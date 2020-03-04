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Выигрывают трудоголики

, 13:23 [ «Аргументы Недели» ]

Выигрывают трудоголики
Лариса Лазутина, пятикратная олимпийская чемпионка, Герой России

Она всего достигала своим трудом, пережила взлеты и падения, обвинения в употреблении допинга и дисквалификацию, но это её только закалило. За 22 года пребывания в сборной страны Лариса Лазутина стала пятикратной олимпийской чемпионкой и одиннадцатикратной чемпионкой мира. За эти выдающиеся достижения в спорте в 1998 была награждена Золотой Звездой Героя России. Жители Одинцово ласково называют любимый городской парк Лазутинкой, потому что он носит её имя. О том, меняют ли человека политика, многочисленные награды, и что сильнее – спортивный эгоизм или трудолюбие?

 

 – Лариса Евгеньевна, с чего началась ваша дорога в большой спорт? Могли ли вы еще в детстве представить, что станете пятикратной олимпийской чемпионкой?

– Нет, конечно. Я родилась и выросла в Карелии и первый раз встала на лыжи в этом замечательном северном крае. Мне очень повезло с тренерами и с тем, что мои родители были очень дружны с ними. Это мне очень помогало. Но в задумках у меня таких целей в детстве, конечно, не было.

– Получается, занимались-занимались, и вот однажды…

– Да, в 5 классе я пришла в ДЮСШ по лыжным гонкам, к тренерам Ларисе Васильевне и Юрию Алексеевичу Яковлевым. В то время у тренеров была хорошая практика: приходить в обычные школы и смотреть, как дети занимаются, какие у них скоростные данные, как сдают нормативы. Так искали талантливых ребят, и если видели в ком-нибудь потенциал, то приглашали в ДЮСШ на занятия. Мы тогда пришли большой группой девчонок и мальчишек, подружились, вместе ездили на сборы и соревнования. Всё шло по нарастающей: сначала городские, потом районные, краевые, республиканские соревнования. Постепенно мы выходили на более высокий уровень мастерства. Дальше соревновались по зонам, в первенстве СССР.

– Вы выбрали очень тяжелый вид спорта. Был ли вообще такой момент, что хотелось все бросить и уйти?

– Я обыкновенный человек, и у меня были победы, случались поражения. Думаю, что эти поражения и помогали в закалке моего характера, давали понимание того, что нужно набираться опыта, быть целеустремленным, находить мотивацию, чтобы продолжать свой путь. И бесконечно работать. В этой работе все было сбалансировано. Наверное, поэтому все так удачно сложилось.

– Меняется ли как-то отношение близких и окружающих после олимпийских медалей? Или после присвоения звания Герой России?

– В первую очередь, растёт твоя ответственность. Ты понимаешь, что в ответе теперь не только за себя и свои действия, но и за тех людей, кто тебе помог достичь этого. Это касается любых достижений – не только золота на Олимпиаде или высоких званий. Тебе всегда кто-то помогает: твоя команда, близкие, друзья. И не только они. Например, у нас лыжников очень важно, как свою работу делает так называемая смазочная команда. И в итоге получается, что это любая победа –  результат работы целой команды. А если при этом ты лидер команды, на тебя смотрят молодые спортсмены, от тебя многого ждут. Понятно, что эта ответственность возрастает.

– Хорошие слова – про окружение. Так может думать только неэгоистичный человек. Но в спорте, чтобы побеждать, нужно быть эгоистом. Разве нет?

– Мне кажется, в спорте самое главное – это трудолюбие, как и в любом другом направлении деятельности. А потом уже талант, эгоизм и прочее. Хотя эгоизм в этом случае будет называться, несколько иначе: здоровое честолюбие, например. Оно может проявляться в разных ипостасях, его можно использовать  в положительном ключе, но в первую очередь всё равно нужно быть трудолюбивым. У нас, спортсменов, даже такая пословица есть: «Тренируются миллионы, а выигрывают единицы». И я думаю, что в основном выигрывают трудоголики, как и на любом другом поприще.

– Сломила ли вас скандальная история в 2002 году на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити, когда вас вместе с Ольгой Даниловой обвинили в употреблении допинга?

– Нет, не сломила, абсолютно точно. Но, поверьте, эмоционально все это было непросто. К сожалению, многие сегодняшние российские спортсмены вкусили все это в полной мере. И эти нападки на наших спортсменов продолжаются до сих пор.

Эту ситуацию, безусловно, надо менять. Мне бы хотелось, чтобы в дальнейшем государством, спортивными федерациями были предприняты системные и бескомпромиссные меры.

Например, и сейчас большинство наших спортсменов в подобных случаях вынуждены обращаться к юристам других стран. Наряду с подготовкой высококлассных спортсменов нужно приложить коллективные усилия по воспитанию плеяды эффективных и высокопрофессиональных спортивных юристов международного уровня.

 Что касается моей истории, то, конечно, случай неприятный. Лишь за подозрение в употреблении допинга и, по сути, бездоказательно дисквалифицировать и лишать медалей несправедливо.

Эти моменты неприятные, но их надо просто пережить. А вообще победы вряд ли делают людей сильнее, закаляют характер трудности, их преодоление.

– Меняет ли политика человека? В вас лично произошли ли какие-нибудь изменения после избрания в депутаты Мособлдумы?

– Меняет. Спортсменам очень трудно переходить в политику. Потому что в целом спортсмены – это люди, которые видят мир в белом и черном цветах. Это формируется с молодости: есть секундомер, старт и финиш. Стал первым – хорошо. Не достиг цели – плохо. 

Конечно, в политике меняется мировоззрение, немного меняется и характер, но все равно остается эта линия – достичь высокого результата. Если ты побеждал в спорте, то и здесь требуешь от себя побед в решении проблем.  Но ты очень быстро понимаешь, что тебе нужны новые знания, новый опыт, умение и желание учиться.

– Сейчас спорт стремительно молодеет, неокрепшая детская психика сталкивается с рядом проблем: непопадание в сборную из-за конкуренции, повышенное внимание к их жизни. Вроде, ты чего-то уже достиг, но оказываешься не готов к тому, что сопровождает успех.

– Да, действительно, на каждом этапе спортивной карьеры свои проблемы. Омолаживание происходит  неслучайно, потому что усложняются элементы. Например, в фигурном катании появились четверные прыжки. Не удивлюсь, если не за горами что-то еще более фантастическое. Время идет вперед, оно требует усложнения и новшеств. Конечно, обидно, если ты остаешься не у дел.

А повышенного внимания, когда ты уже достиг высокого уровня, не избежать. Тем более, если ты понимаешь, что за очередным финишем будет новый старт. И не обязательно в спорте.

В моей жизни был момент, когда, только родив второго ребенка, я была избрана депутатом, потом пошла учиться и вынуждена была осваивать совершенно новый опыт, погрузиться в решение новых проблем. Это стало моей новой «олимпиадой». Такая жизнь.

 

Татьяна СПИРИДОНОВА

Валерия КОРОЛЁВА

Студентки 4 курса факультета журналистики РАНХиГС

ГБ

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