт 19 августа.

//Спорт

Красно-белые против красно-белых

Красно-белые против красно-белых

В четверг «Спартак» матчем на выезде со швейцарским «Туном» вступает в отбор за путёвку в групповой этап Лиги Европы. Долгим ли станет европейский поход или оборвётся раньше времени? Всё население города Тун, включая младенцев, запросто уместилось бы на трибунах «Открытие Арены».

//Шоу-бизнес

Самолет с тур-командой Pink загорелся при посадке в Дании

Самолет с тур-командой Pink загорелся при посадке в Дании

Частный самолет Cessna 560XL, на борту которого находилась команда американской певицы Pink, загорелся при посадке в аэропорту датского города Тирструп. Об этом сообщили местные СМИ.

//Спорт

Неймаром не стал. Может, станет Халком?

Неймаром не стал. Может, станет Халком?

Самое дорогое приобретение этого лета сделал «Зенит». И сделку с «Барселоной» на 40 млн евро, в результате которой состав петербуржцев пополнил 22-летний бразилец Малком, уже вряд ли кто-то перебьёт. Когда-то 16-летний вундеркинд из Сан-Паулу своим образцом для подражания назвал Неймара.

//Спорт

Кононов и Хохлов – при своих. Маловато

Кононов и Хохлов – при своих. Маловато

Российское дерби, прошедшее в субботу на «Открытие Арене», не выявило победителя. И не сняло вопросы, имеющиеся к «Спартаку», «Динамо» и их тренерам. В гардеробе Джей Ло есть теперь футболка московского «Динамо». Её звезде подарили на арене в Петровском парке, где она давала концерт

//Общество

Украина вне правового поля

Украина вне правового поля

Мы продолжаем разговор о книге историка, писателя, политолога Юрия Сторчака «Русский разлом», детально рассматривающего такое понятие, как «Русский мир». Его истоки, проблемы и особенности. Книга вышла в издательстве «Аргументы недели» и сразу завоевала популярность среди читателей.

//Шпионаж

Не за одним Зайцевым

Не за одним Зайцевым

Этим летом очередной шпионский скандал разразился в Австрии. Прокуратура Зальцбурга выдала ордер на арест и объявила в международный розыск гражданина России Игоря Зайцева, которого подозревают в работе на Главное управление (бывшее ГРУ) Генштаба ВС РФ «в ущерб Австрийской Республике». В чём конкретно обвиняют 65-летнего россиянина?

//Общество

Спортсмены завершили рекордный заплыв «За чистый Байкал»: они преодолели дистанцию в 45 км

Спортсмены завершили рекордный заплыв «За чистый Байкал»: они преодолели дистанцию в 45 км

5 августа в 5:30 утра в посёлке Листвянка Иркутской области основатель керченского спортивно-патриотического клуба самбо «Слава» Вячеслав Тимошенко, спортсмен клуба Евгений Семеняка и руководитель Федерации современного мечевого боя Чеченской Республики Заур Закраилов начали марафонский заплыв «За чистый Байкал».

//Общество

Умом Байкала не понять

Умом Байкала не понять

40 шаманов собрались на Байкале, чтобы призвать дожди на лесные пожары, охватившие пол-Сибири и северо-восток великого озера. Но пока весь мир в шоке смотрел видео апокалипсиса на Байкале (средь бела дня – полная тьма, озаряемая жутким огненным заревом), к озеру подкралась вторая волна паводков. Из-за схода селей в Байкал могут попасть 6, 5 млн тонн токсичных отходов

//Политика

Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах

Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах

Посла Японии Тоёхиса Кодзуки пригласили в МИД и выразили протест в связи с ситуацией вокруг южных Курил. Об этом во вторник, 6 августа, заявили журналистам в дипломатическом ведомстве.

//Общество

Кандидату в депутаты МГД Касамаре Валерии Александровне

Кандидату в депутаты МГД Касамаре Валерии Александровне

Мы, жители отдельно стоящего здания, расположенного по адресу: Трубная площадь, дом 2, являющиеся собственниками отдельных нежилых помещений в указанном здании, просим Вас помочь нам провести мероприятия по определению вида фактического использования в отношении указанного здания в порядке

//Город М

Кому нужны московские протесты?

Кому нужны московские протесты?

Случившаяся в столице серия массовых акций протеста, вызванная локальными проблемами избирательной кампании в Мосгордуму, внезапно получила федеральную «повестку» и всероссийское осмысление. Политики анализируют произошедшее, выдвигая версии

//Культура

Окно в Европу – 2019: Выборг выбирает

Окно в Европу – 2019: Выборг выбирает

Привет, дорогие читатели газеты «АН»! Я, Сергей Шолохов, рад сообщить вам, что 27-й фестиваль российского кино «Окно в Европу» в разгаре, и необычная для начала августа холодная осенняя погода на границе с Финляндией стала прекрасным порталом для кинематографического камина.

