ВО ВРЕМЯ войны гауптман Вельке стал командиром роты 118-го «украинского» (из перешедших к немцам военнопленных-украинцев) полицейского батальона.

«Превосходство расы» утверждал, уничтожая мирное население - сначала в Бабьем Яру под Киевом, потом в Белоруссии. Утром 22 марта 1943 г. в штаб батальона (стоял в белорусском городке Плещеницы) пришло сообщение: партизаны повредили провод связи. Вельке с группой полицаев выехал охранять ремонтников. На лесной дороге очередь из засады срезала гауптмана наповал. В ответ полицаи из 118‑го батальона вместе с эсэсовцами из карательного батальона Дирлевангера отправились в ближайшую к месту события деревню. Всех жителей загнали в амбар и сожгли заживо - 149 человек.

Деревня называлась Хатынь. Одна из тысяч «огненных деревень» Белоруссии... Сегодня там - величественный мемориал.

Символом торжества нацистского духа замышлялась берлинская Олимпиада. Символом того, что принес этот дух людям, стала Хатынь.