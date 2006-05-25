Даты и люди

6 июля 1934 г. – в Париже в больнице для бедных умер от туберкулеза Нестор Иванович Махно. Грозный вожак многотысячного крестьянского воинства времен Гражданской войны на чужбине никого не интересовал. Больной, израненный, он с трудом зарабатывал на жизнь столяром на киностудии, шил какие-то тапочки. Жена открыла продуктовую лавку, приносившую лишь убытки. Урна с прахом Махно захоронена в колумбарии кладбища Пер-Лашез, неподалеку от могил парижских коммунаров.



8 июля 1816 года – умер Гаврила Романович Державин, великий русский поэт.

Цари! Я мнил, вы боги властны,

Никто над вами не судья,

Но вы, как я подобно, страстны,

И так же смертны, как и я.

И вы подобно так падете,

Как с древ увядший лист падет!

И вы подобно так умрете,

Как ваш последний раб умрет!



9 июля – 50 лет Тому Хэнксу, одному из самых ярких голливудских киноактеров – «Форрест Гамп», «Спасти рядового Райана», «Зеленая миля» и многие другие фильмы.



10 июля 1856 г. – император Александр II утвердил первую в истории отечественной разведки инструкцию о работе военных агентов «под крышей» российских дипломатических ведомств за рубежом –

«Проект общих статей инструкции агентам, посылаемым за границу». Агенту вменялось в обязанность «приобретать наи-возможно точные и положительные сведения» о структуре и численности военных сил страны, передвижениях войск, состоянии фортификаций, «об опыте правительства над изобретениями и усовершенствованиями оружия», о «духе войск и образе мыслей офицеров и высших чинов» и т.д.



11 июля – 90 лет со дня рождения Веры Аполлоновны Оболенской, русской княгини, героини французского Сопротивления. Казнена гестаповцами в 1944 г. Посмертно награждена высшими французскими орденами и советским орденом Отечественной войны.



12 июля 1931 г. – в авиакатастрофе погиб 35-летний комкор РККА Владимир Триандафиллов, военный теоретик, работы которого во многом опередили свое время.