//Новости партнеров

//Общество

Эпитафия договору РСМД

Эпитафия договору РСМД

2 августа 2019 года после тяжёлой болезни прекратил существование советско-американский Договор 1987 г. о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). На могилке покойного, который, несмотря на свой сложный характер, приносил в своё время немало пользы, стоит написать эпитафию.

//Общество

Имя России

Имя России

Владимир Путин, назвав патриотизм единственно возможной национальной идеей, задал сложнейшие задачи бойцам идеологического фронта. Ведь чтобы гордиться целой страной, нужно постоянно держать в кадре плеяду выдающихся соотечественников, чьи достижения в мире общепризнанны.

//Экономика

Мэром будет китаец

Мэром будет китаец

Российские власти, похоже, сами не знают, что делать с пресловутой китайской угрозой. Похоже, как у многих, тут в головах глобальное раздвоение. Вроде хочется бурно дружить с набравшим впечатляющую мощь восточным соседом. С другой стороны, как бы эта дружба не обернулась тем ещё боком.

//Общество

Сергей Елисеев о заплыве через Байкал: «Самбисты показали пример всему миру»

Сергей Елисеев о заплыве через Байкал: «Самбисты показали пример всему миру»

Трое российских спортсменов переплыли Байкал и установили мировой рекорд, за сутки преодолев 45 км в ледяной воде легендарного озера. Это основатель керченского спортивно-патриотического клуба самбо «Слава» Вячеслав Тимошенко, самбист Евгений Семеняка и руководитель федерации современного мечевого боя Чеченской республики Заур Закраилов.

//Политика

После скандала посол США в России теперь точно уходит в отставку

После скандала посол США в России теперь точно уходит в отставку

Посол США в Российской Федерации Джон Хантсман подал в отставку. Его прошение об отставке на имя президента Соединенных штатов Дональда Трампа опубликовали американские СМИ.

//Общество

О министре Орешкине и призраке моста через реку Лену

О министре Орешкине и призраке моста через реку Лену

Недалеко от Якутска, на железнодорожной станции Нижний Бестях, на днях было открыто пассажирское железнодорожное сообщение до БАМа и далее по всей стране. В Якутии это стало национальным праздником. Этого события ждали.

//Новости СМИ2

//Интервью

Латвийский политик Олег Буров: немного о личном, о блокадном хлебе и редких мужских слезах

Латвийский политик Олег Буров: немного о личном, о блокадном хлебе и редких мужских слезах

О «внешней» жизни политиков знают все. Они на виду. Но мало кто знает, что они делают за «закрытой дверью», о чем говорят с близкими и что хотят на самом деле. Один из самых популярных политиков Латвии – и.о мэра Риги Олег Буров. Наш спецкор встретился с г-ном Буровым и поговорил о личном.

//Политика

Болтон угрожает России санкциями за поддержку Мадуро

Болтон угрожает России санкциями за поддержку Мадуро

США могут ввести санкции против иностранцев, которые поддерживают власти Венесуэлы и президента Николаса Мадуро в частности, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

//Общество

Памяти Вилли Токарева

Памяти Вилли Токарева

Ушёл из жизни прекрасный артист, весёлый и добрый человек Вилли Токарев. В разгар перестройки он приехал в СССР и отработал 80 концертов на самых больших концертных площадках страны. Организовал гастроли его первый продюсер Леонард ЛЕВ. В память о Токареве  "АН" связались Леонардом.

//Политика

Предоставит ли Эрдоган убежище Порошенко?

Предоставит ли Эрдоган убежище Порошенко?

Над бывшим президентом Украины Петром Порошенко на родине сгущаются тучи. Он уже сбежал в Турцию, где встречался с Реджепом Тайипом Эрдоганом и просил его предоставить политическое убежище. Порошенко связывают с Турцией давние отношения 

//Политика

Трамп толкает Германию к России

Трамп толкает Германию к России

Несмотря на разногласия между Москвой и Берлином, последние события позволяют надеяться на потепление отношений между нашими странами. Дело в том, что США повторяют ту же ошибку, что и в случае с Китаем, – по-хамски пытаются ограничить приток немецких товаров на свой рынок.

//Наука

Медики назвали группу крови, обладатели которой зарабатывают лучше всех

Медики назвали группу крови, обладатели которой зарабатывают лучше всех

В Японии исследователи выяснили, как группа крови влияет на характер человека и его поведение. Это оказывает влияние в том числе на способность зарабатывать деньги.

