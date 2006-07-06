Последний фельдмаршал

Он стал заметной фигурой после 1859 года – начальник штаба Кавказской армии генерал Милютин разработал план кампании, которая позволила завершить бесконечную Кавказскую войну и пленить Шамиля. Был известен как военный интеллектуал. Во время неудачной для нас Крымской войны сблизился с наследником престола Александром. Доказывал, что армия, где порют солдат, где нет нормальной системы снабжения, где на вооружении давно устаревшие гладкоствольные ружья, не может противостоять европейским войскам – при всей храбрости солдата. Потом Александр стал императором и сказал Милютину: действуй!

Конечно, милютинские военные реформы надо рассматривать в контексте времени. Отмена крепостного права, земская и судебная реформы, реформа образования, цензуры – их множество в тот период. Но характерно: царь нередко делал «шаг вперед – два назад», снимал тех, кто начинал преобразования, не дав закончить дело, – а Милютин оставался на посту и вел свою линию.

Вот некоторые преобразования, проведенные им. Замена рекрутского набора всеобщей воинской повинностью (тогда – крайне прогрессивная мера). Сокращение армии и перевод большого числа военных в запас (тем самым – ее удешевление). Реорганизация интендантства и децентрализация управления (были введены военные округа). Перевооружение. Ряд мер по улучшению солдатской службы (от отмены телесных наказаний до обязательного обучения грамоте). Словом – огромная работа по превращению славного, но архаичного воинства в европейски организованную военную машину.

Милютин-чиновник считался либералом. Но именно при нем Россия вошла в Среднюю Азию, подавила польское восстание 1863–64 гг., наконец начала русско-турецкую войну 1877–78 гг. – акты сугубо имперской политики. Либеральный державник – таким его, наверное, можно считать. Заметим, что Милютин – разработчик курса «военной статистики», по сути – геополитической док­трины тогдашней России.

Не та армия хороша, которая воюет, а та, которую боятся. Реформы Милютина усилили русскую армию так, что с ней боялись связываться, – и это потом на 25 лет обеспечило стране мир. Но гибель Александра II от бомбы народовольца прервала деятельность министра. Новый царь, Александр III, счел, что в стране пора «подморозить». Дмитрий Алексеевич ушел в отставку.

После смерти Александра III новый царь Николай II пожаловал графу Милютину звание генерал-фельдмаршала. Он стал последним, кто удостоился этого звания в российской истории.