//Новости МирТесен

//Политика

20 лет Путина у власти

20 лет Путина у власти

5 августа случился мало кем замеченный юбилей – 20 лет нахождения Владимира Путина у власти. Именно 5 августа 1999 г. президент Борис Ельцин встретился с секретарём СБ и директором ФСБ Путиным и сообщил ему о том, что хочет назначить его премьер-министром, а затем и своим преемником.

//Авто

Арабские шейхи перешли с золотых автомобилей на мраморные

Арабские шейхи перешли с золотых автомобилей на мраморные

В Лондоне появились автомобили с мраморной расцветкой. Все они относятся к классу люкс. Британские СМИ отмечают, что у большинства таких машин арабские номера.

//Общество

Что скрывает дым сибирских пожаров

Что скрывает дым сибирских пожаров

Как говорили в старину, всё у нас не понос, так золотуха. Вот и сегодня Приангарье и Дальний Восток тонут, а Иркутская область, Красноярский край и Якутия дымятся и горят. На Лене и её притоке Алдане – сильный запах задымления, капитаны судов стараются не идти по рекам ночью, если по воде стелется дым и ничего впереди не видно.

//Здоровье

Врачи нашли секрет долголетия в винограде

Врачи нашли секрет долголетия в винограде

Медики перечислили полезные свойства винограда. Оказалось, употребление в пищу виноградных ягод способно продлить жизнь человека.

//Кино

В США назвали лучшие фильмы про войну

В США назвали лучшие фильмы про войну

Американский кинотелепортал Screen Rant составил подборку лучших фильмов о Второй Мировой войне. Большая часть выбранной продукции сделана в Голливуде. Но лучшими оказались Тарковский и Элем Климов.

//Общество

Не прошло и года: симферопольская объездная дорога начала проседать

Не прошло и года: симферопольская объездная дорога начала проседать

Дорога на симферопольской объездной Дубки-Левадки начала проседать. С момента сдачи объекта в эксплуатацию прошло всего полгода. Об этом заявил руководитель проекта «Дорожная инспекция/Карта убитых дорог», член регионального штаба ОНФ в Севастополе Максим МИШИН.

//Шоу-бизнес

Видео: Дакота и Соколовский воссоединились в годовщину расставания

Видео: Дакота и Соколовский воссоединились в годовщину расставания

Звездная пара Риты Дакоты и Влада Соколовского накануне отпраздновала годовщину своего расставания. В этот день они снова стали большой и дружной семьей, включающей три поколения.

//В мире

Дом жены принца Гарри выставлен на продажу

Дом жены принца Гарри выставлен на продажу

Особняк Меган Маркл в Лос-Анджелесе, который находится в парке Хэнкок выставлен на продажу. Об этом сообщают американские масс-медиа.

//Авиа, ж/д транспорт

Завтра в России вырастут цены на авиабилеты заграницу

Завтра в России вырастут цены на авиабилеты заграницу

Авиабилеты из России за рубеж с завтрашнего дня вырастут в цене. Об этом во вторник, 6 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис путешествий по покупке и бронированию билетов Туту.ру.

//В мире

В Японии в годовщину атомной бомбардировки Хиросимы почтили память жертв минутой молчания

В Японии в годовщину атомной бомбардировки Хиросимы почтили память жертв минутой молчания

Япония почтила во вторник память жертв атомной бомбардировки Хиросимы, унесшей 74 года назад десятки тысяч жизней. Мемориальная церемония в настоящее время проходит в Парке Мира в центре Хиросимы.

//Общество

Участники и очевидцы рекордного заплыва «За чистый Байкал» рассказали о том, как это было

Участники и очевидцы рекордного заплыва «За чистый Байкал» рассказали о том, как это было

Участники преодолели эстафетой дистанцию в 45 километров и установили новый рекорд. Они стали первыми в истории спортсменами, сумевшими покорить такое расстояние на открытой воде Байкала.

//Происшествия

В Германии мигрант покусал полицейскую собаку

В Германии мигрант покусал полицейскую собаку

В городе Ротвайлер полиция задержала приезжего за нападение сначала на полицейского, потом на служебную собаку. Об этом сообщает Die Stuttgarter Zeitung.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Озвучен прогноз о дальнейшем распаде Украины и вхождении ее регионов в Россию
2

ФСБ начало смывать пятно позора с элитной спецгруппы "Альфа"
3

Лолита высказалась о лопнувшем на концерте комбинезоне Дженнифер Лопес
4

Основной признак надвигающегося инфаркта миокарда выявили зарубежные медики
5

Стал известен гороскоп Павла Глобы для знаков, которым повезет в августе 2019-го

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры